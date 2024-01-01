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Bir Ömür... Şarkı Sözleri

Ömür Göksel Bir Ömür... şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ömür Göksel Bir Ömür... şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Ömür... sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ömür Göksel

Ömür Göksel

Bir Ömür...

  • Yalanmış

  • Bir Ömür..

  • Bitti

  • Çizgi Film Prensesim

  • Doymam Aşkına

  • İçki Sigara

  • İsterdim

  • Öksüz İstanbul

  • Resim

  • Sevemem Artık

  • Tiryaki

  • Yanıyorum

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