Bir Ömür... Şarkı Sözleri
Ömür Göksel Bir Ömür... şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ömür Göksel Bir Ömür... şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Ömür... sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Yanıyorum vallahi senden ayrı günlerime
İçiyorum her akşam ben yokluğunu zehir diye
***
Yanıyorum billahi sensiz geçen şu ömrüme
Dertliler meyhanesinde boşalttığım şişelere
Unutulmuş bir köşede her akşam yerim ayrılmış
Belki gelirsin sen diye bütün masam donatılmış
***
Yanıyorum hayatıma sana heder oldu diye
Kahrederek kaderime küsüyorum talihime.
İçiyorum her akşam ben yokluğunu zehir diye.
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Eski şarkıları dinlemek istemem
Kanayan yaramı hiç deşmek istemem
Sensiz de çok güzelmiş hayatın akışı
Değişti artık bak kalbimin atışı
Eski anıları yaşamak istemem
Yepyeni bir aşkı denemek istemem
Sensiz de çok güzelmiş güneşin batışı
Değişti artık bak kalbimin atışı
Bitti bitti her şey bitti artık
Yazık olmuş o canım yıllarıma
Gelmez ki geri o gözyaşlarım
Dönmez ki geri o sevdalarım
Gelmez ki geri o duygularım
Dönmez ki geri o anılarım
Bitti bitti her şey bitti artık
Yazık olmuş o canım yıllarıma
Dönmez ki geri o sevdalarım
Ver seler
Şimdi o gençliğimi
Yaşasam baştan o günlerimi
Yaşasam baştan ben yine beni
O eski sokaktan hiç geçmek istemem
Dönüpte maziye hiç bakmak istemem
Sensiz de yazılırmış alnımın yazısı
Değişti artık bak kalbimin atışı
Eski albümlere hiç bakmak istemem
Tozlu kasetleri dinlemek istemem
Sensiz de çok güzelmiş müziğin çalışı
Değişti artık bak kalbimin atışı
Bitti bitti her şey bitti artık
Yazık olmuş o canım yıllarıma
Gelmez ki geri o gözyaşlarım
Dönmez ki geri o sevdalarım
Gelmez ki geri o duygularım
Dönmez ki geri o anılarım
Bitti bitti her şey bitti artık
Yazık olmuş o canım yıllarıma
Ver seler
Şimdi o sevgiliyi
Ver seler
Şimdi o gençliğimi
Yaşasam baştan o günlerimi
Yaşasam baştan ben yine beni
Bitti bitti her şey bitti artık
Yazık olmuş o canım yıllarıma
Ver seler şimdi
O sevgiliyi
Ver seler
Şimdi o gençliğimi
Yaşasam baştan o günlerimi
-
Bırak saçların ıslak kalsın
Hatta rüzgarlardan dağılsın
Öyle de güzelsin böyle de güzelsin
Benim çizgi film prensesimsin
Sana bakıpta içim açılsın
İçimdeki şu kasvet dağılsın
Öyle de şirinsin, böyle de şirinsin
Benim çizgi film prensesimsin
Birşeylerden utanınca
Yanakların kızarınca
Dönüpte bir kere bana göz kırpınca
Kanatlanır kalbim uçar sana
Birşeylere çok kızınca
Dudaklarını sarkıtınca
Dönüpte bir kere bana yan bakınca
Kanatlanır kalbim uçar sana
Bırak saçlarını ıslak kalsın
Hatta rüzgarlardan dağılsın
Öyle de şekersin böyle de şekersin
Benim çizgi film prensesimsin
Güzel kaşların çatılmasın
Kirpiklerin hiç ıslanmasın
Öyle de benimsin, böyle de benimsin
Benim çizgi film prensesimsin
-
Gurbet akşamında yine yalnız
Bİr of! Çekip ağlıyor rüzgar
Dalgaların sesi kulağımda
Bekliyor beni fırtınalar
Mutluluk şarkıları söylüyorlar
Karşı sahillerde aşıklar
Dönecek diye gelecek diye
Haykırıyor dalgalar
Talih mi, tesadüf mü, kader mi?
Kim çıkardı seni karşıma?
Ayrıldı yollar inat uğruna
Kaldım yalnız tek başıma
Dünyaya bir daha gelsem bile
Hayatım, canım sana feda
Bir asır daha yaşasamda
Doymam aşkına
-
Çektiklerimin bini bir para
Yıllardır aşkın kalbimde yara
İçki sigara
Benim tek dostum
Senin yüzünden ah!
Ben ne hal oldum
Çare bulunmaz şu göz yaşıma
Çektiğim çile düşman başına
İçki sigara
Benim tek dostum
Senin yüzünden ah!
Ben ne hal oldum
-
İsterdim ki;
Hasretle kanatlanıp yanına uçmak
Yağmur damlası olup bahçene yağmak
Sana kavuşmak
Dilerdim ki;
O zaman tünelini tekrar yaşamak
Aynı hatayı bir kez daha yapmamak
Ayrılmamak senden
İsterdim ki;
Ölüm bizi ayırmasın ikimizi
Tanrım korusun o büyük sevgimizi
İsterdim kucaklamak seni
-
Yorgun ve öksüz İskanbul
Döndüm sana yıllar sonra
Doğduğum o toprağıma
***
Düşlediğim şehir bu değildi
Bir zamanlar bu kent yemyeşildi
Vurgundum ezelden beri
Çok çektim ben hasretini
Bir vapurun dumanı hıçkırıyor
Geri verin bana o şehrimi
***
Üzgün ve öksüz İstanbul
Anam yatar toprağında
Neden yabancısın bana?
***
Köprüde bir adam balık tutar
Limanda martılar mahzun bakar
Gerçek İstanbul'lu ağlar
Haykırır çaresizliği
Hala içimde son bir ümit var
Döner mi o canım şehrim geri?
Ecdadımın kemikleri sızlar
Tarih, tarih buna şaşkın, buruk bakar
Gerçek İstanbul'lu ağlar
Haykırır çaresizliği
Hala içimde son bir ümit var
Döner mi o canım şehrim geri?
-
Elimdeki şu resme bak
Siyah beyaz kararmış
Arkalarda gizlenmiş
Sana hayran biri var
O senden başkası değil
Elimdeki şu resme bak
Gözyaşlarımla ıslanmış
Solmuş vede sararmış
Yarısıda yırtılmış
O benden başkası değil
Sendin hayallerimi süsleyen o sevgili
Sendin o resimde gülümseyen peri
Bendim sana aşık olan o zırdeli
Bilmem hatırlarmısın şimdi o genci
Bilki; o benden başkası değil
Elimdeki şu resme bak
Canlanır hatıralar
Gizli kalmış aşkını
Kırık kalbine gömen
O benden başkası değil
Elimdeki şu resme bak
Aynı resim sende var
Beyaz gelinliğinle
Etrafa gülümseyen
O, senden başkası değil
-
Sana bağlandım yollara düştüm
Gitme seninle gelemem artık
Sana bağlandım yollara düştüm
Gitme seninle gelemem artık
Beni hiç eden sensiz hayatı
Sevmek istesem de sevemem artık
Beni hiç eden sensiz hayatı
Sevmek istesem de sevemem artık
Acısı tarifsiz hallere düştüm
Senden başkasının olamam artık
Acısı tarifsiz hallere düştüm
Senden başkasının olamam artık
Beni hiç eden sensiz hayatı
Sevmek istesem de sevemem artık
Beni hiç eden sensiz hayatı
Sevmek istesem de sevemem artık
Duydum ki şimdi ağlıyormuşsun
Eşe dosta sen beni soruyormuşsun
Duydum ki şimdi ağlıyormuşsun
Eşe dosta sen beni soruyormuşsun
Eski resmime bakıp her gece
Beni hatırlayıp ağlıyormuşsun
Eski resmime bakıp her gece
Beni hatırlayıp ağlıyormuşsun
Geri dön sevgine dualar edip
Tanrıya yalvarıp ağlıyormuşsun
Teselliyi içkilerde buluyormuşsun
Kadeh diplerinde beni arıyormuşsun
Eski resmime bakıp her gece
Beni hatırlayıp ağlıyormuşsun
Eski resmime bakıp her gece
Beni hatırlayıp ağlıyormuşsun
Aşkınla beni bin parçaya böldün
Daha bundan küçük olamam artık
Aşkınla beni bin parçaya böldün
Daha bundan küçük olamam artık
Beni hiç eden sensiz hayatı
Sevmek istesem de sevemem artık
Beni hiç eden sensiz hayatı
Sevmek istesem de sevemem artık
-
Bİr tutkusun içimde
Tiryaki olmuşum sana
Alışkanlık desem değil
Aşk desem mi acaba?
Bir tutkusun içimde
Tiryaki olmuşum sana
Aklım aldın başımdan
Müptelayım ben sana
Sen benim canımdın
Bir parçasını belkide
Ben bulutsam sen yağmur
Yağdın kirpiklerime
Sen yaşam sebebimsin
Doldun taştın içimde
Bir sevda rüzgarıyla
Girdin iliklerime.
Bir tutkusun içimde
Tiryaki olmuşum sana
Aklım aldın başımdan
Müptelayım ben sana
-
Yalanmış bütün söylenilenler
Aşk denen bir şey varmış diyenler
Sevgiyi bir çift göz zannedenler
Uykusuz geçen uzun geceler
Yalanmış duygu dolu yeminler
Ardından ağlanan sevgililer
Mutluluk anımsatan resimler
Sevgiliye yazılan şiirler
Selam benden bütün sevenlere
Aşktan bütün darbe yiyenlere
Sevgi hiç ağlatmaz diyenlere
Şarkım nasihat olsun sizlere
Aşkı oyuncak zannedenlere
Bir vefasıza kahredenlere
Unutulup terkedilenlere
Şarkım nasihat olsun sizlere
Yalanmış dillerdeki şarkılar
Gözler yaşartan sisli anılar
Aşk üstüne yazılan romanlar
Yalan yalan yalanmış