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7/24 Dinle Bak Bir Varmış Bir Yokmuş CD3

Bak Bir Varmış Bir Yokmuş CD3 Şarkı Sözleri

Ömür Göksel Bak Bir Varmış Bir Yokmuş CD3 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ömür Göksel Bak Bir Varmış Bir Yokmuş CD3 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bak Bir Varmış Bir Yokmuş CD3 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ömür Göksel

Ömür Göksel

Bak Bir Varmış Bir Yokmuş CD3

  • Yasadim Mi Öldüm Mü (1976)

  • Göreceksin Kendini

  • Otuzbes Yas (1975)

  • Koy Koy Koy (1972)

  • Bu Ne Dünya (1976)

  • Bir Gün Beni Ararsan (1977)

  • Hasret (1970)

  • Istanbul'un Kizlari (1966)

  • Flört (1972)

  • Yalniz Kalma Bu Dünyada (1975)

  • Ya Merhaba Ya Elveda (1977)

  • Aski Sende Buldum (1969)

  • Ah Sen Sen Sen Sen (1976)

  • Söyle Kimdi O (1976)

  • Dibi Dibi Da (1976)

  • Sensizligimin Sarkisi (1978)

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