Ömür Göksel

Yasadim Mi Öldüm Mü (1976) Kaderimle arkadaş dost olamadım Beni candan sevecek yar bulamadım Ah ile vah ile geçti bu ömür Yaşadım mı öldüm mü anlayamadım Ah ile vah ile geçti bu ömür Yaşadım mı öldüm mü anlayamadım Gözlerim doldu taştı da ağlayamadım Niye seçti kader beni anlayamadım Ah ile vah ile geçti bu ömür Yaşadım mı öldüm mü anlayamadım Ah ile vah ile geçti bu ömür Yaşadım mı öldüm mü anlayamadım Tövbe ettim sevmeye söz tutamadım Kötü kader peşimde hep adım adım Ah ile vah ile geçti bu ömür Yaşadım mı öldüm mü anlayamadım Ah ile vah ile geçti bu ömür Yaşadım mı öldüm mü anlayamadım Gözlerim doldu taştı da ağlayamadım Niye seçti kader beni anlayamadım Ah ile vah ile geçti bu ömür Yaşadım mı öldüm mü anlayamadım Ah ile vah ile geçti bu ömür Yaşadım mı öldüm mü anlayamadım

Otuzbes Yas (1975) Yaş otuz beş yolun yarısı eder Dante gibi ortasındayız ömrün Delikanlı çağımızdaki cevher Gözünün yaşına bakmadan gider *** Şakaklarıma kar mı yağdı ne var Ya gözler altındaki mor halkalar Neden düşman görünürsünüz Yıllar yılı dost bildiğim aynalar *** Yaş otuz beş yolun yarısı eder Dante gibi ortasındayız ömrün Delikanlı çağımızdaki cevher Gözünün yaşına bakmadan gider *** Neylersin ölüm herkesin başında Kim bilir nerde, nasıl, kaç yaşında Bir namazlık saltanatın olacak Taht misali musalla taşında *** Yaş otuz beş yolun yarısı eder Dante gibi ortasındayız ömrün Delikanlı çağımızdaki cevher Gözünün yaşına bakmadan gider