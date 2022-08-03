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7/24 Dinle Önder Akay

Önder Akay

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01

Gök Baba Toprak Ana

Önder Akay 04:11
02

Bacıyan-ı Rum

Önder Akay 02:08
03

Cinnü Sema

Önder Akay 02:39
04

Veda

Önder Akay 07:06
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