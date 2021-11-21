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Önder Focan
Önder Focan
En Çok Dinlenen Önder Focan Şarkıları
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01
Gamzedeyim Deva Bulamam
Önder Focan
06:24
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02
Jazz I Hear
Önder Focan
06:23
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03
Our Love Is Here To Stay
Önder Focan
04:41
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04
Nardis
Önder Focan
05:52
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05
Sekiz
Önder Focan
06:13
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