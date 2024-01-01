Önder Focan

Hey, hey Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey Gamzedeyim, deva bulmam Garibim, hiç yuva kurmam Gamzedeyim, deva bulmam Garibim, hiç yuva kurmam Kaderimdir hep çektiğim İnlerim, hiç reha bulmam Kaderimdir hep çektiğim İnlerim, hiç reha bulmam Hey, hey Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey Elem beni terk etmiyor Hiç de fasıla vermiyor Elem beni terk etmiyor Hiç de fasıla vermiyor Nihayetsiz bu takibe Doğrusu ömür yetmiyor Nihayetsiz bu takibe Doğrusu ömür yetmiyor