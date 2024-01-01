Gamzedeyim Deva Bulamam Şarkı Sözleri
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Önder Focan
Gamzedeyim Deva Bulamam
Tüm Şarkıları
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Hey, hey
Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey
Gamzedeyim, deva bulmam
Garibim, hiç yuva kurmam
Gamzedeyim, deva bulmam
Garibim, hiç yuva kurmam
Kaderimdir hep çektiğim
İnlerim, hiç reha bulmam
Kaderimdir hep çektiğim
İnlerim, hiç reha bulmam
Hey, hey
Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey
Elem beni terk etmiyor
Hiç de fasıla vermiyor
Elem beni terk etmiyor
Hiç de fasıla vermiyor
Nihayetsiz bu takibe
Doğrusu ömür yetmiyor
Nihayetsiz bu takibe
Doğrusu ömür yetmiyor