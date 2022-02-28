Önder Focan

Güzel günlerimiz vardı Güneşin, denizin, yazın getirdiği Aşklar rengi senden aldı, yaşam benden Bizimle canlıydı dünya *** Bahçe bendim Hüzünlü yaz Sen ince bir yasemin kapı önünde Kokun bir senden bana, bir benden sana Açık kapıyla birlikte *** Aşkın beyaz kızısın Mutlu yıldızı Hüzünlü gökyüzünü Yaz sevdası yasemin Her yaz bitiminde rüzgar Sevgi gidince çağırır soğukları Bahçeleri uzun kışlardan koruyan Senin kokundur yasemin *** Güzel günlerimiz vardı Güneşin, denizin, yazın getirdiği Aşklar rengi senden aldı, yaşam benden Bizimle canlıydı dünya *** Bahçe bendim Hüzünlü yaz Sen ince bir yasemin kapı önünde Kokun bir senden bana, bir benden sana Açık kapıyla birlikte *** Aşkın beyaz kızısın Mutlu yıldızı Hüzünlü gökyüzünü Yaz sevdası yasemin Her yaz bitiminde rüzgar Sevgi gidince çağırır soğukları Bahçeleri uzun kışlardan koruyan Senin kokundur yasemin Senin kokundur yasemin