Yaz Sevdası Şarkı Sözleri
Önder Focan Yaz Sevdası şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Önder Focan Yaz Sevdası şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yaz Sevdası sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Güzel günlerimiz vardı
Güneşin, denizin, yazın getirdiği
Aşklar rengi senden aldı, yaşam benden
Bizimle canlıydı dünya
***
Bahçe bendim
Hüzünlü yaz
Sen ince bir yasemin kapı önünde
Kokun bir senden bana, bir benden sana
Açık kapıyla birlikte
***
Aşkın beyaz kızısın
Mutlu yıldızı
Hüzünlü gökyüzünü
Yaz sevdası yasemin
Her yaz bitiminde rüzgar
Sevgi gidince çağırır soğukları
Bahçeleri uzun kışlardan koruyan
Senin kokundur yasemin
***
Güzel günlerimiz vardı
Güneşin, denizin, yazın getirdiği
Aşklar rengi senden aldı, yaşam benden
Bizimle canlıydı dünya
***
Bahçe bendim
Hüzünlü yaz
Sen ince bir yasemin kapı önünde
Kokun bir senden bana, bir benden sana
Açık kapıyla birlikte
***
Aşkın beyaz kızısın
Mutlu yıldızı
Hüzünlü gökyüzünü
Yaz sevdası yasemin
Her yaz bitiminde rüzgar
Sevgi gidince çağırır soğukları
Bahçeleri uzun kışlardan koruyan
Senin kokundur yasemin
Senin kokundur yasemin