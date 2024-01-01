Onur Ensert

Bir sırrım var benim Herkesten gizlerim İçimde beslerim ben, içimde Herkesten beterim, Bakmayın gülerim Vurup "Deli!" diye Düşmüşüm ben gecelerin diline, Öfkeliyim, düzenbazın birine... Davacıyım, dur bakalım Kaçışın yok, karşındayım Senden var bi' alacağım Hesabını, ağır soracağım Bir sırrım var benim Herkesten gizlerim İçimde beslerim ben, içimde Herkesten beterim, Bakmayın gülerim Vurup "Deli!" diye Düşmüşüm ben gecelerin diline, Öfkeliyim, düzenbazın birine... Davacıyım, dur bakalım Kaçışın yok, karşındayım Senden var bi' alacağım Hesabını, ağır soracağım Düşmüşüm ben gecelerin diline, Öfkeliyim, düzenbazın birine... Davacıyım, dur bakalım Kaçışın yok, karşındayım Senden var bi' alacağım Hesabını, ağır soracağım Davacıyım, dur bakalım Kaçışın yok, karşındayım Senden var bi' alacağım Hesabını, ağır soracağım...