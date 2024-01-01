Onur Ensert

Davacıyım Şarkı Sözleri
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Bir sırrım var benim
Herkesten gizlerim
İçimde beslerim ben, içimde
Herkesten beterim,
Bakmayın gülerim
Vurup "Deli!" diye
Düşmüşüm ben gecelerin diline,
Öfkeliyim, düzenbazın birine...
Davacıyım, dur bakalım
Kaçışın yok, karşındayım
Senden var bi' alacağım
Hesabını, ağır soracağım
Bir sırrım var benim
Herkesten gizlerim
İçimde beslerim ben, içimde
Herkesten beterim,
Bakmayın gülerim
Vurup "Deli!" diye
Düşmüşüm ben gecelerin diline,
Öfkeliyim, düzenbazın birine...
Davacıyım, dur bakalım
Kaçışın yok, karşındayım
Senden var bi' alacağım
Hesabını, ağır soracağım
Düşmüşüm ben gecelerin diline,
Öfkeliyim, düzenbazın birine...
Davacıyım, dur bakalım
Kaçışın yok, karşındayım
Senden var bi' alacağım
Hesabını, ağır soracağım
Davacıyım, dur bakalım
Kaçışın yok, karşındayım
Senden var bi' alacağım
Hesabını, ağır soracağım...