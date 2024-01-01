Onur Kırış

Dünyanın Sonu Çalamadık senle aynı telden sevda şarkısını Fazla sevdim seni bozdun kalbimin tartısını Ayrılmayı bile beceremedik Düşman olup çıktık Anıları ortadan bölüşemedik Kaderimiz ayrı artık ** Dünyanın sonu değil ya Ayrılan ilk aşıklar biz değiliz Nasıl ki deli gibi sevdiysek Unutmayı da biliriz Benle kalbi üstesinden geliriz. *** Çalamadık senle aynı telden sevda şarkısını Fazla sevdim seni bozdun kalbimin tartısını Ayrılmayı bile beceremedik Düşman olup çıktık Anıları ortadan bölüşemedik Kaderimiz ayrı artık ** Dünyanın sonu değil ya Ayrılan ilk aşıklar biz değiliz Nasıl ki deli gibi sevdiysek Unutmayı da biliriz Benle kalbi üstesinden geliriz

5 Yıldızlı Bende 5 yıldızlı bir aşkın var, Boşa yarışmasınlar, Gönül kaçanı kovalarlar dediler diye, Daha ne kadar kaçacaksın, Fazla naz aşık usandırır bak, Usandırma beni, Senden sevdiğim için güzelsin, Herşeyinle bana özelsin, Dost var düşman var, Daha fazla utandırma beni, Aşk dediğin kalbin kapısını, Kaç kez çalıyor önünde, Kim ne derse desin, Uyma bence, Sen yine keyfini dinle, 1 seni sevdim 2 seni sevdim, 3 seni 4 seni hep seni sevdim, Boşver bana karışmasınlar, Bende 5 yıldızlı bir aşkın var, Boşa yarışmasınlar.

Cahil Gitmek isteyeni zorla tutacak değilim Şimdi ne yaparsın ben nerden bileyim Senin mutlu olmakla sorunun varsa Sihirbazmıyım sana nasıl yardım edeyim Geceleri yatağının sol tarafında beni bulamayınca sakın ağlama *** Bu kimin seçimi hatırla gideni Masumu zalimi Kalbine sorsana ** Söylesene kimin kimde hakkın fazla Sana göre neydi ki adil olan Yetinemedin sen zaten hiç azla Aklın mı kalbin mi cahil olan

Engel Yokluğun neyi değiştirir ki, Kalbimde varsan hala Bitti demek bazen yetmez ki, Nefretim bile senden yana ** Yapamam yalandı diyemem Yaşanmışı inkar edemem Şimdi sen gidiyorsun diye Öylece vazgeçemem ** Alev buz tutar mı söyle, Unutmak kolay mı sence Bağlanır mı aşk engel tanır mı Sıra sıra dağlar koysalar önüne ** Yokluğun neyi değiştirir ki, Kalbimde varsan hala Bitti demek bazen yetmez ki, Nefretim bile senden yana ** Yapamam yalandı diyemem Yaşanmışı inkar edemem Şimdi sen gidiyorsun diye Öylece vazgeçemem ** Alev buz tutar mı söyle, Unutmak kolay mı sence Bağlanır mı aşk engel tanır mı Sıra sıra dağlar koysalar önüne

Hovarda Hüküm giymiş hayaller Görünmez uzaklarla Günah bunun neresinde Sarıldık tuzaklarla Yine de aşk boyun eğmez Yine de aşk boyun eğmez Yine de aşk boyun eğmez Yasaklarla A ciğerim söyle neyleyelim Sevmeyelim de taşa mı dönelim Bu yüreği kimlere gösterelim Kim bilir kimdir aşk ile yanan A ciğerim söyle neyleyelim Sevmeyelim de taşa mı dönelim Bu yüreği kimlere gösterelim Kim bilir kim yanan yanan yanan Sen arada sırada uğra bana Hovardayım diye kıyma bana Fikri firardayım uyma bana Oyuna gelme aman aman aman Sen arada sırada uğra uğra uğra Oyuna gelme aman aman aman Sen arada sırada uğra bana Hovardayım diye kıyma bana Fikri firardayım uyma bana Oyuna gelme aman aman aman