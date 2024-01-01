5 Yıldızlı Şarkı Sözleri
Onur Kırış 5 Yıldızlı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Onur Kırış 5 Yıldızlı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan 5 Yıldızlı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Çalamadık senle aynı telden sevda şarkısını
Fazla sevdim seni bozdun kalbimin tartısını
Ayrılmayı bile beceremedik
Düşman olup çıktık
Anıları ortadan bölüşemedik
Kaderimiz ayrı artık
**
Dünyanın sonu değil ya
Ayrılan ilk aşıklar biz değiliz
Nasıl ki deli gibi sevdiysek
Unutmayı da biliriz
Benle kalbi üstesinden geliriz.
***
Çalamadık senle aynı telden sevda şarkısını
Fazla sevdim seni bozdun kalbimin tartısını
Ayrılmayı bile beceremedik
Düşman olup çıktık
Anıları ortadan bölüşemedik
Kaderimiz ayrı artık
**
Dünyanın sonu değil ya
Ayrılan ilk aşıklar biz değiliz
Nasıl ki deli gibi sevdiysek
Unutmayı da biliriz
Benle kalbi üstesinden geliriz
-
Bende 5 yıldızlı bir aşkın var,
Boşa yarışmasınlar,
Gönül kaçanı kovalarlar dediler diye,
Daha ne kadar kaçacaksın,
Fazla naz aşık usandırır bak,
Usandırma beni,
Senden sevdiğim için güzelsin,
Herşeyinle bana özelsin,
Dost var düşman var,
Daha fazla utandırma beni,
Aşk dediğin kalbin kapısını,
Kaç kez çalıyor önünde,
Kim ne derse desin,
Uyma bence,
Sen yine keyfini dinle,
1 seni sevdim 2 seni sevdim,
3 seni 4 seni hep seni sevdim,
Boşver bana karışmasınlar,
Bende 5 yıldızlı bir aşkın var,
Boşa yarışmasınlar.
-
Gitmek isteyeni zorla tutacak değilim
Şimdi ne yaparsın ben nerden bileyim
Senin mutlu olmakla sorunun varsa
Sihirbazmıyım sana nasıl yardım edeyim
Geceleri yatağının sol tarafında
beni bulamayınca sakın ağlama
***
Bu kimin seçimi hatırla gideni
Masumu zalimi
Kalbine sorsana
**
Söylesene kimin kimde hakkın fazla
Sana göre neydi ki adil olan
Yetinemedin sen zaten hiç azla
Aklın mı kalbin mi cahil olan
-
Yokluğun neyi değiştirir ki,
Kalbimde varsan hala
Bitti demek bazen yetmez ki,
Nefretim bile senden yana
**
Yapamam yalandı diyemem
Yaşanmışı inkar edemem
Şimdi sen gidiyorsun diye
Öylece vazgeçemem
**
Alev buz tutar mı söyle,
Unutmak kolay mı sence
Bağlanır mı aşk engel tanır mı
Sıra sıra dağlar koysalar önüne
**
Yokluğun neyi değiştirir ki,
Kalbimde varsan hala
Bitti demek bazen yetmez ki,
Nefretim bile senden yana
**
Yapamam yalandı diyemem
Yaşanmışı inkar edemem
Şimdi sen gidiyorsun diye
Öylece vazgeçemem
**
Alev buz tutar mı söyle,
Unutmak kolay mı sence
Bağlanır mı aşk engel tanır mı
Sıra sıra dağlar koysalar önüne
-
Hüküm giymiş hayaller
Görünmez uzaklarla
Günah bunun neresinde
Sarıldık tuzaklarla
Yine de aşk boyun eğmez
Yine de aşk boyun eğmez
Yine de aşk boyun eğmez
Yasaklarla
A ciğerim söyle neyleyelim
Sevmeyelim de taşa mı dönelim
Bu yüreği kimlere gösterelim
Kim bilir kimdir aşk ile yanan
A ciğerim söyle neyleyelim
Sevmeyelim de taşa mı dönelim
Bu yüreği kimlere gösterelim
Kim bilir kim yanan yanan yanan
Sen arada sırada uğra bana
Hovardayım diye kıyma bana
Fikri firardayım uyma bana
Oyuna gelme aman aman aman
Sen arada sırada uğra uğra uğra
Oyuna gelme aman aman aman
Sen arada sırada uğra bana
Hovardayım diye kıyma bana
Fikri firardayım uyma bana
Oyuna gelme aman aman aman
-
Çalamadık senle aynı telden sevda şarkısını
Fazla sevdim seni bozdun kalbimin tartısını
Ayrılmayı bile beceremedik
Düşman olup çıktık
Anıları ortadan bölüşemedik
Kaderimiz ayrı artık
**
Dünyanın sonu değil ya
Ayrılan ilk aşıklar biz değiliz
Nasıl ki deli gibi sevdiysek
Unutmayı da biliriz
Benle kalbi üstesinden geliriz.
***
Çalamadık senle aynı telden sevda şarkısını
Fazla sevdim seni bozdun kalbimin tartısını
Ayrılmayı bile beceremedik
Düşman olup çıktık
Anıları ortadan bölüşemedik
Kaderimiz ayrı artık
**
Dünyanın sonu değil ya
Ayrılan ilk aşıklar biz değiliz
Nasıl ki deli gibi sevdiysek
Unutmayı da biliriz
Benle kalbi üstesinden geliriz