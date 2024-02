Her sey sona erdi Anladım başka bir baharın gülüsün Çok üzülmedim Artık başka bir masalın sözüsün Sana sensiz olamam demiştim ya Hep yalanmış Bende inandım Sevdiğim sen değilsin yâr Aşka tutsağım şimdi anladın Sana sensiz olamam demiştim ya Hep yalanmış Bende inandım Sevdiğim sen değilsin yâr Aşka tutsağım şimdi anladım Dolu dizgin yaşamalı sınırca At kendini kollarına hesapsızca Sarsın alevleri tenimi Yaksın yıksın yüreğimi Hepsi bitecek birgün Hepsi gelip geçiçi Sarsın alevleri tenimi Yaksın yıksın yüreğimi Hepsi bitecek birgün Hepsi gelip geçiçi Her sey sona erdi Anladım başka bir baharın gülüsün Sana sensiz olamam demiştim ya Hep yalanmış Bende inandım Sevdiğim sen değilsin yâr Aşka tutsağım şimdi anladım Dolu dizgin yaşamalı sınırca At kendini kollarına hesapsızca Sarsın alevleri tenimi Yaksın yıksın yüreğimi Hepsi bitecek birgün Hepsi gelip geçiçi Sarsın alevleri tenimi Yaksın yıksın yüreğimi Hepsi bitecek birgün Hepsi gelip geçiçi Hay la la Sarsın alevleri tenimi Yaksın yıksın yüreğimi Hepsi bitecek birgün Hepsi gelip geçiçi Sarsın alevleri tenimi Yaksın yıksın yüreğimi