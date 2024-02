Büyük lokma ye büyük söz söyleme Aşık olmak neymiş deyip dalga geçme Sen de bir gün belki kapılırsın kimbilir Dünyayı görmez olur gözlerin ah Sen de bir gün belki kapılırsın kimbilir Dünyayı görmez olur gözlerin Sevilir Sevilir Bir güzel sevilir Verilir uğrunda bir ömür verilir Sevilir Sevilir Sevilir Bir güzel sevilir Verilir uğrunda bir ömür verilir Sevilir Her aşk sürüklemez insanı kedere Aşık olmam deme hiç bir güzele Sen de bir gün belki kapılırsın kimbilir Dünyayı görmez olur gözlerin ah Sen de bir gün belki kapılırsın kimbilir Dünyayı görmez olur gözlerin Sevilir Sevilir Bir güzel sevilir Verilir uğrunda bir ömür verilir Sevilir Sevilir Sevilir Bir güzel sevilir Verilir uğrunda bir ömür verilir Sevilir Sevilir Sevilir Bir güzel sevilir Verilir uğrunda bir ömür verilir Sevilir

Yarim senden ayrılalı Hayli zaman oldu gel, gel Bak gözümden akan yaşlar Abu revan oldu gel, gel, oldu gel, gel Bak gözümden akan yaşlar Abu revan oldu gel, gel *** Böyle m'olur küsüp gitmek Seni seveni terk etmek Haram oldu yiyip içmek İşim figan oldu gel, gel, oldu gel, gel Haram oldu yiyip içmek İşim figan oldu gel, gel *** Kul aşık ever varmaya Halinden haber sormaya Yetiş namazım kılmaya Seni seven öldü gel, gel, öldü gel, gel Yetiş namazım kılmaya Seni seven öldü gel, gel