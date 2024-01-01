Bitmesin Şarkı Sözleri
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Hatalar ard arda birbirini kovalar
Sarılmaz bir türlü ah kanayan yaralar
Tükenir yürekler , bitmek bilmez acılar
Unutma her aşkın sonunda ayrılık var
**
Seviyorum ah belki de son defa
Gülüyorum ah yepyeni umutlarla
Tut ellerimi bedenimi sar bırakma
Ayrılık olmaz sen istemedikten sonra
**
Kapıl git sürüklen yepyeni rüzgarlara
Deli gönül uslanma esir ol duygulara
Yaşanmamış farzet mazi göm anılara
Bir çocuk gibi masum habersiz koş yarınlara
**
Ne olur bitmesin yüreğim dayanamaz
Bu kadar kolay değil böyle sevgi harcanamaz
Acılar son bulsa da ayrılıklar unutulmaz
Böylesi bir aşk sadece yaşanır anlatılmaz
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Toplan gözümün içine baka baka durma toplan
Aşkımız tarih yazıyor şu an
Yaşayan bilir ah durma toplan
Sormam ne diye sorayım ah belli ki tamam
Yak ne kaldıysa anılardan
Haram olsun kalanlarda haram
Ah lanet olsun bir bir vurgun daha
Acımasızca aşk vurdu bana
Canımı aldı can evimden
Sonunu yazdı elleriylen
Canımı aldı can evimden
Sonunu yazdı elleriylen
Gülüm soldu şimdi diken
Hani nerde ölürüm diyen
Durmam durmam buralarda
Yatmam sensiz odalarda
Gitme böyle öldürme
Yapma adaletsiz yar
Sormam sormam gururumdan
Razı gönlüm karalara
Aşkın düştü yerlerde
Yapma adaletsiz yar
Toplan gözümün içine baka baka durma toplan
Aşkımız tarih yazıyor şu an
Yaşayan bilir ah durma toplan
Sormam ne diye sorayım ah belli ki tamam
Yak ne kaldıysa anılardan
Haram olsun kalanlarda haram
Ah lanet olsun bir bir vurgun daha
Acımasızca aşk vurdu bana
Canımı aldı can evimden
Sonunu yazdı elleriylen
Canımı aldı can evimden
Sonunu yazdı elleriylen
Gülüm soldu şimdi diken
Hani nerde ölürüm diyen
Durmam durmam buralarda
Yatmam sensiz odalarda
Gitme böyle öldürme
Yapma adaletsiz yar
Sormam sormam gururumdan
Razı gönlüm karalara
Aşkın düştü yerlerde
Yapma adaletsiz yar
Durmam durmam buralarda
Yatmam sensiz odalarda
Gitme böyle öldürme
Yapma adaletsiz yar
Sormam sormam gururumdan
Razı gönlüm karalara
Aşkın düştü yerlerde
Yapma adaletsiz yar
-
Sakla umutları yarınlara,
Gözyaşları akmasın anılara,
Kendine göre birisi vardır mutlaka
Bulduğun zaman onun hiç peşini bırakma.
[Nakarat:]
Unutmayı öğrenmen gerek, yaşamalı sevip sevilerek
Kimi zaman yetmeli bir gülümsemek.
Senle yaşadık biz bunları, uyamadı bize başkaları
Boşuboşuna harcadık şu yılları.
[Nakarat]
Belki bir gün buluşuruz,
Kelimeler yetmez gözlerimizle konuşuruz.
Nerede ne zaman olursa olsun biz seninle,
Elinde sonunda hayallerimizle olsa bile kavuşuruz.
[Nakarat]
Değmez ağlamaya, bak kendi hayatına.
Aşk hep var, hep var olacak
Seven çok bulunur sen sevmeye bak
Ne var ki uğruna yaşanacak?
-
Toplan gözümün içine baka baka durma toplan
Aşkımız tarih yazıyor şu an
Yaşayan bilir ah durma toplan
Sormam ne diye sorayım ah belli ki tamam
Yak ne kaldıysa anılardan
Haram olsun kalanlarda haram
Ah lanet olsun bir bir vurgun daha
Acımasızca aşk vurdu bana
Canımı aldı can evimden
Sonunu yazdı elleriylen
Canımı aldı can evimden
Sonunu yazdı elleriylen
Gülüm soldu şimdi diken
Hani nerde ölürüm diyen
Durmam durmam buralarda
Yatmam sensiz odalarda
Gitme böyle öldürme
Yapma adaletsiz yar
Sormam sormam gururumdan
Razı gönlüm karalara
Aşkın düştü yerlerde
Yapma adaletsiz yar
Toplan gözümün içine baka baka durma toplan
Aşkımız tarih yazıyor şu an
Yaşayan bilir ah durma toplan
Sormam ne diye sorayım ah belli ki tamam
Yak ne kaldıysa anılardan
Haram olsun kalanlarda haram
Ah lanet olsun bir bir vurgun daha
Acımasızca aşk vurdu bana
Canımı aldı can evimden
Sonunu yazdı elleriylen
Canımı aldı can evimden
Sonunu yazdı elleriylen
Gülüm soldu şimdi diken
Hani nerde ölürüm diyen
Durmam durmam buralarda
Yatmam sensiz odalarda
Gitme böyle öldürme
Yapma adaletsiz yar
Sormam sormam gururumdan
Razı gönlüm karalara
Aşkın düştü yerlerde
Yapma adaletsiz yar
Durmam durmam buralarda
Yatmam sensiz odalarda
Gitme böyle öldürme
Yapma adaletsiz yar
Sormam sormam gururumdan
Razı gönlüm karalara
Aşkın düştü yerlerde
Yapma adaletsiz yar
-
Kal diyemedim sana içim gide gide
Baktım ardından gittin göz göre göre
Olmayacaktı biliyodum da bile bile
Dikeninden tutup gülü koklamadım mı
Azını mı serdim önüne kıymetinden
Ne yaptımsa yaptım aşka hürmetimden
Solmayacaktı sanıyodum da döküle döküle
Dalımdan kopup seni aklamadım mı
Önceden kalanınım inceden yalanınım
Anladığın kadarınım ben
Eğrisi doğrusuyla günahı sevabıyla
Mutsuz biten masalınım ben
Dinle bu senin şarkın
Sana yazdım her gün bir koca yangın azar azar sönerken
Söyle yine mi yansın
Bembeyazdı yüreğim sen sevdayı kara kara boyarken
Önceden kalanınım inceden yalanınım
Anladığın kadarınım ben
Eğrisi doğrusuyla günahı sevabıyla
Mutsuz biten masalınım ben
Dinle bu senin şarkın
Sana yazdım her gün bir koca yangın azar azar sönerken
Söyle yine mi yansın
Bembeyazdı yüreğim sen sevdayı kara kara boyarken
Dinle bu senin şarkın
Sana yazdım her gün bir koca yangın azar azar sönerken
Söyle yine mi yansın
Bembeyazdı yüreğim sen sevdayı kara kara boyarken
-
Iltifat et bana çocuklar gibi sevindir
Yarisi benimse bu günahin yarisi da senindir
Iltifat et bana çocuklar gibi sevindir
Yarisi benimse bu günahin yarisi da senindir
Zaman zaman acilardan
Bir yol geçer acitmadan
Sen aslolan sevgimizden bahset
Aaaaa .h
Terketmiyor biliyorsun seni de beni de
Tutuldugumuz bu sevda kömür renginde
Esmiyorsun kaç zamandir sevdam gögüme
Bulutlari ezberledim
Terketmiyor biliyorsun seni de beni de
Tutuldugumuz bu sevda kömür renginde
Söyletmiyor ser belam son sezin dilime
O diyorum esti diyor
-
Başka bir söz istemem senden
Dünya durur aşkımız kalır
Dolaşır hayalin pencerelerde
Kanayan yaramın sızısı kalır
**
Beni bırak kendimle hüzünlerle
Gülüşün yok ki gecelerde
Yanımda yok hani benim canım nerde
İnanman kalamaz aşkımız şu resimlerde
**
Gün olur isyan ederim tanrıya
**
Gün olur ağlarım ben yana yana
Dünyanın o son gününe kadar
Vazgeçmem senden hasretim sana
**
Geri dön bana ver aşkımı geri
Bulmam bulamam yoksa kendimi
Ne diye verdim sana her şeyimi
Ne kadar yansam da yalnızım şimdi
**
Beni bırak kendimle hüzünlerle
Yokluğuna alışmam uzun sürmez
Yanımda yok hani benim canım nerde
Unuturum seni yine tanırım ama yüzüm gülmez
-
Gece serin ayaz vurur yüreğime ayrılık acısı
Sessiz ürkek yalnız gelir sesin uzaklardan karanlık
Neden ışıklar sönük neden kapılar kapalı
Neden bağrım açık vurur rüzgar acımasız
**
Yanar yüreğim kor kor ateşlerde
Islanır yüzüm yağmurun pençesinde
Esir gönlüm yine bu gece
Arar durur seni her yerde
**
Yanar yüreğim kor kor ateşlerde
Islanır yüzüm yağmurun pençesinde
Esir gönlüm yine bu gece
Arar durur seni her yerde
**
Gözyaşlarım dinmek bilmez bu gece çıkar sensizliğin acısı
Bir yıldız arar gözleri gökyüzünde karanlığın sancısı
Donar kanım soğuk gecede vazgeçilmez tutkularım hep aynı
Bitmez mi bu hasret ayrılık kederlerim sensizliğimle
Başbaşayım
Bu gece
-
Sonbahar dallarında yüregim ayaz
Kış ortasında hüzünlerim bebeyaz
Bahar gelsin sen aşkını yüreğime yaz
Simdi kusluk vaktidir günlerdense yaz
***
Belki bir gün gelir yalnız benim olursun
Belki bir anda acıları unutursun
Sende beni sev her nasıl olursa olsun
Bırak güzel gözlerin gözlerimde dursun
**
Belki yasanır
Belkide hiç yaşanmaz hatırı kalır
Bir nehir gibi
Çağlar içimde yalnız çoskusu kalır
**
Sevdim kendimce akların en güzeliyle
Bir akşam vaktiydi günlerdense yaz
-
Bahar zamanı geçti küllendi tüm sevgiler
Kalbimde aşklar tükendi yok oldu bütün hayaller
Yalnız sen varsın içimde kendimi kaybetsem de
Sen varsın, gönlümde
***
Sen varsın boş kalan kadehlerde
Sen varsın tükenen ümitlerde
Sen varsın zamansız hasretlerde
Sen varsın sevdalı yüreğimde
Sen varsın
***
Çok garip bir duygu bu tadı yok hiçbir şeyin
Anlamı kalmıyor sensiz şu günlerin gecelerin
Bildiğim tek birşey var yok olup gidene kadar
Sen varsın, gönlümde
***
Sen varsın boş kalan kadehlerde
Sen varsın tükenen ümitlerde
Sen varsın zamansız hasretlerde
Sen varsın sevdalı yüreğimde
Sen varsın
***
Sensizim bunca zaman sigaramda duman duman
Sadece sen varsın yine bana sen varsın
Resmin önümde her an hatıralar bende kalan
Yanımda olmasan da inan
***
Sen varsın boş kalan kadehlerde
Sen varsın tükenen ümitlerde
Sen varsın zamansız hasretlerde
Sen varsın sevdalı yüreğimde
Sen varsın