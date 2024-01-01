Nokta Şarkı Sözleri
Onur Mete Nokta şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Onur Mete Nokta şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nokta sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Sen ilkbahar ilk açan güneşim
Ben ilk aşk gibi teninde tazelendim
İki fidan aynı suda büyümedi mi?
Yaprağı kökü aynı toprağa yürümedi mi?
Fırtınadan bihaber değildik üstelik
İkimiz ayrı ayrı ölemezdik
Ben olmadan bir gün bile yaşayamazdın
Sen olmadan bir an bile nefes alamazdım
Unutma çünkü ben hala unutmadım
Bu sevda hiç bitmeyecekti
Bize ne oldu, sararıp soldu bahçemde güller
Senin gibi benim gibi sevmiyor eller
Bize ne oldu, sararıp soldu bahçemde güller
Senin gibi benim gibi sevmiyor eller
İki fidan aynı suda büyümedi mi?
Yaprağı kökü aynı toprağa yürümedi mi?
Fırtınadan bihaber değildik üstelik
İkimiz ayrı ayrı ölemezdik
Ben olmadan bir gün bile yaşayamazdın
Sen olmadan bir an bile nefes alamazdım
Unutma çünkü ben hala unutmadım
Bu sevda hiç bitmeyecekti
Bize ne oldu, sararıp soldu bahçemde güller
Senin gibi benim gibi sevmiyor eller
Bize ne oldu, sararıp soldu bahçemde güller
Senin gibi benim gibi sevmiyor eller
Bize ne oldu, sararıp soldu bahçemde güller
Senin gibi benim gibi sevmiyor eller
-
Sen deli ben zırdeli
Yakarım bu alemi
Yözünün yaşına bakmam
Harcarım elalemi
Dümenim yerinde
Düşlerim derinde
Yereğim peşinde
Bulurum yeminle
Ben kötü çocuğum
Şansına küs
Haber vermem belayım ben
Gelirim hemen
-
Büyüyor hasretin günden güne
Çekilmez oluyor bu ayrılık
Durulur gibi değil geçecek gibi değil
Yaşanır gibi değil bu hasretin
Her acı biter inan
Yaranı sarar zaman
Yarını umut et yeter bana
Sabret geleceğim elbet
Özle beni delice
Bekle beni bir tanem
Dayan biraz daha sabret
Düşüyor yangının üzerime
Sönmüyor ateşin kor oluyor
Ne kadar zor ayrılık
Ne kadar zor hasretin
Dinmiyor içimdeki bu çılgınlık
Ümidim var yarına
Bekle Allah aşkına
Bitecek bir gün hasret inan bana
-
Ne derbeder, ne sarhoşum
Gir gönlüme, güldür beni
Kıvılcımken kor olmuşum
Yağmurum ol, söndür beni
***
Nokta içinde noktayım
Ne vardayım, ne yoktayım
Aşkın bir dağ, doruktayım
Enginlere döndür beni
***
Yürüyorken kalka düşe
Hesap sordum bu gidişe
Al elinle tut güneşe
Renklerimden soldur beni
***
Riya bilmez sadık kulum
Sana çıkar bütün yolum
Ayrılıkla birdir ölüm
Gideceksen öldür beni
Riya bilmez sadık kulum
Sana çıkar bütün yolum
Ayrılıkla birdir ölüm
Gideceksen öldür beni
***
Ne düşteyim, ne gerçeğim
İnan sensiz hiçbir şeyim
Yokluğunda avareyim
Sensizlikten kurtar beni
***
Nokta içinde noktayım
Ne vardayım, ne yoktayım
Aşkın bir dağ, doruktayım
Enginlere döndür beni
***
Yürüyorken kalka düşe
Hesap sordum bu gidişe
Al elinle tut güneşe
Renklerimden soldur beni
***
Riya bilmez sadık kulum
Sana çıkar bütün yolum
Ayrılıkla birdir ölüm
Gideceksen öldür beni
Riya bilmez sadık kulum
Sana çıkar bütün yolum
Ayrılıkla birdir ölüm
Gideceksen öldür beni
***
Riya bilmez sadık kulum
Sana çıkar bütün yolum
Ayrılıkla birdir ölüm
Gideceksen öldür beni
Riya bilmez sadık kulum
Sana çıkar bütün yolum
Ayrılıkla birdir ölüm
Gideceksen öldür beni
Riya bilmez sadık kulum
Sana çıkar bütün yolum