Sen ilkbahar ilk açan güneşim Ben ilk aşk gibi teninde tazelendim İki fidan aynı suda büyümedi mi? Yaprağı kökü aynı toprağa yürümedi mi? Fırtınadan bihaber değildik üstelik İkimiz ayrı ayrı ölemezdik Ben olmadan bir gün bile yaşayamazdın Sen olmadan bir an bile nefes alamazdım Unutma çünkü ben hala unutmadım Bu sevda hiç bitmeyecekti Bize ne oldu, sararıp soldu bahçemde güller Senin gibi benim gibi sevmiyor eller Bize ne oldu, sararıp soldu bahçemde güller Senin gibi benim gibi sevmiyor eller İki fidan aynı suda büyümedi mi? Yaprağı kökü aynı toprağa yürümedi mi? Fırtınadan bihaber değildik üstelik İkimiz ayrı ayrı ölemezdik Ben olmadan bir gün bile yaşayamazdın Sen olmadan bir an bile nefes alamazdım Unutma çünkü ben hala unutmadım Bu sevda hiç bitmeyecekti Bize ne oldu, sararıp soldu bahçemde güller Senin gibi benim gibi sevmiyor eller Bize ne oldu, sararıp soldu bahçemde güller Senin gibi benim gibi sevmiyor eller Bize ne oldu, sararıp soldu bahçemde güller Senin gibi benim gibi sevmiyor eller