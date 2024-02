İçimde fırtınalar dinmek bilmiyor İlla ki aşk lazım, nasılsa unutuluyor Yüreğimi kim saracak? Beni kim anlayacak? Gönülden seven biri ne zaman çıkacak? Bırakıp gidenleri bana unutturacak Benim de bir canım var Ah, şu alınyazım Seveni sevmedim Bir zalime yandım Benim de bir canım var Böyleymiş yazım Seveni sevmedim Bir zalime yandım İçimde fırtınalar dinmek bilmiyor İlla ki aşk lazım, nasılsa unutuluyor Yüreğimi kim saracak? Beni kim anlayacak? Gönülden seven biri ne zaman çıkacak? Bırakıp gidenleri bana unutturacak Benim de bir canım var Ah, şu alınyazım Seveni sevmedim Bir zalime yandım Benim de bir canım var Böyleymiş yazım Seveni sevmedim Bir zalime yandım Benim de bir canım var Ah, şu alınyazım Seveni sevmedim Bir zalime yandım Benim de bir canım var Böyleymiş yazım Seveni sevmedim Bir zalime yandım Bir zalime yandım

Yan bu sevda bitti Yan giden gitti Unut seni sevdiğimi Unut unut gitsin her şeyi Eskisi gibi canım yanmıyor Aşk artık beni vurmuyor Sen düşün ne yapacaksın Pişmanlık gideni getirmiyor Aşk en güzel yalan Vazgeçtim artık inanmaktan Bir ömür denedim durdum Yoruldum artık bu savaştan Aşk en güzel yalan Vazgeçtim artık bu inanmaktan Bir ömür denedim durdum Yoruldum artık bu savaştan Unut seni sevdiğimi Unut unut gitsin her şeyi Eskisi gibi canım yanmıyor Aşk artık beni vurmuyor Sen düşün ne yapacaksın Pişmanlık gideni getirmiyor Aşk en güzel yalan Vazgeçtim artık inanmaktan Bir ömür denedim durdum Yoruldum artık bu savaştan Aşk en güzel yalan Vazgeçtim artık bu inanmaktan Bir ömür denedim durdum Yoruldum artık bu savaştan Aşk en güzel yalan Vazgeçtim artık inanmaktan Bir ömür denedim durdum Yoruldum artık bu savaştan

Her sey sona erdi Anladım başka bir baharın gülüsün Çok üzülmedim Artık başka bir masalın sözüsün Sana sensiz olamam demiştim ya Hep yalanmış Bende inandım Sevdiğim sen değilsin yâr Aşka tutsağım şimdi anladın Sana sensiz olamam demiştim ya Hep yalanmış Bende inandım Sevdiğim sen değilsin yâr Aşka tutsağım şimdi anladım Dolu dizgin yaşamalı sınırca At kendini kollarına hesapsızca Sarsın alevleri tenimi Yaksın yıksın yüreğimi Hepsi bitecek birgün Hepsi gelip geçiçi Sarsın alevleri tenimi Yaksın yıksın yüreğimi Hepsi bitecek birgün Hepsi gelip geçiçi Her sey sona erdi Anladım başka bir baharın gülüsün Sana sensiz olamam demiştim ya Hep yalanmış Bende inandım Sevdiğim sen değilsin yâr Aşka tutsağım şimdi anladım Dolu dizgin yaşamalı sınırca At kendini kollarına hesapsızca Sarsın alevleri tenimi Yaksın yıksın yüreğimi Hepsi bitecek birgün Hepsi gelip geçiçi Sarsın alevleri tenimi Yaksın yıksın yüreğimi Hepsi bitecek birgün Hepsi gelip geçiçi Hay la la Sarsın alevleri tenimi Yaksın yıksın yüreğimi Hepsi bitecek birgün Hepsi gelip geçiçi Sarsın alevleri tenimi Yaksın yıksın yüreğimi

Hani gözlerimi delen bakışlar Hani o yürekten geçen yakışlar Hani tenden tene derin akışlar Eski çağlarda mı kaldınız Hani benden hep sevmemi isteyenler Hani senin gibisi yok diyenler Hani gözü kimseleri görmeyenler Beni benden niye çaldınız Aaa Kahpe dünya aşk uğruna hep kendimi heba ettim Yalan dünya tüm gerçekler sende zannettim Fani dünya her sevdiğimde son diye yemin ettim Kahpe dünya aşk uğruna hep kendimi heba ettim Yalan dünya tüm gerçekler sende zannettim Fani dünya her sevdiğimde son diye yemin ettim Bu son diye yemin ettim Aaa Hani gözlerimi delen bakışlar Hani o yürekten geçen yakışlar Hani tenden tene derin akışlar Eski çağlarda mı kaldınız Hani benden hep sevmemi isteyenler Hani senin gibisi yok diyenler Hani gözü kimseleri görmeyenler Beni benden niye çaldınız Aaa Kahpe dünya aşk uğruna hep kendimi heba ettim Yalan dünya tüm gerçekler sende zannettim Fani dünya her sevdiğimde son diye yemin ettim Kahpe dünya aşk uğruna hep kendimi heba ettim Yalan dünya tüm gerçekler sende zannettim Fani dünya her sevdiğimde son diye yemin ettim Bu son diye yemin ettim Aaa Kahpe dünya aşk uğruna hep kendimi heba ettim Yalan dünya tüm gerçekler sende zannettim Fani dünya her sevdiğimde son diye yemin ettim Bu son diye yemin ettim Son diye yemin ettim