Bittimi şikayetlerin, mutsuzluk hikayelerin Değmiyor artık sözlerin aah, bu aşktan gidiyorum Sığ yaşanırsa biter, sanma sırf sevmek yeter Yettiğim kadarıyla oldum ahh, bu aşktan gidiyorum Artık kendine sorarsın, bu hale nasıl geldik diye? Suçlu yine ben olurum bırakıp gittim diye Artık kendine sorarsın, bu hale nasıl geldik diye? Suçlu yine ben olurum bırakıp gittim diye Sevdiğimi öldüğümü anlamadın diye Bin defa ölemem ben senden gidiyorum Adam gibi seven kalbimi öyle çok kırdın ki sen Bir daha dönmem artık, bu aşktan gidiyorum Artık kendine sorarsın, bu hale nasıl geldik diye? Suçlu yine ben olurum bırakıp gittim diye Artık kendine sorarsın, bu hale nasıl geldik diye? Suçlu yine ben olurum bırakıp gittim diye Sevdiğimi öldüğümü anlamadın diye Bin defa ölemem ben senden gidiyorum Adam gibi seven kalbimi öyle çok kırdınki sen Bir daha dönmem artık, bu aşktan gidiyorum Bir daha dönmem artık, senden gidiyorum Bir daha dönmem artık, bu aşktan gidiyorum

Dün gece yine son defa Gidiyorum dedim kendim bile inanmadım Kaçıyorum yalan ellerinden Kör olası gözlerden *** İnan içim yanar inan biliyorum Kaçıyorum yalan ellerinden Kör olası gözlerden İnan içim yanar inan biliyorum *** Bi seviyorum bi sevmiyorum Her gün ölüyor ağlıyorum Yine benden gidiyor giden Aşka direniyorum *** Ah yine yine son bahar Dalıyorum uzak diyarlara sen olmadan Yaşıyorum hüzün ellerimde Kör olası gözlerde *** İnan içim yanar inan biliyorum Yaşıyorum hüzün ellerimde Kör olası gözlerde İnan içim yanar inan biliyorum *** Bi seviyorum bi sevmiyorum Her gün ölüyor ağlıyorum Yine benden gidiyor giden Aşka direniyorum

Mahvediyor canımı bu hüzün yanı ahh Son gelişin bu son ellerime dokun ahh Bilmiyorum yarına sürecek mi hayat Bir bilen olmamış ne kadar zaman var Kaderine mahkum yanarım kime ne Ateşine yandığım yanarım sana ne Kaderine mahkum yanarım kime ne off Ateşine yandığım yanarım sana ne Kahroluyor yüreğim bırak öyle gitsin Kimleri zannediyor yüreğim seni ahh Bilmiyorum yarına sürecek mi hayat Bir bilen olmamış ne kadar zaman var Kaderine mahkum yanarım kime ne Ateşine yandığım yanarım sana ne Kaderine mahkum yanarım kime ne off Ateşine yandığım yanarım sana ne Kaderine mahkum yanarım kime ne off Ateşine yandığım yanarım sana ne