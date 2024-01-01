Bu Aşktan Gidiyorum Bittimi şikayetlerin, mutsuzluk hikayelerin Değmiyor artık sözlerin aah, bu aşktan gidiyorum Sığ yaşanırsa biter, sanma sırf sevmek yeter Yettiğim kadarıyla oldum ahh, bu aşktan gidiyorum Artık kendine sorarsın, bu hale nasıl geldik diye? Suçlu yine ben olurum bırakıp gittim diye Artık kendine sorarsın, bu hale nasıl geldik diye? Suçlu yine ben olurum bırakıp gittim diye Sevdiğimi öldüğümü anlamadın diye Bin defa ölemem ben senden gidiyorum Adam gibi seven kalbimi öyle çok kırdın ki sen Bir daha dönmem artık, bu aşktan gidiyorum Artık kendine sorarsın, bu hale nasıl geldik diye? Suçlu yine ben olurum bırakıp gittim diye Artık kendine sorarsın, bu hale nasıl geldik diye? Suçlu yine ben olurum bırakıp gittim diye Sevdiğimi öldüğümü anlamadın diye Bin defa ölemem ben senden gidiyorum Adam gibi seven kalbimi öyle çok kırdınki sen Bir daha dönmem artık, bu aşktan gidiyorum Bir daha dönmem artık, senden gidiyorum Bir daha dönmem artık, bu aşktan gidiyorum

Çaresi Yok Gel hadi yine gel yine al aklımı başımdan bu gece Yok ne diyorum ben bile bile sana bir daha dönemem Farzet bir daha seni aldım aklıma sana canım diyemem Utanırım diyemem Farzet bir daha seni aldım aklıma sana gülüm diyemem *** Utanırım diyemem *** Aman bir çaresi yok mu bu aşkın Hiç dayanamam gidişine Hele bir kere fırsat olsun sorma sorma hiç

Ben Demedim mi Ağlasan duymaz soru sorulmaz Eser gider zalim yıllar Tövbeler etsen dönüşü olmaz Yakar gider zalim yıllar *** Yapma tuzaklar kurma bana Gücüm yok yalnızlığa Yapma yasaklar açma başıma Gücüm yok ayrılığa *** Ben demedim mi ah demedim mi Ayrılık ölümden beter kal demedim mi Gel demedim mi dön demedim mi Yad ellerde kul olursun anlamadın ki *** Ağlasan duymaz soru sorulmaz Eser gider zalim yıllar Tövbeler etsen dönüşü olmaz Yakar gider zalim yıllar *** Yapma tuzaklar kurma bana Gücüm yok yalnızlığa Yapma yasaklar açma başıma Gücüm yok ayrılığa *** Ben demedim mi ah demedim mi Ayrılık ölümden beter kal demedim mi Gel demedim mi dön demedim mi Yad ellerde kul olursun anlamadın ki

Yandı Gönlüm Yalan değilim,hazır değilim Senden sonra olanlara Razı değilim mecbur değilim Senden arta kalanlara Ömür boyu seninleydim İster bil inanma Boşver beni Ah bir utan bana yaklaşma Yandı gönlüm bir masaldı Gözümü aldı dumanı sardı Sevdim eller eller aldı Bir yalanmış bana külü kaldı(2x)

Sen Emrettikten Sonra Ne dedim de alındın bilmem Neden yalan mı söyledim sana Düşündün mü yeniden neler çektim ben uğrunda Ah ne yaptım da darıldın *** neden yalan mı söyledim sana *** Düşündün mü yeniden neler çektim ben uğrunda Gel gel aylarıma yıllarıma karşı gel Biliyorsun kulun olurum artık yorma *** Sen emrettikten sonra razıyım ben katlanmaya Ele güne karşı ayıp oluyor gel beni ağlatma Sen emrettikten sonra razıyım ben katlanmaya Ele güne karşı ayıp oluyor gel beni ağlatma

Bi Seviyorum Bi Sevmiyorum Dün gece yine son defa Gidiyorum dedim kendim bile inanmadım Kaçıyorum yalan ellerinden Kör olası gözlerden *** İnan içim yanar inan biliyorum Kaçıyorum yalan ellerinden Kör olası gözlerden İnan içim yanar inan biliyorum *** Bi seviyorum bi sevmiyorum Her gün ölüyor ağlıyorum Yine benden gidiyor giden Aşka direniyorum *** Ah yine yine son bahar Dalıyorum uzak diyarlara sen olmadan Yaşıyorum hüzün ellerimde Kör olası gözlerde *** İnan içim yanar inan biliyorum Yaşıyorum hüzün ellerimde Kör olası gözlerde İnan içim yanar inan biliyorum *** Bi seviyorum bi sevmiyorum Her gün ölüyor ağlıyorum Yine benden gidiyor giden Aşka direniyorum

Haberin Olsun Ah yar aklını başına al gel Sevda geçti geçiyor benden Dönüp bakmazmı hiç kimseler Konsam ellerine koklamazmı aç gönüller düşsem ellerine *** Tövbelerin tövbe olsun Yemin ettiysen son olsun Ah yar ah yar bak haberin olsun *** Ah yar aklını başına al gel Sevda geçti geçiyor benden Dönüp bakmazmı hiç kimseler Konsam ellerine koklamazmı aç gönüller düşsem ellerine *** Tövbelerin tövbe olsun Yemin ettiysen son olsun Ah yar ah yar bak haberin olsun

Al Beni Al beni bildik bu yaylalardan Dokunur içime şu körpenin hali Al beni bildik bu yaylalardan Dokunur içime şu körpenin hali *** Darlanır gülemem kendimi bilemem Ben köyün delisi ne olacak halim Darlanır gülemem kendimi bilemem Ben köyün delisi ne olacak halim *** Karlı dağdan kopsan gelsen Kor diye göğsüme basarım seni Deli rüzgarla yağsan gelsen Yar diye sineme katarım seni *** Çal benim yiğidim bu dalgalardan Nazıma göre şervetle giydir entari Çal benim yiğidim bu dalgalardan Nazıma göre şervetle giydir entari *** Darlanır gülemem kendimi bilemem Ben köyün delisi ne olacak halim Darlanır gülemem kendimi bilemem Ben köyün delisi ne olacak halim *** Karlı dağdan kopsan gelsen Kor diye göğsüme basarım seni Deli rüzgarla yağsan gelsen Yar diye sineme katarım seni

Kaderine Mahkum Mahvediyor canımı bu hüzün yanı ahh Son gelişin bu son ellerime dokun ahh Bilmiyorum yarına sürecek mi hayat Bir bilen olmamış ne kadar zaman var Kaderine mahkum yanarım kime ne Ateşine yandığım yanarım sana ne Kaderine mahkum yanarım kime ne off Ateşine yandığım yanarım sana ne Kahroluyor yüreğim bırak öyle gitsin Kimleri zannediyor yüreğim seni ahh Bilmiyorum yarına sürecek mi hayat Bir bilen olmamış ne kadar zaman var Kaderine mahkum yanarım kime ne Ateşine yandığım yanarım sana ne Kaderine mahkum yanarım kime ne off Ateşine yandığım yanarım sana ne Kaderine mahkum yanarım kime ne off Ateşine yandığım yanarım sana ne

Sen Daha Dur Bir körebe oyunundan daha zor Dokunmadan tanımak Bense gözüm kapalı hissediyorum sevginin ellerini Sen daha dur daha dur dönme daha dur hiç yorma kendini Daha dur *** Her yeni gün daha çok yakınım sana zorlanıyor yüreğim Bir denesen ne çıkar ağlamak ne ki Ben nelere alıştım Sen daha dur daha dur dönme daha dur hiç yorma kendini Daha dur *** Ya sev beni yanımda kal yada git uzaklara Cezamı bu mecbur muyum yol ver umutlarıma Sen daha dur daha dur dönme daha dur hiç yorma kendini Daha dur *** Bir gülüşün öpüşün al götür hemen yalancılık öğrenir Dünkü çocuk ne zaman büyüdü deme aşkı görür özenir Sen daha dur daha dur dönme daha dur hiç yorma kendini Daha dur *** Ya sev beni yanımda kal yada git uzaklara Cezamı bu mecbur muyum yol ver umutlarıma Sen daha dur daha dur dönme daha dur hiç yorma kendini Daha dur Sen daha dur daha dur sen daha dur daha dur