Gece serin ayaz vurur yüreğime ayrılık acısı Sessiz ürkek yalnız gelir sesin uzaklardan karanlık Neden ışıklar sönük neden kapılar kapalı Neden bağrım açık vurur rüzgar acımasız ** Yanar yüreğim kor kor ateşlerde Islanır yüzüm yağmurun pençesinde Esir gönlüm yine bu gece Arar durur seni her yerde ** Yanar yüreğim kor kor ateşlerde Islanır yüzüm yağmurun pençesinde Esir gönlüm yine bu gece Arar durur seni her yerde ** Gözyaşlarım dinmek bilmez bu gece çıkar sensizliğin acısı Bir yıldız arar gözleri gökyüzünde karanlığın sancısı Donar kanım soğuk gecede vazgeçilmez tutkularım hep aynı Bitmez mi bu hasret ayrılık kederlerim sensizliğimle Başbaşayım Bu gece

Değmen benim gamlı yaslı gönlüme Değmen benim gamlı yaslı gönlüme Ben bir selvi boylu yardan Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım, oy Ben bir selvi boylu yardan Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım, oy Evvel bağban idim dostun bağında Evvel bağban idim dostun bağında Talan vurdu ayva nardan Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım, oy Talan vurdu ayva nardan Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım, oy Gökyüzünde turna gibi dönende Gökyüzünde turna gibi dönende Baykuş gibi viran yurda Konanda, konanda, konanda, oy Baykuş gibi viran yurda Konanda, konanda, konanda, oy Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde Ben gönlümü çalan yardan Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım, oy Ben gönlümü çalan yardan Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım, oy Ben bir selvi boylu yardan Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım, oy