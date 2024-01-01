Değmen Benim Şarkı Sözleri
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Gece serin ayaz vurur yüreğime ayrılık acısı
Sessiz ürkek yalnız gelir sesin uzaklardan karanlık
Neden ışıklar sönük neden kapılar kapalı
Neden bağrım açık vurur rüzgar acımasız
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Yanar yüreğim kor kor ateşlerde
Islanır yüzüm yağmurun pençesinde
Esir gönlüm yine bu gece
Arar durur seni her yerde
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Yanar yüreğim kor kor ateşlerde
Islanır yüzüm yağmurun pençesinde
Esir gönlüm yine bu gece
Arar durur seni her yerde
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Gözyaşlarım dinmek bilmez bu gece çıkar sensizliğin acısı
Bir yıldız arar gözleri gökyüzünde karanlığın sancısı
Donar kanım soğuk gecede vazgeçilmez tutkularım hep aynı
Bitmez mi bu hasret ayrılık kederlerim sensizliğimle
Başbaşayım
Bu gece
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Değmen benim gamlı yaslı gönlüme
Değmen benim gamlı yaslı gönlüme
Ben bir selvi boylu yardan
Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım, oy
Ben bir selvi boylu yardan
Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım, oy
Evvel bağban idim dostun bağında
Evvel bağban idim dostun bağında
Talan vurdu ayva nardan
Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım, oy
Talan vurdu ayva nardan
Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım, oy
Gökyüzünde turna gibi dönende
Gökyüzünde turna gibi dönende
Baykuş gibi viran yurda
Konanda, konanda, konanda, oy
Baykuş gibi viran yurda
Konanda, konanda, konanda, oy
Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde
Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde
Ben gönlümü çalan yardan
Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım, oy
Ben gönlümü çalan yardan
Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım, oy
Ben bir selvi boylu yardan
Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım, oy