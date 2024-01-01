-
Kal diyemedim sana içim gide gide
Baktım ardından gittin göz göre göre
Olmayacaktı biliyodum da bile bile
Dikeninden tutup gülü koklamadım mı
Azını mı serdim önüne kıymetinden
Ne yaptımsa yaptım aşka hürmetimden
Solmayacaktı sanıyodum da döküle döküle
Dalımdan kopup seni aklamadım mı
Önceden kalanınım inceden yalanınım
Anladığın kadarınım ben
Eğrisi doğrusuyla günahı sevabıyla
Mutsuz biten masalınım ben
Dinle bu senin şarkın
Sana yazdım her gün bir koca yangın azar azar sönerken
Söyle yine mi yansın
Bembeyazdı yüreğim sen sevdayı kara kara boyarken
Önceden kalanınım inceden yalanınım
Anladığın kadarınım ben
Eğrisi doğrusuyla günahı sevabıyla
Mutsuz biten masalınım ben
Dinle bu senin şarkın
Sana yazdım her gün bir koca yangın azar azar sönerken
Söyle yine mi yansın
Bembeyazdı yüreğim sen sevdayı kara kara boyarken
Dinle bu senin şarkın
Sana yazdım her gün bir koca yangın azar azar sönerken
Söyle yine mi yansın
Bembeyazdı yüreğim sen sevdayı kara kara boyarken
-
Dünyalara değişemem sandığım
Bahçelerden çiçekleri çaldığım
Dünyalara değişemem sandığım
Bahçelerden çiçekleri çaldığım
Onun için ateşlere yandığım
Bir zalimin ihanetiyle yandım
Bir zalimin ihanetiyle yandım
***
Dağlar, dağlar geceleri benim için kim ağlar
Dağlar, dağlar geceleri benim için kim ağlar
***
Ben bu gece ölmezsem, ölmem ölmem hiçbir vakit
Dağ gibi bir yiğide kıydı geçti sanki vakit
Ne demeli şu zalime, kal bu gece kal ya da git
Azrailim şu canımı al bu gece al yada git ol
**
Ben bu gece ölmezsem, ölmem ölmem hiçbir vakit
Dağ gibi bir yiğide kıydı geçti sanki vakit
Ne demeli şu zalime, kal bu gece kal yada git
Azrailim şu canımı al bu gece al yada git ol
***
Güvendiğim şu dağlara kar yağdı
Ayrılık pusuda kaldı gün saydı
Güvendiğim şu dağlara kar yağdı
Ayrılık pusuda kaldı gün saydı
Azrailim şu canımı alsaydı
***
Bir zalimin ihanatiyle yandım
Bir zalimin ihanatiyle yandım
***
Dağlar, dağlar geceleri benim için kim ağlar
Dağlar, dağlar geceleri benim için kim ağlar
***
Ben bu gece ölmezsem, ölmem ölmem hiçbir vakit
Dağ gibi bir yiğide kıydı geçti sanki vakit
Ne demeli şu zalime, kal bu gece kal yada git
Azrailim şu canımı al bu gece al yada git ol
**
Ben bu gece ölmezsem, ölmem ölmem hiçbir vakit
Dağ gibi bir yiğide kıydı geçti sanki vakit
Nedemeli şu zalime, kal bu gece kal yada git
Azrailim şu canımı al bu gece al yada git ol
***
Ben bu gece ölmezsem, ölmem ölmem hiçbir vakit
Dağ gibi bir yiğide kıydı geçti sanki vakit
Ne demeli şu zalime, kal bu gece kal yada git
Azrailim şu canımı al bu gece al yada git ol
***
Ben bu gece ölmezsem, ölmem ölmem hiçbir vakit
Dağ gibi bir yiğide kıydı geçti sanki vakit
Ne demeli şu zalime, kal bu gece kal yada git
Azrailim şu canımı al bu gece al yada git ol
-
Bir şarkı yazmak istedim, içinde dostluk olsun
Birden sen geldin aklıma, can dostum
Bu şarkıda seni ne çok özlediğimi
Anlatmak istedim sana bir kere olsun
***
Bir sen kaldın bana
Sakın bırakma
Al yollarına
Hisset yanımda
***
Dostum
Dostum
Dostum
Can dostum
***
Bur'da her şey sahte, dostum
Gülümsemeler bile
Bur'da her şey sahte, dostum
Sevmeler bile
***
Bur'da her şey sahte, dostum
Gülümsemeler bile
Bur'da her şey sahte, dostum
Sevmeler bile
***
Şimdi yanımda olamasan da
Seni yaşamamı engelleyemez hiçbir şey asla
Şu anda çok uzakta olsan da
Sen aslında benimlesin, yanı başımda
***
Sarıl yine bana
Al yollarına
Hisset yanımda
Ağla gözyaşımda
***
Dostum
Dostum
Dostum
Can dostum
***
Bur'da her şey sahte, dostum
Gülümsemeler bile
Bur'da her şey sahte, dostum
Sevmeler bile
***
Bur'da her şey sahte, dostum
Gülümsemeler bile
Bur'da her şey sahte, dostum
Sevmeler bile
***
Bur'da her şey sahte, dostum
Gülümsemeler bile
Bur'da her şey sahte, dostum
Sevmeler bile
***
Bur'da her şey sahte, dostum
Gülümsemeler bile
Bur'da her şey sahte, dostum
Sevmeler bile
***
Bur'da her şey sahte, dostum
Gülümsemeler bile
Bur'da her şey sahte, dostum
Sevmeler bile
-
Keşke seni tanımamış
Keşke sevmemiş olsaydım
Zincire vurulmuş gibi ooof
Sana bağlı kalmasaydım
***
Keşke seni tanımamış
Keşke sevmemiş olsaydım
Zincire vurulmuş gibi ooof
Sana bağlı kalmasaydım
***
Aşkın mapushane
İçinde ben mahkum
Saçların parmaklık
Gözlerin gardiyan olmuş
***
Aşkın mapushane
İçinde ben mahkum
Saçların parmaklık
Gözlerin gardiyan olmuş
***
İçinde ben ziyan oldum
***
Alın yazımda varmışsın
Kalbimi benden çalmışsın
Sensizliğe bir duman gibi (ooof)
Sigaranda beni yakmışsın
***
Aşkın mapushane
İçinde ben mahkum
Saçların parmaklık
Gözlerin gardiyan olmuş
***
Aşkın mapushane
İçinde ben mahkum
Saçların parmaklık
Gözlerin gardiyan olmuş
***
İçinde ben ziyan oldum
***
Aşkın mapushane
İçinde ben mahkum
Saçların parmaklık
Gözlerin gardiyan olmuş
***
Aşkın mapushane
İçinde ben mahkum
Saçların parmaklık
Gözlerin gardiyan olmuş
***
İçinde ben ziyan oldum
İçinde ben ziyan oldum
-
Farkına varamadım bu orantının
Bendeki sen sendeki bana ağır geliyor
Bana daha fazla sen ver, ver diyemem ki
Bunu senden isteyemem gururum varmıyor
Bana daha fazla sen ver, ver diyemem ki
Bunu senden isteyemem gururum varmıyor
***
Sevgi çaba, sevgi emek, sevgi alınteri
Ama olmuyor, olmuyor böyle
***
Sen ve ben ayrılıyor birbirinden
Bir ben kalıyorum kelimelerden
Sen ve ben ayrılıyor birbirinden
Bir ben kalıyorum kelimelerden
***
Soğuk bir çay masamda ve kağıt kalem
Olmuyor, olmuyor böyle
***
Sen ve ben ayrılıyor birbirinden
Bir ben kalıyorum kelimelerden
Sen ve ben ayrılıyor birbirinden
Bir ben kalıyorum kelimelerden
***
Soğuk bir çay masamda ve kağıt kalem
Olmuyor, olmuyor böyle
***
Sen ve ben ayrılıyor birbirinden
Bir ben kalıyorum kelimelerden
Sen ve ben ayrılıyor birbirinden
Bir ben kalıyorum kelimelerden
***
Soğuk bir çay masamda ve kağıt kalem
Olmuyor, olmuyor böyle
***
Sen ve ben ayrılıyor birbirinden
Bir ben kalıyorum kelimelerden
Sen ve ben ayrılıyor birbirinden
Bir ben kalıyorum kelimelerden
***
Soğuk bir çay masamda ve kağıt kalem
Olmuyor, olmuyor böyle
Olmuyor, olmuyor böyle
***
Farkına varamadım bu orantının
-
Sen sevgi nedir bilir misin
Sevdin mi hiç, hiç istemeden
Sigaranda onu içip
Kadehlerde andın mı sen
***
Hasretinden ölsem kapını çalan olmazdım
Bir damla yaş olsam gözümde donar akmazdım
Adın sevgi olsa kalbimden söker atardım
***
Hasretinden ölsem kapını çalan olmazdım
Bir damla yaş olsam gözümde donar akmazdım
Adın sevgi olsa kalbimden söker atardım
***
Sen sevda nedir tanır mısın
Kırıldın mı kaderine sen
Hasret dolu odalarda
Yol gözleyip ağladın mı sen
***
Hasretinden ölsem kapını çalan olmazdım
Bir damla yaş olsam gözümde donar akmazdım
Adın sevgi olsa kalbimden söker atardım
***
Hasretinden ölsem kapını çalan olmazdım
Bir damla yaş olsam gözümde donar akmazdım
Adın sevgi olsa kalbimden söker atardım
***
Hasretinden ölsem kapını çalan olmazdım
Bir damla yaş olsam gözümde donar akmazdım
Adın sevgi olsa kalbimden söker atardım
-
Fermanlar verildi
Perdeler gerildi
Halılar serildi
Dediler "Kral bugün görünecek."
Dediler "Gören herkes sevinecek."
***
Haberler salındı
Tedbirler alındı
Davullar çalındı
Dediler "Kral bugün görünecek."
Dediler "Gören herkes sevinecek."
***
Anne bak, kral çıplak
Anne bak, kral çıplak
Anne bak, kral çıplak
Anne bak
Anne bak
***
Anne bak, kral çıplak
Anne bak, kral çıplak
Anne bak, kral çıplak
Anne bak
Anne bak
***
Kral çıplak göründü
Saray dehşete büründü
Ağlar gibi gülündü
Dediler "Kral meğer çıplakmış."
Dediler "Tören değil tuzakmış."
***
Hikâye tutmadı
Ahali yutmadı
Çocuklar kutlandı
Dediler "Kral meğer çıplakmış."
Dediler "Tören değil tuzakmış."
***
Anne bak, kral çıplak
Anne bak, kral çıplak
Anne bak, kral çıplak
Anne bak
Anne bak
***
Anne bak, kral çıplak
Anne bak, kral çıplak
Anne bak, kral çıplak
Anne bak
Anne bak
***
Uzun, kısa bir öykü bu
Sıradan, sessiz bir film gibi
Görevim anlatmak oldu
Akıtmak bendeki zehiri
***
Yıllar önce bir genç vardı
Yüreğini yakan bir sevda
Işıklar sönük kaldı
Her şey böyle başladı
***
Tutunmuştu köşe başı
Kalmamıştı açık kapı
Varolmaktı tek sorunu
Kaçtı durdu yıllar boyu
***
Sonra bakmış, dünya yokmuş
Umutları göçmüş gitmiş
Parasızlık yalan sarmış
Çareyi kaçmakta bulmuş
***
Gördü bunu, hayra yordu
Güzel şeyler istiyordu
Oysa güzel artık vardı
Çok paraya satılıktı
***
Çürük çarklar, büyük çarklar
Birbirinden ne anlar?
Döner durur, zevke dalar
Yeni dişliler arar
***
Kendi oldu, kendi dişli
Bilmediği yola girdi
Gördü bütün gerçekleri
Sustu durdu herkes gibi
***
Şehir, heyecan
Bunu da kendinden yaptı
Beyaz saçlar, gözler söndü
Düşündeki düşte kaldı
***
Haluk uzak kendine
Kalmamış derman derdine
"Yok sorunum, mükemmelim."
Dese de inanma sözüne
***
"Kral ner'de?" diye sorma
Sende, bende, bizde, onda
Çıplak diyen kral olur
Taç giyer, oturur tahtına
***
Patron bur'da, köyde ağa
Evde koca, okulda hoca
Dayı, baba, abi, ana
Kral vardır her tarafta
***
Krallıklar ülkesinde
Doldurur seven kesesini
Haluk görür kaybedeni
Ne zaman baksa aynaya
***
İtaat et, biz kralız
Toz kondurma kendimize
Aslında yok terzi bile
Giyisileri biz yaparız
***
Giyisileri biz yaparız
Giyisileri biz yaparız
Giyisileri biz yaparız
Giyisileri biz yaparız
Giyisileri biz yaparız
***
Anne bak, kral çıplak
Anne bak, kral çıplak
Anne bak, kral çıplak
Anne bak
Anne bak
***
Anne bak, kral çıplak
Anne bak, kral çıplak
Anne bak, kral çıplak
Anne bak
Anne bak
***
Anne bak, kral çıplak
Anne bak, kral çıplak
Anne bak, kral çıplak
Anne bak
Anne bak
***
Anne bak, kral çıplak
Anne
-
Bir düş gördüm sonu olmayan.
Gözlerimdeki bulut eridi birden.
Odamdaki yıldızlar birer birer sönerken,
sakladığım Günes çıkıverdi cebimden.
Nedir seni sevdiren, anlayamadım.
Kafam karma karisik, uyuyamadim.
Yatagimda bosluksun ama Yastigimdaki cukursun bana.
***
Iste sen her gece Düslerime düsünce,
Yerle bir Yelkovan, Yerle bir Akrep,
Gündüzler yokki Zaten,
Oyunlar bir Bilmece,
Ne Düs degim ne Gercekte,
Sevmek böyledir iste,Sevmek böyledir iste...
***
Iste sen her gece Düslerime düsünce,
Yerle bir Yelkovan, Yerle bir Akrep,
Gündüzler yokki Zaten,
Oyunlar bir Bilmece,
Ne Düs degim ne gercekte,
Sevmek böyledir iste,sevmek böyledir iste...
-
Ay dolandı suya düştü
Su ballandı ceylan içti
Çok küçüktüm kimi sevsem
Deli gönlüm sana düştü yar
***
Bir düş gördüm ben düşümde
Baban seni bana vermiş
Çiçek açmış zerdaliler
Gece olmuş yola düşmüş yar
***
Beni bilse yollar bilir
Dağlara sor rüzgar bilir
Şimdi sustum örtün beni
Bilen susar demedim mi yar
***
Gece beni gizledi geceden
Gece beni sakladı geceden
Gece bana yol gösterdi gece
Yolcuyum bu gece
***
Gece beni gizledi geceden
Gece beni sakladı geceden
Gece bana yol gösterdi gece
Yolcuyum bu gece
Yolcuyum bu gece
***
Ay dolandı suya düştü
Su ballandı ceylan içti
Çok küçüktüm kimi sevsem
Deli gönlüm sana düştü yar
***
Bir düş gördüm ben düşümde
Baban seni bana vermiş
Çiçek açmış zerdaliler
Gece olmuş yola düşmüş yar
***
Beni bilse yollar bilir
Dağlara sor rüzgar bilir
Şimdi sustum örtün beni
Bilen susar demedim mi yar
***
Gece beni gizledi geceden
Gece beni sakladı geceden
Gece bana yol gösterdi gece
Yolcuyum bu gece
***
Gece beni gizledi geceden
Gece beni sakladı geceden
Gece bana yol gösterdi gece
Yolcuyum bu gece
Yolcuyum bu gece
-
Sabah oldu işte yine
Herkes başlar yeni güne
Bense, devam yenilmeye
Aynı çarkı döndürmeye
***
Katettiğn yolarımı
Tükettiğin yıllarımı
Sitemlerin yanlış hedef
Bulur bulmaz, belli olmaz
***
Bu insanlar neye yarar?
Ne düşünür, ne hatırlar?
Ne görürler, ne duyarlar?
Bir birini ağırlar
***
Her şey üstte olup biter
Biz kuklalar onu izler
Paraların neye yarar?
Sana ait yok bir karar
***
Beni dinle aç gözünü
Soru sorma, tut sözünü
Derler sana hiç şaşırma
Yok bu işin bir çözümü
***
Oyuncular değişir mi?
Aynı olan kuralları
Karman çorman çizgilerini
Bir gün olsun, düzelir mi?
***
Akşam sabah demez oldu
Uykusuzluk beni buldu
İnsan insanın kurdu
Dost yine düşman oldu
***
En alttaki derler bana
Tehlikeli ve suçluyum
Kaybedenlerin safında
Her yaşta sonuncuyum
***
Anla, anla
Bir tek sevdan kaldı bana
Bu fani dünyada
***
Anla, anla
Bir tek sevdan kaldı bana
Bu fani dünyada
***
Doğmayı ben seçmedim
Ölmek senin elinde
Yaşamaksa, tercihin
Kalıp hazır gir içine
***
Sınav sınav içinde
Sınav benim içimde
Düşündüm aklım kaldı
Yoksulun geçiminde
***
Gözlerim körmüş
Işıklar sönmüş
Sevgi elinden düşmüş
Kırılmış binbir olmuş
***
Kime kime, duma duma
Bu şehrin göbeğinde
Neredeyse, ölecektim
Bombaların içinde
***
Duvar duvar arasında
Gözlerinin karasında
Yanlızlıklar ülkesinde
Sevda bunun neresinde?
***
Sağım deri, solum kemik
Her tarafım polemik
Telemik, volemik
Yani televolelik
***
Sokaklarda yürüyemem
Yürüyüş var, bilirim
İşçi, memur çok mu haksız?
Kafamda coplar yerim
***
Anla, anla
Bir tek sevdan kaldı bana
Bu fani dünyada
***
Anla, anla
Bir tek sevdan kaldı bana
Bu fani dünyada
***
Trafiktir, gidiyor
Nasıl yaşanır, bilmem
Güneşi hiç gördün mü sen?
Her tarafım gökdelen
***
Gözlerim körmüş
Işıklar sönmüş
Sevgi elinden düşmüş
Kırılmış binbir olmuş
***
Sınır çektin, sınır bozdun
Tarihini böyle yazdın
Şimdi artık yok bir merkez
Gördün, buna şaşıp kaldın
***
Şiddet amaç, yok bir çıkış
Dik yamaca hepsi düşüş
Kalmaz artık bir varoluş
Olan olmuş, biten bitmiş
***
Kıyafetin bozuksa
Kapıdan giremezsin
Saç sakal karışmışsa
Kafana sopa yersin
***
Akşam sabah demez oldu
Uykusuzluk beni buldu
İnsan insanın kurdu
Dost yine düşman oldu
***
En alttaki derler bana
Tehlikeli ve suçluyum
Kaybedenlerin safında
Her yarışta sonuncuyum
***
Anla, anla
Bir tek sevdan kaldı bana
Bu fani dünyada
***
Anla, anla
Bir tek sevdan kaldı bana
Bu fani dünyada
***
Anla, anla
Bir tek sevdan kaldı bana
Bu fani dünyada
***
Anla, anla
Bir tek sevdan kaldı bana
Bu fani dünyada
***
Anla
-
Çerkez kızı gül güzeli
Söyle nedir bu çelişki
***
Sabrımı kinaye sanıp
Yarınlara atma beni
Bu sıkıntı yordu beni
Senden kalan bedenimi
Kendini yanına alıp
Uzaklara atma beni
***
Her gidiş bir ceza bana
Yanarım yana yana
Sınırlara atma beni
Sınırlara atma beni
***
Çerkez kızı çerkez kızı
Sen mavi ben kırmızı
Unuttuk ayla yıldızı
Sınırlara atma beni
***
Çerkez kızı çerkez kızı
Sen mavi ben kırmızı
Unuttuk ayla yıldızı
Sınırlara atma beni
Sınırlara atma beni
***
Bitmemiş şarkılarımda
Her bütün gibi sen eksiktin
Uzakların çerkez kızı
Avuntularımı eskittin
***
Her gidiş bir ceza bana
Yanarım yana yana
Sınırlara atma beni
Sınırlara atma beni
***
Çerkez kızı çerkez kızı
Sen mavi ben kırmızı
Unuttuk ayla yıldızı
Sınırlara atma beni
***
Çerkez kızı çerkez kızı
Sen mavi ben kırmızı
Unuttuk ayla yıldızı
Sınırlara atma beni
Sınırlara atma beni
***
Çerkez kızı çerkez kızı
Sen mavi ben kırmızı
Unuttuk ayla yıldızı
Sınırlara atma beni
Sınırlara atma beni
-
Sevdalılar gelip geçer ben gariban
Aşktan yana oy
Bir yar sevsem kaçar gider ben gariban
Aşktan yana oy
Aşktan yana oy
***
Gizli kalmış duygular bende
İçimdeki şarkılar sende
Eller bana deli derken sen
Biliyorum sevgilim gel desen
***
Gizli kalmış duygular bende
İçimdeki şarkılar sende
Eller bana deli derken sen
Biliyorum sevgilim gel desen
***
Kalem tutar elim yazar ben gariban
Aşktan yana oy
Aşktan yana oy
***
Bir yar sevsem kaçar gider ben gariban
Aşktan yana oy
Aşktan yana oy
***
Sevdalılar gelip geçer ben gariban
Aşktan yana oy
Bir yar sevsem kaçar gider ben gariban
Aşktan yana oy
Aşktan yana oy
***
Gizli kalmış duygular bende
İçimdeki şarkılar sende
Eller bana deli derken sen
Biliyorum sevgilim gel desen
***
Kalem tutar elim yazar ben gariban
Aşktan yana oy
Aşktan yana oy
***
Bir yar sevsem kaçar gider ben gariban
Aşktan yana oy
Aşktan yana oy
-
Yine sabaha vardım
Aynı yüzleri gördüm
Ne yaptıysam aklımı
Kaçıramadım
Kaçıramadım
***
Yalan, gerçek başımı aştı
Usanmadan aradım aşkı
Buldum ama senden çok uzaktı
Vazgeçemedim
Vazgeçemedim
***
Bir oyuncak gemi yaparım
Kara kara sayfalardan
Uçak yaparım
Alır seni uçarım
Giderim bu diyardan
Giderim bu diyardan
***
Bir oyuncak gemi yaparım
Kara kara sayfalardan
Uçak yaparım
Alır seni uçarım
Giderim bu diyardan
Giderim bu diyardan
***
Hayde
v
Günler, aylar beni dinlemez
Durmuş zaman beni anlamaz
Sevdanın kendi kuralını
Çiğneyemedim
Çiğneyemedim
***
Bir oyuncak gemi yaparım
Kara kara sayfalardan
Uçak yaparım
Alır seni uçarım
Giderim bu diyardan
Giderim bu diyardan
***
Hayde
***
Bir oyuncak gemi yaparım
Kara kara sayfalardan
Uçak yaparım
Alır seni uçarım
Giderim bu diyardan
Giderim bu diyardan
***
Bir oyuncak gemi yaparım
Kara kara sayfalardan
Uçak yaparım
Alır seni uçarım
Giderim bu diyardan
Giderim bu diyardan
***
Hayde