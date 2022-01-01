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Onur Mete
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01
Yağmurum
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Söz yazarı:
Onur Mete
Besteci:
Onur Mete
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02
Nerde
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Onur Mete-İlker Çalışkan
Besteci:
Onur Mete-İlker Çalışkan
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03
Böyle Gitmez
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Onur Mete
Besteci:
Onur Mete
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04
Benimde Bir Canım Var
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Söz yazarı:
Onur Mete
Besteci:
Onur Mete
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05
En Güzel Yalan
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Söz yazarı:
Onur Mete
Besteci:
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