Değmen Benim Şarkı Sözleri
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Yan bu sevda bitti
Yan giden gitti
Unut seni sevdiğimi
Unut unut gitsin her şeyi
Eskisi gibi canım yanmıyor
Aşk artık beni vurmuyor
Sen düşün ne yapacaksın
Pişmanlık gideni getirmiyor
Aşk en güzel yalan
Vazgeçtim artık inanmaktan
Bir ömür denedim durdum
Yoruldum artık bu savaştan
Aşk en güzel yalan
Vazgeçtim artık bu inanmaktan
Bir ömür denedim durdum
Yoruldum artık bu savaştan
Unut seni sevdiğimi
Unut unut gitsin her şeyi
Eskisi gibi canım yanmıyor
Aşk artık beni vurmuyor
Sen düşün ne yapacaksın
Pişmanlık gideni getirmiyor
Aşk en güzel yalan
Vazgeçtim artık inanmaktan
Bir ömür denedim durdum
Yoruldum artık bu savaştan
Aşk en güzel yalan
Vazgeçtim artık bu inanmaktan
Bir ömür denedim durdum
Yoruldum artık bu savaştan
Aşk en güzel yalan
Vazgeçtim artık inanmaktan
Bir ömür denedim durdum
Yoruldum artık bu savaştan
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Değmen benim gamlı yaslı gönlüme
Değmen benim gamlı yaslı gönlüme
Ben bir selvi boylu yardan
Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım, oy
Ben bir selvi boylu yardan
Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım, oy
Evvel bağban idim dostun bağında
Evvel bağban idim dostun bağında
Talan vurdu ayva nardan
Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım, oy
Talan vurdu ayva nardan
Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım, oy
Gökyüzünde turna gibi dönende
Gökyüzünde turna gibi dönende
Baykuş gibi viran yurda
Konanda, konanda, konanda, oy
Baykuş gibi viran yurda
Konanda, konanda, konanda, oy
Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde
Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde
Ben gönlümü çalan yardan
Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım, oy
Ben gönlümü çalan yardan
Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım, oy
Ben bir selvi boylu yardan
Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım, oy