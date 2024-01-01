Yan bu sevda bitti Yan giden gitti Unut seni sevdiğimi Unut unut gitsin her şeyi Eskisi gibi canım yanmıyor Aşk artık beni vurmuyor Sen düşün ne yapacaksın Pişmanlık gideni getirmiyor Aşk en güzel yalan Vazgeçtim artık inanmaktan Bir ömür denedim durdum Yoruldum artık bu savaştan Aşk en güzel yalan Vazgeçtim artık bu inanmaktan Bir ömür denedim durdum Yoruldum artık bu savaştan Unut seni sevdiğimi Unut unut gitsin her şeyi Eskisi gibi canım yanmıyor Aşk artık beni vurmuyor Sen düşün ne yapacaksın Pişmanlık gideni getirmiyor Aşk en güzel yalan Vazgeçtim artık inanmaktan Bir ömür denedim durdum Yoruldum artık bu savaştan Aşk en güzel yalan Vazgeçtim artık bu inanmaktan Bir ömür denedim durdum Yoruldum artık bu savaştan Aşk en güzel yalan Vazgeçtim artık inanmaktan Bir ömür denedim durdum Yoruldum artık bu savaştan