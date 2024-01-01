Iltifat et bana çocuklar gibi sevindir Yarisi benimse bu günahin yarisi da senindir Iltifat et bana çocuklar gibi sevindir Yarisi benimse bu günahin yarisi da senindir Zaman zaman acilardan Bir yol geçer acitmadan Sen aslolan sevgimizden bahset Aaaaa .h Terketmiyor biliyorsun seni de beni de Tutuldugumuz bu sevda kömür renginde Esmiyorsun kaç zamandir sevdam gögüme Bulutlari ezberledim Terketmiyor biliyorsun seni de beni de Tutuldugumuz bu sevda kömür renginde Söyletmiyor ser belam son sezin dilime O diyorum esti diyor