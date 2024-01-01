Proje 3 Şarkı Sözleri
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Iltifat et bana çocuklar gibi sevindir
Yarisi benimse bu günahin yarisi da senindir
Iltifat et bana çocuklar gibi sevindir
Yarisi benimse bu günahin yarisi da senindir
Zaman zaman acilardan
Bir yol geçer acitmadan
Sen aslolan sevgimizden bahset
Aaaaa .h
Terketmiyor biliyorsun seni de beni de
Tutuldugumuz bu sevda kömür renginde
Esmiyorsun kaç zamandir sevdam gögüme
Bulutlari ezberledim
Terketmiyor biliyorsun seni de beni de
Tutuldugumuz bu sevda kömür renginde
Söyletmiyor ser belam son sezin dilime
O diyorum esti diyor
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Son Durak
Hata Mı Söyle Aşık Olmak
Kördüğüm
O Gözlere İnanmadım Bak
Seçtiğin Yol Senin
Kor Benim Kederimden Yak
***
Bana Artık Çok Uzak
Yalan Aşkın Tek Tuzak
Kimi Sevdayı Seçer Kimi Günahı
Yüreğimde İhtilal
Ödenirmiş Her Vebal
Bilirim Mazlum Ahı
İndirir Şahı
***
Hep Cefalı
Hep Belalı
Her Kararın Kalp Firarı
Bir Sözün Yok
Kördüğüm Çok
Anla Artık
Aşk Cezalı