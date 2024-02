Hani gözlerimi delen bakışlar Hani o yürekten geçen yakışlar Hani tenden tene derin akışlar Eski çağlarda mı kaldınız Hani benden hep sevmemi isteyenler Hani senin gibisi yok diyenler Hani gözü kimseleri görmeyenler Beni benden niye çaldınız Aaa Kahpe dünya aşk uğruna hep kendimi heba ettim Yalan dünya tüm gerçekler sende zannettim Fani dünya her sevdiğimde son diye yemin ettim Kahpe dünya aşk uğruna hep kendimi heba ettim Yalan dünya tüm gerçekler sende zannettim Fani dünya her sevdiğimde son diye yemin ettim Bu son diye yemin ettim Aaa Hani gözlerimi delen bakışlar Hani o yürekten geçen yakışlar Hani tenden tene derin akışlar Eski çağlarda mı kaldınız Hani benden hep sevmemi isteyenler Hani senin gibisi yok diyenler Hani gözü kimseleri görmeyenler Beni benden niye çaldınız Aaa Kahpe dünya aşk uğruna hep kendimi heba ettim Yalan dünya tüm gerçekler sende zannettim Fani dünya her sevdiğimde son diye yemin ettim Kahpe dünya aşk uğruna hep kendimi heba ettim Yalan dünya tüm gerçekler sende zannettim Fani dünya her sevdiğimde son diye yemin ettim Bu son diye yemin ettim Aaa Kahpe dünya aşk uğruna hep kendimi heba ettim Yalan dünya tüm gerçekler sende zannettim Fani dünya her sevdiğimde son diye yemin ettim Bu son diye yemin ettim Son diye yemin ettim