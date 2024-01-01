-
Hani gözlerimi delen bakışlar
Hani o yürekten geçen yakışlar
Hani tenden tene derin akışlar
Eski çağlarda mı kaldınız
Hani benden hep sevmemi isteyenler
Hani senin gibisi yok diyenler
Hani gözü kimseleri görmeyenler
Beni benden niye çaldınız
Aaa
Kahpe dünya aşk uğruna hep kendimi heba ettim
Yalan dünya tüm gerçekler sende zannettim
Fani dünya her sevdiğimde son diye yemin ettim
Kahpe dünya aşk uğruna hep kendimi heba ettim
Yalan dünya tüm gerçekler sende zannettim
Fani dünya her sevdiğimde son diye yemin ettim
Bu son diye yemin ettim
Aaa
Hani gözlerimi delen bakışlar
Hani o yürekten geçen yakışlar
Hani tenden tene derin akışlar
Eski çağlarda mı kaldınız
Hani benden hep sevmemi isteyenler
Hani senin gibisi yok diyenler
Hani gözü kimseleri görmeyenler
Beni benden niye çaldınız
Aaa
Kahpe dünya aşk uğruna hep kendimi heba ettim
Yalan dünya tüm gerçekler sende zannettim
Fani dünya her sevdiğimde son diye yemin ettim
Kahpe dünya aşk uğruna hep kendimi heba ettim
Yalan dünya tüm gerçekler sende zannettim
Fani dünya her sevdiğimde son diye yemin ettim
Bu son diye yemin ettim
Aaa
Kahpe dünya aşk uğruna hep kendimi heba ettim
Yalan dünya tüm gerçekler sende zannettim
Fani dünya her sevdiğimde son diye yemin ettim
Bu son diye yemin ettim
Son diye yemin ettim
-
Doymadım sana doyamıyorum
Düşündükce içim titriyor
Ahh alev alev üşüyorum
Yokluğun soğuk beni yakıyor
***
Ahh bir bilsen anlatabilsem içimdeki yerini
Bir bilsen seni nasıl sevdiğimi
Sen en güzel baharım yağmurum
Bekliyorum bir gün gelirsin diye
Sensiz soldum açmam kimselere
-
Gözüm kapıda ha geldi gelecek
Sabrım sonunda ha döndü dönecek
Korkular sardı canım öyle yandı
Gözüm yollarda kaldı
Nerde nerde hani nerde
O büyük aşk nerelerde
Beni böyle köşelerde
-
Böyle gitmez
Hiçbir yere varamazsın
Yürek, dur, dinlen
Bir anda bulamazsın
Pişman değilim
Seni sevdiğime
Zehir olsan içerim
Yudum yudum ölesiye
Küskün değilim
Bizi ayıran kadere
Katlanmayı bilirim
Deva bulmaz dertlere
Böyle gitmez
Hiçbir yere varamazsın
Yürek, dur, dinlen
Bir anda bulamazsın
Koru kendini
Aklı dinle, acelen ne?
Kırılırsa kanadın
Bir daha uçamazsın
Pişman değilim
Seni sevdiğime
Zehir olsan içerim
Yudum yudum ölesiye
Küskün değilim
Bizi ayıran şu kadere
Katlanmayı bilirim
Deva bulmaz dertlere
Böyle gitmez
Hiçbir yere varamazsın
Yürek, dur, dinlen
Bir anda bulamazsın
Koru kendini
Aklı dinle, acelen ne?
Kırılırsa kanadın
Bir daha uçamazsın
Böyle gitmez
Hiçbir yere varamazsın
Yürek, dur, dinlen
Bir anda bulamazsın
Koru kendini
Aklı dinle, acelen ne?
Kırılırsa kanadın
Bir daha uçamazsın
Böyle gitmez
-
İçimde fırtınalar dinmek bilmiyor
İlla ki aşk lazım, nasılsa unutuluyor
Yüreğimi kim saracak?
Beni kim anlayacak?
Gönülden seven biri ne zaman çıkacak?
Bırakıp gidenleri bana unutturacak
Benim de bir canım var
Ah, şu alınyazım
Seveni sevmedim
Bir zalime yandım
Benim de bir canım var
Böyleymiş yazım
Seveni sevmedim
Bir zalime yandım
İçimde fırtınalar dinmek bilmiyor
İlla ki aşk lazım, nasılsa unutuluyor
Yüreğimi kim saracak?
Beni kim anlayacak?
Gönülden seven biri ne zaman çıkacak?
Bırakıp gidenleri bana unutturacak
Benim de bir canım var
Ah, şu alınyazım
Seveni sevmedim
Bir zalime yandım
Benim de bir canım var
Böyleymiş yazım
Seveni sevmedim
Bir zalime yandım
Benim de bir canım var
Ah, şu alınyazım
Seveni sevmedim
Bir zalime yandım
Benim de bir canım var
Böyleymiş yazım
Seveni sevmedim
Bir zalime yandım
Bir zalime yandım
-
Yan bu sevda bitti
Yan giden gitti
Unut seni sevdiğimi
Unut unut gitsin her şeyi
Eskisi gibi canım yanmıyor
Aşk artık beni vurmuyor
Sen düşün ne yapacaksın
Pişmanlık gideni getirmiyor
Aşk en güzel yalan
Vazgeçtim artık inanmaktan
Bir ömür denedim durdum
Yoruldum artık bu savaştan
Aşk en güzel yalan
Vazgeçtim artık bu inanmaktan
Bir ömür denedim durdum
Yoruldum artık bu savaştan
Unut seni sevdiğimi
Unut unut gitsin her şeyi
Eskisi gibi canım yanmıyor
Aşk artık beni vurmuyor
Sen düşün ne yapacaksın
Pişmanlık gideni getirmiyor
Aşk en güzel yalan
Vazgeçtim artık inanmaktan
Bir ömür denedim durdum
Yoruldum artık bu savaştan
Aşk en güzel yalan
Vazgeçtim artık bu inanmaktan
Bir ömür denedim durdum
Yoruldum artık bu savaştan
Aşk en güzel yalan
Vazgeçtim artık inanmaktan
Bir ömür denedim durdum
Yoruldum artık bu savaştan
-
Olmayacak
Bu son inan, bir daha yüreğim aşka teslim olmayacak
Kadehte damla hüzün, gözümde böyle bir yaş olmayacak
Gülmeyen yüzüm, bu son günün
Yarına kalmaz inan hiçbir düğüm
Geri dönmem bir daha o eski günlerime
Bu gönül kimselere esir olmayacak
Dikenlerimi ekledim ben artık güllerime
Dalından koparıp koklayan olmayacak
Geri dönmem bir daha o eski günlerime
Bu gönül kimselere esir olmayacak
Dikenlerimi ekledim ben artık güllerime
Dalından koparıp koklayan olmayacak
Olmayacak
Üzülemem bir daha, bugünden sonra hüsran olmayacak
Eğilmem, yıkılmam, ihanetlere hiç yer olmayacak
Gülmeyen yüzüm, bu son günün
Yarına kalmaz inan hiçbir düğüm
Geri dönmem bir daha o eski günlerime
Bu gönül kimselere esir olmayacak
Dikenlerimi ekledim ben artık güllerime
Dalından koparıp koklayan olmayacak
Geri dönmem bir daha o eski günlerime
Bu gönül kimselere esir olmayacak
Dikenlerimi ekledim ben artık güllerime
Dalından koparıp koklayan olmayacak
Geri dönmem bir daha o eski günlerime
Bu gönül kimselere esir olmayacak
Dikenlerimi ekledim ben artık güllerime
Dalından koparıp koklayan olmayacak
-
Ömrün yarısı, sevda acısı
Kim siler benden bilmem bu tadı
Hazan sarısı, yağmurun şarkısı
Kim çalar senden sonra bu sazı
Ve bal gibi biliyorsun
İçin gide gide gidiyorsun
Oyun sandığın yalnızlığım
Neden bunu bize yapıyorsun
Seni yüreğimden, sana yolculadım
Hasretleri bastım yaramıza
Yakanda korkular, bin pişmanlıklar
Başkası girdi aramıza
Demek ki yazılmamış, yaşanası bir kaç demet anı varmış
Değişmez değişemez karabahtım
Ömrün yarısı, sevda acısı
Kim siler benden bilmem bu tadı
Hazan sarısı, yağmurun şarkısı
Kim çalar senden sonra bu sazı
Ve bal gibi biliyorsun
İçin gide gide gidiyorsun
Oyun sandığın yalnızlığım
Neden bunu bize yapıyorsun
Seni yüreğimden, sana yolculadım
Hasretleri bastım yaramıza
Yakanda korkular, bin pişmanlıklar
Başkası girdi aramıza
Seni yüreğimden, sana yolculadım
Hasretleri bastım yaramıza ah
Yakanda korkular, bin pişmanlıklar
Başkası girdi aramıza
Demek ki yazılmamış, yaşanası bir kaç demet anı varmış
Değişmez değişemez karabahtım
Değişmez değişemez karabahtım
Güle güle sana karabahtım
-
Görür görmez sevdi gönül ne yapsam boşuna
Yâr halden anlamıyor bak şu benim şansıma
Hiç mi için yanmadı bırakıp giderken
Yaşanacak çok şey vardı gitme dur daha çok erken
İstemesen de yok desen de şu garip gönlüm senin peşinde
İstemesen de yok desen de şu garip gönlüm senin peşinde
İstemesen de yok desen de şu garip gönlüm senin peşinde
İstemesen de yok desen de şu garip gönlüm senin peşinde
Gönül iser ayrılmasın sonsuza dek yanımdan
Gözümün önünde olsun yesin içsin canımdan
Bu ayrılık revamıydı kaldım bir başıma
Dünyaları görmez gözüm yine çıksan karşıma
İstemesen de yok desen de şu garip gönlüm senin peşinde
İstemesen de yok desen de şu garip gönlüm senin peşinde
İstemesen de yok desen de şu garip gönlüm senin peşinde
İstemesen de yok desen de şu garip gönlüm senin peşinde
İstemesen de
İstemesen de
İstemesen de yok desen de şu garip gönlüm senin peşinde
İstemesen de yok desen de şu garip gönlüm senin peşinde
İstemesen de
-
Her sey sona erdi
Anladım başka bir baharın gülüsün
Çok üzülmedim
Artık başka bir masalın sözüsün
Sana sensiz olamam demiştim ya
Hep yalanmış
Bende inandım
Sevdiğim sen değilsin yâr
Aşka tutsağım şimdi anladın
Sana sensiz olamam demiştim ya
Hep yalanmış
Bende inandım
Sevdiğim sen değilsin yâr
Aşka tutsağım şimdi anladım
Dolu dizgin yaşamalı sınırca
At kendini kollarına hesapsızca
Sarsın alevleri tenimi
Yaksın yıksın yüreğimi
Hepsi bitecek birgün
Hepsi gelip geçiçi
Sarsın alevleri tenimi
Yaksın yıksın yüreğimi
Hepsi bitecek birgün
Hepsi gelip geçiçi
Her sey sona erdi
Anladım başka bir baharın gülüsün
Sana sensiz olamam demiştim ya
Hep yalanmış
Bende inandım
Sevdiğim sen değilsin yâr
Aşka tutsağım şimdi anladım
Dolu dizgin yaşamalı sınırca
At kendini kollarına hesapsızca
Sarsın alevleri tenimi
Yaksın yıksın yüreğimi
Hepsi bitecek birgün
Hepsi gelip geçiçi
Sarsın alevleri tenimi
Yaksın yıksın yüreğimi
Hepsi bitecek birgün
Hepsi gelip geçiçi
Hay la la
Sarsın alevleri tenimi
Yaksın yıksın yüreğimi
Hepsi bitecek birgün
Hepsi gelip geçiçi
Sarsın alevleri tenimi
Yaksın yıksın yüreğimi
-