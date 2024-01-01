Lazim Ne sen nede ben belki de bulamayız böyle bir aşk Hayat bu tüm ihtimalleri göze alman lazım Ya kal ya bırak arasını bulamayız böyledir aşk Karart gözünü gemileri şimdi yakman lazım Bende bi yürek var istesen de Susturamazsın aşk biterse Kalamam gitmem lazım Kartlarını açık oynaman gerek Saklanamazsın hiçbir yerde Bunu da bilmen lazım Bende bi yürek var istesen de Susturamazsın aşk biterse Kalamam gitmem lazım Kartlarını açık oynaman gerek Saklanamazsın hiçbir yerde Bunu da bilmen lazım Bırak bu korkuları, akıl oyunlarını Aşk bunlara hiç gelemez anlaman lazım Bırak bu korkuları, akıl oyunlarını Aşk bunlara hiç gelemez anlaman lazım Ne sen nede ben, belki de bulamayız böyle bir aşk Hayat bu tüm ihtimalleri göze alman lazım Ya kal ya bırak arasını bulamayız böyledir aşk Karart gözünü gemileri şimdi yakman lazım Ne sen nede ben, belki de bulamayız böyle bir aşk Hayat bu tüm ihtimalleri göze alman lazım Ya kal ya bırak arasını bulamayız böyledir aşk Karart gözünü gemileri şimdi yakman lazım Bırak bu korkuları, akıl oyunlarını Aşk bunlara hiç gelemez anlaman lazım Bırak bu korkuları, akıl oyunlarını Aşk bunlara hiç gelemez anlaman lazım Ne sen nede ben, belki de bulamayız böyle bir aşk Hayat bu tüm ihtimalleri göze alman lazım Ya kal ya bırak arasını bulamayız böyledir aşk Karart gözünü gemileri şimdi yakman lazım Ne sen nede ben, belki de bulamayız böyle bir aşk Hayat bu tüm ihtimalleri göze alman lazım Ya kal ya bırak arasını bulamayız böyledir aşk Karart gözünü gemileri şimdi yakman lazım

Gel Öpem Seni Uzakta olsan gül yüzüme Gül yüzünden öpem seni Uzakta olsan gül yüzüme Gül yüzünden öpem seni *** İçin bana için döksün Oy ruhundan öpem seni gel Gel öpem seni *** İçin bana için döksün Oy ruhundan öpem seni gel Gel öpem seni *** Ateşte olsan düş üstüme Avuç avuç içem seni Ateşte olsan düş üstüme Avuç avuç içem seni *** İçin bana için döksün Oy ruhundan öpem seni gel Gel öpem seni *** İçin bana için döksün Oy ruhundan öpem seni gel Gel öpem seni Gel öpem seni

Salını Salını İşte şuramda bir sancı var Bul bulabilirsen Bul bulabilirsen *** Mağripte sen maşrukta ben Gel gelebilirsen Gel gelebilirsen *** Salını da salını da düştün içime Hadi çıkar çıkarabilirsen Döndüm yedi kere kendi üzerime Sekizi de dön dönebilirsen *** Salını da salını da düştün içime Hadi çıkar çıkarabilirsen Döndüm yedi kere kendi üzerime Sekizi de dön dönebilirsen *** İşte şuramda bir sancı var Bul bulabilirsen *** Mağripte sen maşrukta ben Gel gelebilirsen Gel gelebilirsen *** Salını da salını da düştün içime Hadi çıkar çıkarabilirsen Döndüm yedi kere kendi üzerime Sekizi de dön dönebilirsen *** Salını da salını da düştün içime Hadi çıkar çıkarabilirsen Döndüm yedi kere kendi üzerime Sekizi de dön dönebilirsen *** Bu mevsimde çok güzel olursun Düşlerimin içinde Ben kendi sokağımda kayboldum Mavilerin içinde Mavilerin içinde *** Salını da salını da düştün içime Hadi çıkar çıkarabilirsen Döndüm yedi kere kendi üzerime Sekizi de dön dönebilirsen *** Salını da salını da düştün içime Hadi çıkar çıkarabilirsen Döndüm yedi kere kendi üzerime Sekizi de dön dönebilirsen *** Salını da salını da düştün içime Hadi çıkar çıkarabilirsen Döndüm yedi kere kendi üzerime Sekizi de dön dönebilirsen