Nerde Gözüm kapıda ha geldi gelecek Sabrım sonunda ha döndü dönecek Korkular sardı canım öyle yandı Gözüm yollarda kaldı Nerde nerde hani nerde O büyük aşk nerelerde Beni böyle köşelerde

Ben Aşk İçin Ölürüm Sevmeyi bilir misin Bir ömür sever misin Aşkıma ölür müsün Ben aşk için ölürüm *** Sevmeyi bilir misin Bir ömür sever misin Aşkıma ölür müsün Ben aşk için ölürüm *** Gül olmadan diken olmaz Sen olmadan sevgi olmaz Gül olmadan diken olmaz Sen olmadan sevgi olmaz *** Sevmeden yaşanılmaz Ben aşk için ölürüm Ben aşk için ölürüm *** Sevmek bir ibadettir Tanrı'dan emanettir Sevmek bir ibadettir Tanrı'dan emanettir *** En güzel şey sevmektir Ben aşk için ölürüm Ben aşk için ölürüm

Sevdalandım Busbulanık seller gibi Dağ başında güller gibi Erişilmez düşler gibi Sevdalandım, sevdalandım *** Gündüz müydü? Gece miydi İçimdeki çiçek miydi? Aşka doğan güneş miydi? Sevdalandım, sevdalandım *** Aşka doğan güneş miydi? Sevdalandım, sevdalandım *** Gözler başka kirpik başka Gülüşleri bir bambaşka *** Gözler başka kirpik başka Gülüşleri bir bambaşka Nasıl düşmez gönlüm aşka? Sevdalandım, sevdalandım *** Sevdalandım, sevdalandım Nasıl düşmez gönlüm aşka? Sevdalandım, sevdalandım *** Serin bahar yeli gibi Sanki ilk yaz günü gibi Bir güzele deli gibi Sevdalandım, sevdalandım *** Dünya dursun, kalbim dursun Sevincimi herkes duysun Canım benim canım olsun Sevdalandım, sevdalandım *** Canım benim canım olsun Sevdalandım, sevdalandım *** Gözler başka kirpik başka Bakışları bir bambaşka *** Gözler başka kirpik başka Gülüşleri bir bambaşka Nasıl düşmez gönlüm aşka? Sevdalandım, sevdalandım *** Sevdalandım, sevdalandım Nasıl düşmez gönlüm aşka? Sevdalandım, sevdalandım

Yalan Şu koskoca dünya alem İçindeki neşe elem Yazımızı yazan kalem Anladım ki hepsi yalan Yalan yalan yalan yalan Yalan yalan Yalan *** Şu yaşama hevesinin İnsanların cümlesinin Şu yaşama hevesinin İnsanların cümlesinin Aldığımız nefeslerin Anladım ki hepsi yalan yalan Hayat rüya dünya yalan yalan *** Çok sevip de taptığımız Başlara taç yaptığımız Gerçek olan bir tanrımız Gerisinin hepsi yalan Yalan yalan yalan yalan Yalan yalan Yalan *** Bitmeyecek sandığımız Rüyasına daldığımız Bitmeyecek sandığımız Rüyasına daldığımız Bile bile kandığımız Ölüm gerçek ömür yalan yalan Hayat rüya dünya yalan yalan Yalan (yalan)

Benim Hayatım Uzaktan görenler mesut sanıyor Bilmezler gözlerim her gün ağlıyor İçimde dinmeyen yaram kanıyor Bir meçhule döndü benim hayatım Bir meçhule döndü benim hayatım *** Geceyi yaşarım, doğmaz güneşim Zamansız küllendi yanan ateşim Geceyi yaşarım, doğmaz güneşim Zamansız küllendi yanan ateşim Yarına çıkar mı bilmem gidişim Mevsimsiz sarardı benim hayatım *** Işıklar altında sönmüş gibiyim Dostların içinde yalnız biriyim Bilinmez yollara girmiş gibiyim Nerede bitecek benim hayatım? Nerede bitecek benim hayatım? *** Yorgunum, dertliyim, yürek dayanmaz Mutsuzum desem de kimse inanmaz Yorgunum, dertliyim, yürek dayanmaz Mutsuzum desem de kimse inanmaz Maziyi ararım, böyle yaşanmaz Çekilmez çiledir benim hayatım Çekilmez çiledir benim hayatım

Derdimi Kimlere Desem Derdimi Kimlere Desem Başım Alıp Nere Gitsem Bu Dert Beni Öldürecek Candan Mi Yardan Mi Geçsem Bu Aşk Beni Öldürecek Candan Mi Yardan Mi Geçsem *** Ah Ah Ölüyorum Vah Vah Seviyorum Billahi çok Seviyorum Vallahi Ben Ölüyorum *** Dinleyin Beni Ey Dağlar Ses Verin Bu Yaralıya Duyan Yanar Gören Ağlar Böyle Bahtı Karalıya Duyan Yanar Gören Ağlar Böyle Bir Bahtı Karalıya *** Ah Ah Ölüyorum Vah Vah Seviyorum Billahi Çok Seviyorum Vallahi Ben Ölüyorum

Gözlerim Yaşlı hüsnün senin ey dilber-i nadide kamer mi huri misin ey afet-i can, yoksa beşer mi aman aman adıya kurban *** gördükçe seni tazelenir sanki hayatım sensiz bana bu can-ı cihan zerre değer mi aman aman adıya kurban *** nergiz mi acep fidelerin gül mü yanağın peymane-i kudret mi lebin şir û şeker mi aman aman adıya kurban

Sarışınsın Sarışınsın, sarısın, güzel Sen bir selvi dalısın, güzel Sen bir selvi dalısın *** Sana çirkin demişler, güzel, Allah Sana çirkin demişler, güzel Sen gönlümün malısın, güzel Sen gönlümün malısın *** Sarışınsın, sarısın, güzel Sen bir selvi dalısın, güzel Sen bir selvi dalısın *** Sana çirkin demişler, güzel Sana çirkin demişler, güzel Sen gönlümün malısın, güzel Sen gönlümün malısın *** Dama çıkma üşürsün, güzel Güzellikte menşursun, güzel Güzellikte menşursun *** Güzellik başa bela, güzel Güzellik başa bela, güzel Alemle konuşursun, güzel Alemle konuşursun

Dost Nasihatı Son sözümü söylemedim Dinle beni dur gitmeden Sana bir dost nasihati Vereceğim al gitmeden Sana bir dost nasihati Vereceğim al gitmeden *** Karanlıklar yolu olur Bu ayrılık senin için Sonra pişman olursun Ah çekersin için için Sonra pişman olursun Ah çekersin için için *** Bir köşede kalırsın bak Halin nedir soran olmaz Bir köşede kalırsın bak Halin nedir soran olmaz *** Sana böyle benim gibi Nasihat da veren olmaz Sana böyle bir dost gibi Nasihat da veren olmaz *** Bir bakarsın geçmiş yıllar Tekrar başa dönüş olmaz Herkes güler geçer sana Benim gibi yanan olmaz Herkes güler geçer sana Benim gibi yanan olmaz *** Karanlıklar yolu olur Bu ayrılık senin için Sonra pişman olursun Ah çekersin için için Sonra pişman olursun Ah çekersin için için *** Bir köşede kalırsın bak Halin nedir soran olmaz Bir köşede kalırsın bak Halin nedir soran olmaz *** Sana böyle benim gibi Nasihat da veren olmaz Sana böyle bir dost gibi Nasihat da veren olmaz