Olmayacak Olmayacak Bu son inan, bir daha yüreğim aşka teslim olmayacak Kadehte damla hüzün, gözümde böyle bir yaş olmayacak Gülmeyen yüzüm, bu son günün Yarına kalmaz inan hiçbir düğüm Geri dönmem bir daha o eski günlerime Bu gönül kimselere esir olmayacak Dikenlerimi ekledim ben artık güllerime Dalından koparıp koklayan olmayacak Geri dönmem bir daha o eski günlerime Bu gönül kimselere esir olmayacak Dikenlerimi ekledim ben artık güllerime Dalından koparıp koklayan olmayacak Olmayacak Üzülemem bir daha, bugünden sonra hüsran olmayacak Eğilmem, yıkılmam, ihanetlere hiç yer olmayacak Gülmeyen yüzüm, bu son günün Yarına kalmaz inan hiçbir düğüm Geri dönmem bir daha o eski günlerime Bu gönül kimselere esir olmayacak Dikenlerimi ekledim ben artık güllerime Dalından koparıp koklayan olmayacak Geri dönmem bir daha o eski günlerime Bu gönül kimselere esir olmayacak Dikenlerimi ekledim ben artık güllerime Dalından koparıp koklayan olmayacak Geri dönmem bir daha o eski günlerime Bu gönül kimselere esir olmayacak Dikenlerimi ekledim ben artık güllerime Dalından koparıp koklayan olmayacak

Yağmurum Doymadım sana doyamıyorum Düşündükce içim titriyor Ahh alev alev üşüyorum Yokluğun soğuk beni yakıyor *** Ahh bir bilsen anlatabilsem içimdeki yerini Bir bilsen seni nasıl sevdiğimi Sen en güzel baharım yağmurum Bekliyorum bir gün gelirsin diye Sensiz soldum açmam kimselere

Nerde Gözüm kapıda ha geldi gelecek Sabrım sonunda ha döndü dönecek Korkular sardı canım öyle yandı Gözüm yollarda kaldı Nerde nerde hani nerde O büyük aşk nerelerde Beni böyle köşelerde

Böyle Gitmez Böyle gitmez Hiçbir yere varamazsın Yürek, dur, dinlen Bir anda bulamazsın Pişman değilim Seni sevdiğime Zehir olsan içerim Yudum yudum ölesiye Küskün değilim Bizi ayıran kadere Katlanmayı bilirim Deva bulmaz dertlere Böyle gitmez Hiçbir yere varamazsın Yürek, dur, dinlen Bir anda bulamazsın Koru kendini Aklı dinle, acelen ne? Kırılırsa kanadın Bir daha uçamazsın Pişman değilim Seni sevdiğime Zehir olsan içerim Yudum yudum ölesiye Küskün değilim Bizi ayıran şu kadere Katlanmayı bilirim Deva bulmaz dertlere Böyle gitmez Hiçbir yere varamazsın Yürek, dur, dinlen Bir anda bulamazsın Koru kendini Aklı dinle, acelen ne? Kırılırsa kanadın Bir daha uçamazsın Böyle gitmez Hiçbir yere varamazsın Yürek, dur, dinlen Bir anda bulamazsın Koru kendini Aklı dinle, acelen ne? Kırılırsa kanadın Bir daha uçamazsın Böyle gitmez

Benimde Bir Canım Var İçimde fırtınalar dinmek bilmiyor İlla ki aşk lazım, nasılsa unutuluyor Yüreğimi kim saracak? Beni kim anlayacak? Gönülden seven biri ne zaman çıkacak? Bırakıp gidenleri bana unutturacak Benim de bir canım var Ah, şu alınyazım Seveni sevmedim Bir zalime yandım Benim de bir canım var Böyleymiş yazım Seveni sevmedim Bir zalime yandım İçimde fırtınalar dinmek bilmiyor İlla ki aşk lazım, nasılsa unutuluyor Yüreğimi kim saracak? Beni kim anlayacak? Gönülden seven biri ne zaman çıkacak? Bırakıp gidenleri bana unutturacak Benim de bir canım var Ah, şu alınyazım Seveni sevmedim Bir zalime yandım Benim de bir canım var Böyleymiş yazım Seveni sevmedim Bir zalime yandım Benim de bir canım var Ah, şu alınyazım Seveni sevmedim Bir zalime yandım Benim de bir canım var Böyleymiş yazım Seveni sevmedim Bir zalime yandım Bir zalime yandım

En Güzel Yalan Yan bu sevda bitti Yan giden gitti Unut seni sevdiğimi Unut unut gitsin her şeyi Eskisi gibi canım yanmıyor Aşk artık beni vurmuyor Sen düşün ne yapacaksın Pişmanlık gideni getirmiyor Aşk en güzel yalan Vazgeçtim artık inanmaktan Bir ömür denedim durdum Yoruldum artık bu savaştan Aşk en güzel yalan Vazgeçtim artık bu inanmaktan Bir ömür denedim durdum Yoruldum artık bu savaştan Unut seni sevdiğimi Unut unut gitsin her şeyi Eskisi gibi canım yanmıyor Aşk artık beni vurmuyor Sen düşün ne yapacaksın Pişmanlık gideni getirmiyor Aşk en güzel yalan Vazgeçtim artık inanmaktan Bir ömür denedim durdum Yoruldum artık bu savaştan Aşk en güzel yalan Vazgeçtim artık bu inanmaktan Bir ömür denedim durdum Yoruldum artık bu savaştan Aşk en güzel yalan Vazgeçtim artık inanmaktan Bir ömür denedim durdum Yoruldum artık bu savaştan

Başkası Girdi Aramıza Ömrün yarısı, sevda acısı Kim siler benden bilmem bu tadı Hazan sarısı, yağmurun şarkısı Kim çalar senden sonra bu sazı Ve bal gibi biliyorsun İçin gide gide gidiyorsun Oyun sandığın yalnızlığım Neden bunu bize yapıyorsun Seni yüreğimden, sana yolculadım Hasretleri bastım yaramıza Yakanda korkular, bin pişmanlıklar Başkası girdi aramıza Demek ki yazılmamış, yaşanası bir kaç demet anı varmış Değişmez değişemez karabahtım Ömrün yarısı, sevda acısı Kim siler benden bilmem bu tadı Hazan sarısı, yağmurun şarkısı Kim çalar senden sonra bu sazı Ve bal gibi biliyorsun İçin gide gide gidiyorsun Oyun sandığın yalnızlığım Neden bunu bize yapıyorsun Seni yüreğimden, sana yolculadım Hasretleri bastım yaramıza Yakanda korkular, bin pişmanlıklar Başkası girdi aramıza Seni yüreğimden, sana yolculadım Hasretleri bastım yaramıza ah Yakanda korkular, bin pişmanlıklar Başkası girdi aramıza Demek ki yazılmamış, yaşanası bir kaç demet anı varmış Değişmez değişemez karabahtım Değişmez değişemez karabahtım Güle güle sana karabahtım

İstemesen de Görür görmez sevdi gönül ne yapsam boşuna Yâr halden anlamıyor bak şu benim şansıma Hiç mi için yanmadı bırakıp giderken Yaşanacak çok şey vardı gitme dur daha çok erken İstemesen de yok desen de şu garip gönlüm senin peşinde İstemesen de yok desen de şu garip gönlüm senin peşinde İstemesen de yok desen de şu garip gönlüm senin peşinde İstemesen de yok desen de şu garip gönlüm senin peşinde Gönül iser ayrılmasın sonsuza dek yanımdan Gözümün önünde olsun yesin içsin canımdan Bu ayrılık revamıydı kaldım bir başıma Dünyaları görmez gözüm yine çıksan karşıma İstemesen de yok desen de şu garip gönlüm senin peşinde İstemesen de yok desen de şu garip gönlüm senin peşinde İstemesen de yok desen de şu garip gönlüm senin peşinde İstemesen de yok desen de şu garip gönlüm senin peşinde İstemesen de İstemesen de İstemesen de yok desen de şu garip gönlüm senin peşinde İstemesen de yok desen de şu garip gönlüm senin peşinde İstemesen de

Aşka Tutsak Her sey sona erdi Anladım başka bir baharın gülüsün Çok üzülmedim Artık başka bir masalın sözüsün Sana sensiz olamam demiştim ya Hep yalanmış Bende inandım Sevdiğim sen değilsin yâr Aşka tutsağım şimdi anladın Sana sensiz olamam demiştim ya Hep yalanmış Bende inandım Sevdiğim sen değilsin yâr Aşka tutsağım şimdi anladım Dolu dizgin yaşamalı sınırca At kendini kollarına hesapsızca Sarsın alevleri tenimi Yaksın yıksın yüreğimi Hepsi bitecek birgün Hepsi gelip geçiçi Sarsın alevleri tenimi Yaksın yıksın yüreğimi Hepsi bitecek birgün Hepsi gelip geçiçi Her sey sona erdi Anladım başka bir baharın gülüsün Sana sensiz olamam demiştim ya Hep yalanmış Bende inandım Sevdiğim sen değilsin yâr Aşka tutsağım şimdi anladım Dolu dizgin yaşamalı sınırca At kendini kollarına hesapsızca Sarsın alevleri tenimi Yaksın yıksın yüreğimi Hepsi bitecek birgün Hepsi gelip geçiçi Sarsın alevleri tenimi Yaksın yıksın yüreğimi Hepsi bitecek birgün Hepsi gelip geçiçi Hay la la Sarsın alevleri tenimi Yaksın yıksın yüreğimi Hepsi bitecek birgün Hepsi gelip geçiçi Sarsın alevleri tenimi Yaksın yıksın yüreğimi