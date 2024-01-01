-
Yâr kırıldı mı kolun kanadın gidişime
Çok mu üzüldün seni böyle terk edişime
Senden eser yok bu kalpte yerin yok
Bil ki hayır yok sana benden
Kıymete bindimse şimdi biraz sen düşün
Geç olmadı mı çark etmen
Senden eser yok bu kalpte yerin yok
Bil ki hayır yok sana benden
Kıymete bindimse şimdi biraz sen düşün
Geç olmadı mı çark etmen
Al aşkını selametle götür buralardan
Sen şansını ve beni kaybettin çoktan
Hiç üzülme layığını bulursun elbet
Ben olanları yerine kaydettim çoktan
Yâr kırıldı mı kolun kanadın gidişime
Çok mu üzüldün seni böyle terk edişime
Senden eser yok bu kalpte yerin yok
Bil ki hayır yok sana benden
Kıymete bindimse şimdi biraz sen düşün
Geç olmadı mı çark etmen
Senden eser yok bu kalpte yerin yok
Bil ki hayır yok sana benden
Kıymete bindimse şimdi biraz sen düşün
Geç olmadı mı çark etmen
Al aşkını selametle götür buralardan
Sen şansını ve beni kaybettin çoktan
Hiç üzülme layığını bulursun elbet
Ben olanları yerine kaydettim çoktan
Al aşkını selametle götür buralardan
Sen şansını ve beni kaybettin çoktan
Hiç üzülme layığını bulursun elbet
Ben olanları yerine kaydettim çoktan
-
Gün geceye varınca
Kar gülleri yakınca
Gel haneme usulca
Dur karşıma boyunca
***
Bir fırtına anında
Yar ellerin saçımda
Ter boşanır başımda
Her cilveli nazında
***
Hiçbir şey koyamam yerine
Kimsenin gitmesin gücüne
Sen üstüne alınma
Bu sitem benden bahtıma
İbret-i alem olmaya gönüllüyüm ben ortada
Yaratmışsın bir defa, can dayanır mı ah yatmaya
-
Geçtiğimiz yolları arıyor gözüm yine
Sanırım şehir uzakta kalıyor
Sanırım şehir uzakta kalıyor
***
Ellerimi uzatsam tutmak isterim günü
Ama güneş her gece tepemde doğuyor
Ama güneş her gece tepemde doğuyor
***
Yani olmuyor, olmuyor istesem de
Kimse gelmiyor, beklesem de
Yani olmuyor, olmuyor istesem de
Kimse gelmiyor
***
Yaz kokusu duyardım kışın ortasında bile
Uzun cümleler kurardım konuşurken
Eski filmlerde kaldı böyle sözler deniyor
Ama şimdi filmler bile eskimiyor
***
Yani olmuyor, olmuyor istesem de
Kimse gelmiyor, beklesem de
Yani olmuyor, olmuyor istesem de
Kimse gelmiyor
***
Yani olmuyor, olmuyor istesem de
Kimse gelmiyor, beklesem de
Yani olmuyor, olmuyor istesem de
Kimse gelmiyor
-
Hiç çare kalmadı, yok ki gidecek yerim
Bunca güzelin arasında, yaramadı yavrum bu şehrin de yine havası
***
Dünya alem gördü beni
Benden aldın benliğimi
Kaçsam göçsem aynı şarkı
Sen allar giy ben kırmızı
***
Asla dönmem, gelmem yanına
Artık yalanlara karnım toksa da
Ölüm yok ya, aşka gelip en sonunda
Yalancı olursam ağlama
-
Duymasın bilmesinler diye her gece
Gizli gizli sevişmedik mi delice
Ardından kurduğum hayalleri görünce
Korkudan kaçan dostları neyleyim
***
Bırakın beni dağ başına
Ceylan gözlüm gelsin yanıma
Çırılçıplak yatalım karlara
Eriyip sel olalım dostlara
***
Gidenler gitsin ben dönmem yolumdan
Sevda bu yaşanmaz meydan okumadan
Dost diye karşıma çıkanlar yolumdan
Çekilmedikten sonra neyleyim
-
Yine de akşam oldu
Hevesim ta içimde
Bir de yağmur vuruyor
Gökler sanki indi yere
***
Atıp ipleri buluta bir salıncak kurabilsem
Dolaşıp dünyayı sonra kuraklara inebilsem
***
Toprağı koklayıp da, cebime güneşi doldursam
Ah kendime çare yokken, dertlere derman olsam
-
Dünden bugüne çok zaman
vuslat ümidi ayrılıktan yaman
içimden koparsam kadere eğilsem
***
İsyan edesim her zaman
uyku gözlerime çok yaban
günahkar duygular
***
Hasret öfkeye döndü içimde deliyim
mevsim ilkbaharken niye güz ki yüreğim
***
Yollar hep sonuna kadar
sonlar hep kanıma akar
ay vurdu saçlarıma
kıyametler kopar
-
Kaldırımlar yine en yakın dostum oldu
Yokluğunda savruldum oradan oraya
Rüzgarınla senin ektiğin rüzgarınla
Belki bin defa karşı koydum fırtınaya
***
Ama sevgilim yine sensizim
Ellerimdeydin, ve bir gün daha
Yine çaresiz bir asır gibi geçti
Neredesin
***
Ah öyle zor, sen olmadan ayakta kalmak
Öyle zor, hayatla teke tek kalmak
Ah öyle zor
***
Kaybolan ümitlere, harcanan sevgilere
Hele sensizliğe katlanmak yürek istiyor
-
Aşk şarabı içmesi hoştur şaşkın
Şarap peşinden koşmak boştur şaşkın
***
Bir o yana bir bu yana yatma şaşkın
Tenhalarda menhalarda bitmiş aşkın
***
Şaşkın sana ne dedim sen ne yaptın
Dün gece gördüm seni ters yola saptın
***
Bir o yana bir bu yana yatma şaşkın
Tenhalarda menhalarda bitmiş aşkın
***
Sana başka sözüm yok bu alem içinde
Bir alemsin şaşkın sen alem içinde
***
Bir o yana bir bu yana yatma şaşkın
Tenhalarda menhalarda bitmiş aşkın
-
Yüreğime ver kulağını dinle, gitme
Kaldırma başını bırak ateşini göğsüme
Bilemediğin kadar göresim geldi, vazgeç
Yitme, yitirme beni
***
Yar kurtar beni yalanlardan yasaklardan
Gel al götür yangınlardan, günahlardan
***
Sensizliğin bulutları çöküyor üzerime
Sözcüksüz sevişmeler zor geliyor bedenime
***
Tenim ister seni, gözüm özler gözlerini
Gönül bekler seni, yaralı dilberim
-
Aradığımı nasıl bulsam
Koklamadan, okşamadan
Yeni sözler yazıp dursam
Dert eski dert, anlatamam
***
Yasak aşk yasak, ooof
Yasak meşk yasak, ooof
Yasaktan mıdır bilmem ama
Gönül ister mümkün mü durmak
***
Sensiz her yer yaban eller
Gençlik elden uçar gider
Tek teselli meyhaneler
Dert eski dert, vurur geçer