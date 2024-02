Vazgeçmem Senden Başka bir söz istemem senden Dünya durur aşkımız kalır Dolaşır hayalin pencerelerde Kanayan yaramın sızısı kalır ** Beni bırak kendimle hüzünlerle Gülüşün yok ki gecelerde Yanımda yok hani benim canım nerde İnanman kalamaz aşkımız şu resimlerde ** Gün olur isyan ederim tanrıya ** Gün olur ağlarım ben yana yana Dünyanın o son gününe kadar Vazgeçmem senden hasretim sana ** Geri dön bana ver aşkımı geri Bulmam bulamam yoksa kendimi Ne diye verdim sana her şeyimi Ne kadar yansam da yalnızım şimdi ** Beni bırak kendimle hüzünlerle Yokluğuna alışmam uzun sürmez Yanımda yok hani benim canım nerde Unuturum seni yine tanırım ama yüzüm gülmez

Adaletsiz Yar Toplan gözümün içine baka baka durma toplan Aşkımız tarih yazıyor şu an Yaşayan bilir ah durma toplan Sormam ne diye sorayım ah belli ki tamam Yak ne kaldıysa anılardan Haram olsun kalanlarda haram Ah lanet olsun bir bir vurgun daha Acımasızca aşk vurdu bana Canımı aldı can evimden Sonunu yazdı elleriylen Canımı aldı can evimden Sonunu yazdı elleriylen Gülüm soldu şimdi diken Hani nerde ölürüm diyen Durmam durmam buralarda Yatmam sensiz odalarda Gitme böyle öldürme Yapma adaletsiz yar Sormam sormam gururumdan Razı gönlüm karalara Aşkın düştü yerlerde Yapma adaletsiz yar Toplan gözümün içine baka baka durma toplan Aşkımız tarih yazıyor şu an Yaşayan bilir ah durma toplan Sormam ne diye sorayım ah belli ki tamam Yak ne kaldıysa anılardan Haram olsun kalanlarda haram Ah lanet olsun bir bir vurgun daha Acımasızca aşk vurdu bana Canımı aldı can evimden Sonunu yazdı elleriylen Canımı aldı can evimden Sonunu yazdı elleriylen Gülüm soldu şimdi diken Hani nerde ölürüm diyen Durmam durmam buralarda Yatmam sensiz odalarda Gitme böyle öldürme Yapma adaletsiz yar Sormam sormam gururumdan Razı gönlüm karalara Aşkın düştü yerlerde Yapma adaletsiz yar Durmam durmam buralarda Yatmam sensiz odalarda Gitme böyle öldürme Yapma adaletsiz yar Sormam sormam gururumdan Razı gönlüm karalara Aşkın düştü yerlerde Yapma adaletsiz yar

Bitmesin Hatalar ard arda birbirini kovalar Sarılmaz bir türlü ah kanayan yaralar Tükenir yürekler , bitmek bilmez acılar Unutma her aşkın sonunda ayrılık var ** Seviyorum ah belki de son defa Gülüyorum ah yepyeni umutlarla Tut ellerimi bedenimi sar bırakma Ayrılık olmaz sen istemedikten sonra ** Kapıl git sürüklen yepyeni rüzgarlara Deli gönül uslanma esir ol duygulara Yaşanmamış farzet mazi göm anılara Bir çocuk gibi masum habersiz koş yarınlara ** Ne olur bitmesin yüreğim dayanamaz Bu kadar kolay değil böyle sevgi harcanamaz Acılar son bulsa da ayrılıklar unutulmaz Böylesi bir aşk sadece yaşanır anlatılmaz

Sakla Umutları Sakla umutları yarınlara, Gözyaşları akmasın anılara, Kendine göre birisi vardır mutlaka Bulduğun zaman onun hiç peşini bırakma. [Nakarat:] Unutmayı öğrenmen gerek, yaşamalı sevip sevilerek Kimi zaman yetmeli bir gülümsemek. Senle yaşadık biz bunları, uyamadı bize başkaları Boşuboşuna harcadık şu yılları. [Nakarat] Belki bir gün buluşuruz, Kelimeler yetmez gözlerimizle konuşuruz. Nerede ne zaman olursa olsun biz seninle, Elinde sonunda hayallerimizle olsa bile kavuşuruz. [Nakarat] Değmez ağlamaya, bak kendi hayatına. Aşk hep var, hep var olacak Seven çok bulunur sen sevmeye bak Ne var ki uğruna yaşanacak?

Yar Toplan gözümün içine baka baka durma toplan Aşkımız tarih yazıyor şu an Yaşayan bilir ah durma toplan Sormam ne diye sorayım ah belli ki tamam Yak ne kaldıysa anılardan Haram olsun kalanlarda haram Ah lanet olsun bir bir vurgun daha Acımasızca aşk vurdu bana Canımı aldı can evimden Sonunu yazdı elleriylen Canımı aldı can evimden Sonunu yazdı elleriylen Gülüm soldu şimdi diken Hani nerde ölürüm diyen Durmam durmam buralarda Yatmam sensiz odalarda Gitme böyle öldürme Yapma adaletsiz yar Sormam sormam gururumdan Razı gönlüm karalara Aşkın düştü yerlerde Yapma adaletsiz yar Toplan gözümün içine baka baka durma toplan Aşkımız tarih yazıyor şu an Yaşayan bilir ah durma toplan Sormam ne diye sorayım ah belli ki tamam Yak ne kaldıysa anılardan Haram olsun kalanlarda haram Ah lanet olsun bir bir vurgun daha Acımasızca aşk vurdu bana Canımı aldı can evimden Sonunu yazdı elleriylen Canımı aldı can evimden Sonunu yazdı elleriylen Gülüm soldu şimdi diken Hani nerde ölürüm diyen Durmam durmam buralarda Yatmam sensiz odalarda Gitme böyle öldürme Yapma adaletsiz yar Sormam sormam gururumdan Razı gönlüm karalara Aşkın düştü yerlerde Yapma adaletsiz yar Durmam durmam buralarda Yatmam sensiz odalarda Gitme böyle öldürme Yapma adaletsiz yar Sormam sormam gururumdan Razı gönlüm karalara Aşkın düştü yerlerde Yapma adaletsiz yar

Senin İçin Kal diyemedim sana içim gide gide Baktım ardından gittin göz göre göre Olmayacaktı biliyodum da bile bile Dikeninden tutup gülü koklamadım mı Azını mı serdim önüne kıymetinden Ne yaptımsa yaptım aşka hürmetimden Solmayacaktı sanıyodum da döküle döküle Dalımdan kopup seni aklamadım mı Önceden kalanınım inceden yalanınım Anladığın kadarınım ben Eğrisi doğrusuyla günahı sevabıyla Mutsuz biten masalınım ben Dinle bu senin şarkın Sana yazdım her gün bir koca yangın azar azar sönerken Söyle yine mi yansın Bembeyazdı yüreğim sen sevdayı kara kara boyarken Önceden kalanınım inceden yalanınım Anladığın kadarınım ben Eğrisi doğrusuyla günahı sevabıyla Mutsuz biten masalınım ben Dinle bu senin şarkın Sana yazdım her gün bir koca yangın azar azar sönerken Söyle yine mi yansın Bembeyazdı yüreğim sen sevdayı kara kara boyarken Dinle bu senin şarkın Sana yazdım her gün bir koca yangın azar azar sönerken Söyle yine mi yansın Bembeyazdı yüreğim sen sevdayı kara kara boyarken

İltifat Et Iltifat et bana çocuklar gibi sevindir Yarisi benimse bu günahin yarisi da senindir Iltifat et bana çocuklar gibi sevindir Yarisi benimse bu günahin yarisi da senindir Zaman zaman acilardan Bir yol geçer acitmadan Sen aslolan sevgimizden bahset Aaaaa .h Terketmiyor biliyorsun seni de beni de Tutuldugumuz bu sevda kömür renginde Esmiyorsun kaç zamandir sevdam gögüme Bulutlari ezberledim Terketmiyor biliyorsun seni de beni de Tutuldugumuz bu sevda kömür renginde Söyletmiyor ser belam son sezin dilime O diyorum esti diyor

Bu Gece Gece serin ayaz vurur yüreğime ayrılık acısı Sessiz ürkek yalnız gelir sesin uzaklardan karanlık Neden ışıklar sönük neden kapılar kapalı Neden bağrım açık vurur rüzgar acımasız ** Yanar yüreğim kor kor ateşlerde Islanır yüzüm yağmurun pençesinde Esir gönlüm yine bu gece Arar durur seni her yerde ** Yanar yüreğim kor kor ateşlerde Islanır yüzüm yağmurun pençesinde Esir gönlüm yine bu gece Arar durur seni her yerde ** Gözyaşlarım dinmek bilmez bu gece çıkar sensizliğin acısı Bir yıldız arar gözleri gökyüzünde karanlığın sancısı Donar kanım soğuk gecede vazgeçilmez tutkularım hep aynı Bitmez mi bu hasret ayrılık kederlerim sensizliğimle Başbaşayım Bu gece

Günlerden Yaz Sonbahar dallarında yüregim ayaz Kış ortasında hüzünlerim bebeyaz Bahar gelsin sen aşkını yüreğime yaz Simdi kusluk vaktidir günlerdense yaz *** Belki bir gün gelir yalnız benim olursun Belki bir anda acıları unutursun Sende beni sev her nasıl olursa olsun Bırak güzel gözlerin gözlerimde dursun ** Belki yasanır Belkide hiç yaşanmaz hatırı kalır Bir nehir gibi Çağlar içimde yalnız çoskusu kalır ** Sevdim kendimce akların en güzeliyle Bir akşam vaktiydi günlerdense yaz