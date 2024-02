Toplan gözümün içine baka baka durma toplan Aşkımız tarih yazıyor şu an Yaşayan bilir ah durma toplan Sormam ne diye sorayım ah belli ki tamam Yak ne kaldıysa anılardan Haram olsun kalanlarda haram Ah lanet olsun bir bir vurgun daha Acımasızca aşk vurdu bana Canımı aldı can evimden Sonunu yazdı elleriylen Canımı aldı can evimden Sonunu yazdı elleriylen Gülüm soldu şimdi diken Hani nerde ölürüm diyen Durmam durmam buralarda Yatmam sensiz odalarda Gitme böyle öldürme Yapma adaletsiz yar Sormam sormam gururumdan Razı gönlüm karalara Aşkın düştü yerlerde Yapma adaletsiz yar Toplan gözümün içine baka baka durma toplan Aşkımız tarih yazıyor şu an Yaşayan bilir ah durma toplan Sormam ne diye sorayım ah belli ki tamam Yak ne kaldıysa anılardan Haram olsun kalanlarda haram Ah lanet olsun bir bir vurgun daha Acımasızca aşk vurdu bana Canımı aldı can evimden Sonunu yazdı elleriylen Canımı aldı can evimden Sonunu yazdı elleriylen Gülüm soldu şimdi diken Hani nerde ölürüm diyen Durmam durmam buralarda Yatmam sensiz odalarda Gitme böyle öldürme Yapma adaletsiz yar Sormam sormam gururumdan Razı gönlüm karalara Aşkın düştü yerlerde Yapma adaletsiz yar Durmam durmam buralarda Yatmam sensiz odalarda Gitme böyle öldürme Yapma adaletsiz yar Sormam sormam gururumdan Razı gönlüm karalara Aşkın düştü yerlerde Yapma adaletsiz yar