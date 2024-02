Gel be kalbimin bitmeyen günü Gel hayatımın yarını dünü Gel çok özledim biliyor ki Dayanamam sana ** Bir yeşil ışık yakıyorsun Bir küsüp geri kaçıyorsun Kızınca öyle güzel oluyor ki Dayanamam sana ben ** Bi gören hiç iflah olmaz Yatırmışlar şerbete Bir öpen hiç iflah olmaz Apar topar cennete ** Off basmadan eteğine çalkala Dar bu gece sana Ankara Her dakika yanımda sen Olmazsan olmaz güzelim