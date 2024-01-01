Al Beni Yar Düştüm ağrına yanarım yaş değil kan kanalarım Pare pare olmuş için haktan sitem ben yararım Bir sözünle ziyan etme vur sinene ölem hay Hay bu cana ölem hay oy oy x 2 Al beni yar, al beni yar Al göğsüne sar beni yar Yaramazsam koy pazarda bir pul gibi sat beni yar Al beni yar, al beni yar Al sinene sar beni yar Yaramazsam kol pazara bir pul gibi sat beni yar Kovulmuşum yedi yerden, vurulmuşum tam sinemden Diyar diyar sürdüğün için bir de feryad hasretiyle Ölsün kahrından bu yürek koyup gittin ellerine Beni bırak sitemimle oy oy oy x 2 Al beni yar, al beni yar Al sinene sar beni yar Yaramazsam at çöllere mecnun gibi yak beni yar Al beni yar, al beni yar Al göğsüne sar beni yar Yaramazsam at çöllere mecnun gibi yak beni yar Al beni yar, al beni yar Al göğsüne sar beni yar Yaramazsam koy pazarda bir pul gibi sat beni yar Al beni yar, al beni yar Al sinene sar beni yar Yaramazsam at çöllere mecnun gibi yak beni yar

Pirimden Haber Getir Nasip olur Amasya'ya varırsan, varırsan Var git turnam, haber getir pirimden Hublar şahı Hamdullah'ı görürsen Var git turnam, haber getir pirimden Ak gülüm, gülüm Canım, canım, canım Elifin hecesinden Gündüzün gecesinden Bir deste gül alayım Ali'nin bahçasından Ak gülüm, gülüm Canım, canım, canım Elifin hecesinden Gündüzün gecesinden Bir deste gül alayım Ali'nin bahçasından Sene 1244de beyan dost, Ali dost Kırkların ceminde görmüşüm ayan Mürsel göbeğinde taze bir civan Var git turnam, haber getir pirimden Ak gülüm, gülüm Canım, canım, canım Elifin hecesinden Gündüzün gecesinden Bir deste gül alayım Ali'nin bahçasından Ak gülüm, gülüm Canım, canım, canım Elifin hecesinden Gündüzün gecesinden Bir deste gül alayım Ali'nin bahçasından Velim eydur hak yoluna canımız, canımız Balım sultan olun size kılavuz Amasya'da pirim kaldı yalınız Var git turnam, haber getir pirimden Ak gülüm, gülüm Canım, canım, canım Elifin hecesi var Gündüzün gecesi var Firdevsin âlâsında Ali'nin bahçası var Ak gülüm, gülüm Canım, canım, canım Elifin hecesi var Gündüzün gecesi var Firdevsin âlâsında Ali'nin bahçası var

Feslikan Sensin benim canım tatlı sevgilim Sensin benim canım tatlı sevgilim Sen gönlümde açan feslikan çiçeğim Sen gönlümde açan feslikan çiçeğim Yar seni görünce oynar yüreğim Yar seni görünce oynar yüreğim Canımsın feslikanımsın ben ayrılamam Yarin tatlı dudağından ayrı kalamam Feslikan ekerken yar saksısına Feslikan ekerken yar saksısına Usul usul dolandım onun arkasına Usul usul dolandım onun arkasına Püf deyip üfledim ben lambasına Püf deyip üfledim ben lambasına

Çalın Davulları Çalın Davulları Çaydan Aşağıya Amman Amman Mezarımı Kazın (Bre Dostlar) Belden Aşağıya Koyun Sularımı Kazan Dolunca (Amman) ** Aman Ölüm Zalim Ölüm Üç Gün Ara Ver Al Başımdan Bu Sevdayı Götür Yare Ver ** Selanik İçinde Selam Okunur (Amman) Selamın Sedası (Bre Dostlar) Cana Dokunur Gelin Olanlara Kına Yakılır (Amman) ** Aman Ölüm Zalim Ölüm Üç Gün Ara Ver Al Başımdan Bu Sevdayı Götür Yare Ver ** Selanik Selanik Viran Olasın (Amman) Taşını Toprağacını Seller Alasın Sen De Benim Gibi Yarsız Kalasın (Amman) ** Aman Ölüm Zalim Ölüm Üç Gün Ara Ver Al Başımdan Bu Sevdayı Götür Yare Ver

Dom Dom Kurşunu Kaşların Arasından Domdom Kurşunu Değdi Bir Avcı Vurdu Beni Bin Avcı Beni Yedi ** Akh Dedim Ağladım Yaremi Bağladım Eğdi Yar Boynun Eğdi Mevlam Kerimsin Dedi Hançer Yarası Değil Domdom Kurşunu Değdi ** Gel Gel Gümle Gel Gel Gel Gümle Gel Gel Böğrüme Domdom Kurşunu *** Gel Gel Gümle Gel Gel Gel Gümle Gel Gel Böğrüme Domdom Kurşunu ** Bugünüm Harap Oldu Dünden İyi Midir Ki Doktor Hasta Ben Hasta Benden İyi Midir Ki Benden İyi Midir Ki ** Akh Dedim Ağladım Yaremi Bağladım Eğdi Yar Boynun Eğdi Mevlam Kerimsin Dedi Hançer Yarası Değil Domdom Kurşunu Değdi **Gel Gel Gümle Gel Gel Gel Gümle Gel Gel Böğrüme Domdom Kurşunu ** Gel Gel Gümle Gel Gel Gel Gümle Gel Gel Böğrüme Domdom Kurşunu ** Mahzuni Yar Benim Halımı Anlasaydı Bütün Dertliler Gibi İnleyip Dinleseydi İnleyip Dinleseydi ** Akh Dedim Ağladım Yaremi Bağladım Eğdi Yar Boynun Eğdi Mevlam Kerimsin Dedi Hançer Yarası Değil Domdom Kurşunu Değdi ** Gel Gel Gümle Gel Gel Gel Gümle Gel Gel Böğrüme Domdom Kurşunu ** Gel Gel Gümle Gel Gel Gel Gümle Gel Gel Böğrüme Domdom Kurşunu

Bahçede Yeşil Çınar bahçada yeşil çınar boyun boyuma uyar ben seni gizli sevdim bilmedim âlem duyar ** aman gülüm nanay top kâküllüm nanay nanay nanay kibar yarim nanay Esmer yarim Nay nanay ** bahçalarda gül varı var git ellerin yârı sen bana yâr olmazsın yüzüme gülme bari ** aman gülüm nanay top kâküllüm nanay nanay nanay kibar yarim nanay Esmer yarim Nay nanay

Deniz Dalgasız Olmaz Deñiz dalğasız olmaz, Qızlar sevdasız olmaz. Yarıñ dülber olğanı Başı belâsız olmaz. *** Of, of, yareme de maşallah, Qavuşırmız inşallah. ** Deñiz dalğa keçilmez, Tuzlu suvı içilmez. Yosma qız sevdasından Qolaylı vazgeçilmez. ** Deñiz dalğalınmasa, Yalısı bulanmasa, Sevdalıq azap olur, Göñüller bağlanmasa. *** Of, of, yareme de maşallah, Qavuşırmız inşallah.