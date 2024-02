Vurdum kendimi acılara Seviyorsun sandım çok yanıldım Düştüm yaprak gibi rüzgarlara Hiç bu kadar yalnız kalmadım ** Aldın bendeki sevgileri Savurdun karanlık gecelere Ne olur değme hiç acılara Bırak da acılar beni sarsın ** Her şey senin olsun her şey senin olsun Bende aşkın mavisi Her şey sende kalsın her şey sende kalsın Bende aşkın mavisi