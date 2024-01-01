Ayrilik Atesten Şarkı Sözleri
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Ayrilik atesden bir ok,
Nazli yardan hic haber yok,
Benim derdim herkesden cok,
Ben nasil yanmiyam, daglar, daglar, daglar....
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Icine düstüm bir selin,
Kimse bilmez nedir halim,
Nazli yarim olmus gelin,
Ben nasil yanmiyam, daglar, daglar, daglar....