Can Oy Şarkı Sözleri
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Yollarin Gelim Oldu, Gelemiyorum
Gurbet Sevdigim Oldu, Dönemiyorum
Bir Tusam Ellerini, Dünyalar Benim Olur
Doyamadim Deme Bana, Bu Gurbet Sonum Olur
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Canom Bende Sana Doyamadim
Gurbet Elde Bir Gün Göremedim
Genclik Nedir, Bende Bilemedim - Bende Bilemedim Oy (2x)
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Bu Dünya'da Bende Gülmedim
Bende Gülemedim Oy, Can Oy - Can Oy
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Yillar Gözyasim Oldu, Silemiyorum
Haaret Zincirim Oldu, Kiramiyorum
Günlerim Gecmiyor
Saymakla Bitmiyor
Allah'im Sen Yardim Et
Bu Gurbet Cekilmiyor
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Canom Bende Sana Doyamadim
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Gurbet Elde Bir Gün Göremedim
Genclik Nedir, Bende Bilemedim - Bende Bilmedim Oy (2x)
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Bu Dünya'da Bende Gülmedim
Bende Gülemedim Oy, Can Oy - Can Oy
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Siir:
Ilahi Adalettine Kurban Oldugum
Hergün Birkez Daha Asik Oldugum
Yasatdigi Herseye, Herzaman Sükür Ettigim Yüce Yaradan
N'olur Artik Benide Güldür
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Bu Fâni Dünyada
Bu Sahte Dünyada
Bu Bozulmus Dünyada
Bende Gülemnedim
Bende Gülemedim Canom
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Bu Dünya'da Bende Gülmedim
Bende Gülemedim Oy, Can Oy - Can Oy