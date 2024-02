Yollarin Gelim Oldu, Gelemiyorum Gurbet Sevdigim Oldu, Dönemiyorum Bir Tusam Ellerini, Dünyalar Benim Olur Doyamadim Deme Bana, Bu Gurbet Sonum Olur *** Canom Bende Sana Doyamadim Gurbet Elde Bir Gün Göremedim Genclik Nedir, Bende Bilemedim - Bende Bilemedim Oy (2x) ** Bu Dünya'da Bende Gülmedim Bende Gülemedim Oy, Can Oy - Can Oy ** Yillar Gözyasim Oldu, Silemiyorum Haaret Zincirim Oldu, Kiramiyorum Günlerim Gecmiyor Saymakla Bitmiyor Allah'im Sen Yardim Et Bu Gurbet Cekilmiyor ** Canom Bende Sana Doyamadim ** Gurbet Elde Bir Gün Göremedim Genclik Nedir, Bende Bilemedim - Bende Bilmedim Oy (2x) ** Bu Dünya'da Bende Gülmedim Bende Gülemedim Oy, Can Oy - Can Oy ** Siir: Ilahi Adalettine Kurban Oldugum Hergün Birkez Daha Asik Oldugum Yasatdigi Herseye, Herzaman Sükür Ettigim Yüce Yaradan N'olur Artik Benide Güldür ** Bu Fâni Dünyada Bu Sahte Dünyada Bu Bozulmus Dünyada Bende Gülemnedim Bende Gülemedim Canom ** Bu Dünya'da Bende Gülmedim Bende Gülemedim Oy, Can Oy - Can Oy