Deñiz dalğasız olmaz, Qızlar sevdasız olmaz. Yarıñ dülber olğanı Başı belâsız olmaz. *** Of, of, yareme de maşallah, Qavuşırmız inşallah. ** Deñiz dalğa keçilmez, Tuzlu suvı içilmez. Yosma qız sevdasından Qolaylı vazgeçilmez. ** Deñiz dalğalınmasa, Yalısı bulanmasa, Sevdalıq azap olur, Göñüller bağlanmasa. *** Of, of, yareme de maşallah, Qavuşırmız inşallah.