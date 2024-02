Düştüm ağrına yanarım yaş değil kan kanalarım Pare pare olmuş için haktan sitem ben yararım Bir sözünle ziyan etme vur sinene ölem hay Hay bu cana ölem hay oy oy x 2 Al beni yar, al beni yar Al göğsüne sar beni yar Yaramazsam koy pazarda bir pul gibi sat beni yar Al beni yar, al beni yar Al sinene sar beni yar Yaramazsam kol pazara bir pul gibi sat beni yar Kovulmuşum yedi yerden, vurulmuşum tam sinemden Diyar diyar sürdüğün için bir de feryad hasretiyle Ölsün kahrından bu yürek koyup gittin ellerine Beni bırak sitemimle oy oy oy x 2 Al beni yar, al beni yar Al sinene sar beni yar Yaramazsam at çöllere mecnun gibi yak beni yar Al beni yar, al beni yar Al göğsüne sar beni yar Yaramazsam at çöllere mecnun gibi yak beni yar Al beni yar, al beni yar Al göğsüne sar beni yar Yaramazsam koy pazarda bir pul gibi sat beni yar Al beni yar, al beni yar Al sinene sar beni yar Yaramazsam at çöllere mecnun gibi yak beni yar

Deñiz dalğasız olmaz, Qızlar sevdasız olmaz. Yarıñ dülber olğanı Başı belâsız olmaz. *** Of, of, yareme de maşallah, Qavuşırmız inşallah. ** Deñiz dalğa keçilmez, Tuzlu suvı içilmez. Yosma qız sevdasından Qolaylı vazgeçilmez. ** Deñiz dalğalınmasa, Yalısı bulanmasa, Sevdalıq azap olur, Göñüller bağlanmasa. *** Of, of, yareme de maşallah, Qavuşırmız inşallah.