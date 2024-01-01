Gecelerin Yargısı Gecelerin yargiciyim Sevdalar sorgulanmaz Hakli haksiz aranmaz Askta adalet olmaz Bu cezayi hak ettim, Acimi ben cekerim, Kimseler Konusmasin, Ben sevdim ben bitirdim, AH ben yanarim tek basima... ** Sensiz kaldim yarim, Yalniz kaldim yarim, Caresizim tek basima... ** Gecelerin yargiciyim, Asiklar sorgulanmaz, Ask kazadir kacinmaz Askta adalet olmaz ** Bu cezayi hak ettim, Acimi ben cekerim, Kimseler konusmasin, Ben sevdim ben bitirdim, AH ben yanarim tek basima... ** Sensiz kaldim yarim, Yalniz kaldim yarim, Caresizim bir basima....

Cevizin Yaprağı Cevizin yaprağı dal arasında Güzeli severler bağ arasında bağ arasında Güzeli severler bağ arasında bağ arasında *** Üç beş güzel bir araya gelmişler Benim sevdiceğim yok arasında yok arasında *** Benim sevdiceğim yok arasında yok arasında *** Evlerin önü zerdali dalı Pencereden gördüm kınalı eli o nazlı yari Pencereden gördüm kınalı eli o nazlı yari *** Benim sevdiceğim tomurcuk gülü Sensiz lokmaları yiyemez oldum yutamaz oldum Sensiz lokmaları yiyemez oldum yutamaz oldum

Umrunda Değil sevdana inandim askina kandim bir mecnun misali uzakta kaldim deryada bir saldim ummana daldim ** eline düsmüsüm umrunda degil beni benden aldi umrunda degil! ** yandim yandim yandim askina yandim cehennemde senin yerine yandim askin bir belamis sonra anladim ** eline düsmüsüm umrunda degil beni benden aldi umrunda degil! ** bu sevda ugruna boynum egildi benim sevdigim yar böyle degildi! evvel bir dag idim yola cevirdi ** eline düsmüsüm umrunda degil beni benden aldi umrunda degil! ** yandim yandim yandim askina yandim cehennemde senin yerine yandim askin bir belamis sonra anladim ** eline düsmüsüm umrunda degil beni benden aldi umrunda degil!!!!!

Bebişim Seni ben gibi seven olurmu Böyle severken unutulurmu Yüreğim sensiz atmıyor Içim çok acıyor

Aras Aras Aras han Aras Bingöl'den kalkan Aras Al başımdan sevdayı Hazar'da çalkan Aras ** Yar beni yara beni Öldürür yara beni Aras kurbanım olam Al götür yara beni ** Dağlar siz ne dağlarsınız Kardan kemer bağlarsınız Gül sizde bülbül sizde Daha neye ağlarsınız *** Yar beni yara beni Öldürür yara beni Aras kurbanım olam Al götür yara beni ** Aras'a vurdum teşti Aras bulandı geçti Muhannet emmim oğlu Senin de vaktin geçti ** Yar beni yara beni Öldürür yara beni Aras kurbanım olam Al götür yara beni

Niye Çattın Kaşlarını Niye çattın kaşlarını Bilmiyom yar suçlarımı Ölürsem ben saçlarını Yolma gayrı yolma leyli leyli ** Ben yandım aşkın narına Meyletmem dünya malına Ölürsem ben mezarıma Gelme gayrı gelme leyli leyli ** Bir garib'im düştüm dile Gerçeklerde olmaz hile Zalımlar elinden bile Alma beni alma leyli leyli

Ayrılık Ateşten Bir Ok Ayrilik atesden bir ok, Nazli yardan hic haber yok, Benim derdim herkesden cok, Ben nasil yanmiyam, daglar, daglar, daglar.... *** Icine düstüm bir selin, Kimse bilmez nedir halim, Nazli yarim olmus gelin, Ben nasil yanmiyam, daglar, daglar, daglar....

Ellerini Çekip Benden Ellerini çekip benden Yârim bugün gider oldu Ellerini çekip benden Yârim bugün gider oldu Hem sever hem sevilirdik Bu ayrılık neden oldu? Hem sever hem sevilirdik Bu ayrılık neden oldu? Bu ayrılık neden oldu? Neden oldu? Yâr aşkıyla yana yana Ayrı düştüm ellere ben Ama senden ayrı gezen Yürek değil beden oldu Yürek değil beden oldu Beden oldu Ama senden ayrı gezen Yürek değil beden oldu Yürek değil beden oldu Beden oldu Yandı yürek kebab oldu Gül bahçemde gülüm soldu Yandı yürek kebab oldu Gül bahçemde gülüm soldu Ben ki senden ayrılmazdım Bu ayrılık neden oldu? Ben ki senden ayrılmazdım Bu ayrılık neden oldu? Bu ayrılık neden oldu? Neden oldu? Yâr aşkıyla yana yana Ayrı düştüm ellere ben Ama senden ayrı gezen Yürek değil beden oldu Yürek değil beden oldu Beden oldu Ama senden ayrı gezen Yürek değil beden oldu Yürek değil beden oldu Beden oldu

Öldürme Beni Aşkla dolu gözlerin, o güzel gözlerin Baldan tatlı sözlerin, ne güzel söylersin Kandırırsın bebeğim sen beni kandırırsın Benimsen bu akşam eğer sen Söndür ışıkları söndür *** Sensiz görmez gözlerim Sensiz çarpmaz şu kalbim Sensiz geçmez günlerim Öldürme beni, öldürme beni *** Gözlerin o gözlerin, aşk dolu gözlerin Sözlerin, sözlerin baldan tatlı sözlerin Aldatma yar aldatma Yeter artık naz yapma Kalbim kırık yorgunum, beni yalnız bırakma

Ah Tren Kara Tren Ah tren kara tren, Odur yari götüren. Gitti yarim gelmedi, Budur beni bitiren. ** Kumralım güzelim aman, Yandım vallah. Seversen mektup yolla. ** Ay doğar ayan beyan, Yoluna girdim yayan. Gül yüzlüm yeşil gözlüm, Yanına geldim uyan. ** Kumralım güzelim aman, Yandım vallah. Seversen mektup yolla.