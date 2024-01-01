Aşkın Mavisi Şarkı Sözleri
Onur Şan Aşkın Mavisi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Onur Şan Aşkın Mavisi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşkın Mavisi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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İki büyük nimetim var
Biri anam biri yarim
İkisine de hürmetim var
Biri anam biri yarim
***
Ana deyip de geçilmez
O yar anadan seçilmez
İkisine de kıymet biçilmez
-
Vurdum kendimi acılara
Seviyorsun sandım çok yanıldım
Düştüm yaprak gibi rüzgarlara
Hiç bu kadar yalnız kalmadım
**
Aldın bendeki sevgileri
Savurdun karanlık gecelere
Ne olur değme hiç acılara
Bırak da acılar beni sarsın
**
Her şey senin olsun her şey senin olsun
Bende aşkın mavisi
Her şey sende kalsın her şey sende kalsın
Bende aşkın mavisi
-
Çek uzat dilediğin kadar
Yetecek kadar uzamaz yaz
O kırık şezlong bizi unutamaz kolay kolay
Yarışırdık plaja kadar
Edebiyat bir yere kadar
Şiir yazmış canım ya
Yazısı çengel bulmaca
Ne sevmiş ne öpmüş
Ne yüzmüş
Hep kıyısından dönmüş
Ne görmüş ne duymuş
Hep susmuş
Beni mi bekliyormuş
Aşk kışlıkları giy üşüyor musun
Biz gittik sende geliyor musun
Sonbahar mısın aman ne güzelsin
İkimizden uzak duruyor musun × 2
-
Gemiler Giresun'a
Yar öleyim sesine
Ne zaman kavuşacak (oy oy oy oy)
Nefesim nefesine
***
Oy aman güzel aman
Aldı dağları duman
Doğru yürü ah güzel
Bayıldım aman aman
***
Gemilerin sereni
Tanımadım geleni
Acep nereye korlar (oy oy oy oy)
Sevdalıktan öleni
-
Çok üzgünüm ben be yarim
Arada kaldım arada kaldım
Hasretinle özlemini
Sineme sardım sineme sardım
**
Senden ayrı her günüm
Zulümdür bana zulüm
A canım a gülüm
Zulümdür zulüm
**
Zulüm zulüm
Hasretin özlemin bana zulüm
Gündüzüm gecem kara zulüm
**
Senden ayrı her günüm
Zulümdür bana zulüm
A canım a gülüm
Zulümdür zulüm
**
Bugün yine gamlı gönül
Nerede kaldın nerede kaldın
Hasretinle bak eridim
Zavallı kaldım zavallı kaldım
-
Sen su gibi aktın ey yar
Beni bıraktın kum gibi
Sen alazlandın hep yandın
Ben savruldum kül gibi
Sen yeller gibi sert estin
Ben kırıldım bak güller gibi
Sen dert üstüne dert açtın
Düşmanın mıyım ey sevgili
***
Bilseydim yar başıma bela başıma bela
Duysaydım ki bi nazlı eda bi nazlı nida
Sorsaydım sana yüreğim yanar gönlüme deva
Bilseydim hiç sever miydim
-
-
Pencereden kar geliyor
Aman annem gurbet bana zor geliyor
Sevdiğimi eller almış
0 da bana ar geliyor
**
Zalim dünya
Nasıl kıydın bu cana
Ben sana neyledim ki
Saldın ölüme
**
Zalim dünya zalim dünya
Kahrın çeker viran sokaklar
Mecnun aşıklar
Kaybettim ben sevdiğimi
Kalbim kan ağlar
**
Zalim dünya zalim dünya
-
Çıktım kara kiraza
Kim görmüş yediğimi
Cihan alem biliyor
Ben seni sevdiğimi
**
Ah güzelim
Birde de gel ikide de gel
Üçte de almam odama
Dörtte de sarmam sineme
Beşte de bineriz faytona
Altıda da gideriz yar yoluna
**
Kaşların karesine
Mim çekmiş arasına
Seni merhem diyorlar
Sinemin yaresine
**
Sarı kabak kökeni
Ele batar dikeni
Allah`ım sen kavuştur
Hasretlik çekenleri
-
Halay başı mendilin
İpek den mi keten mi
Aç hele şu başını
Saçlarını görem bi
Aç hele şu başını
Saçlarını görem bi
Halay başı mendilin
İpek den mi keten mi
Aç hele şu başını
Saçlarını görem bii
Aç hele şu başını
Saçlarını görem bi
Halaya gelmeyenler
Gelip el vermeyenler
Halaya gelmeyenler
Gelip el vermeyenler
Derdime çare bulsun
Kara sevda çekenler
Kara sevda çekenler
Sekerek çek halayı
Sek sek sekerek
Çağırın bekarları
Tek tek tek evlendirek
Çağırın bekarları
Tek tek tek evlendirek
Sekerek çek halayı
Sek sek sekerek
Çağırın bekarları
Tek tek tek evlendirek
Çağırın bekarları
Tek tek tek evlendirek
Halayın sonu bücür
İnce gömleği üşür
Oda yarimi görmüş
Bakar bakar gülüşür
Oda yarimi görmüş
Bakar bakar gülüşür
Halyın sonu bücür
İnce gömleği üşür
Oda yarimi görmüş
Bakar bakar gülüşür
Oda yarimi görmüş
Bakar bakar gülüşür
Halaya gelmeyenler
Gelip el vermeyenler
Halaya gelmeyenler
Gelip el vermeyenler
Derdime çare bulsun
Kara sevda çekenler
Kara sevda çekenler
Sekerek çek halayı
Sek sek sekerek
Çağırın bekarları
Tek tek tek evlendirek
Çağırın bekarları
Tek tek tek evlendirek
Sekerek çek halayı
Sek sek sekerek
Çağırın bekarları
Tek tek evlendirek
Çağırın bekarları
Tek tek evlendirek
Sekerek çek halayı
Sek sek sekerek
Çağırın bekarları
Tek tek tek evlendirek
Çağırın bekarları
Tek tek tek evlendirek
Sekerek çek halayı
Sek sek sekerek
Çağırın bekarları
Tek tek tek evlendirek
Çağırın bekarları
Tek tek evlendirek
-
Entarisi Dım Dım Yar
Gelir Diye Umdum Yar
Yatsıya Da Bekledim
Gözlerimi Yumdum Yar
***
Hımı Hımı Hımda Hım Hım Yar
Vıyı Vıyı Vıy Da Vıy Vıy Yar
**
Entarisi Tireden
Su Doldurur Dereden
Tek Canımız Sağ Olsun
Malı Veren Yaradan
**
Hımı Hımı Hımda Hım Hım Yar
Vıyı Vıyı Vıy Da Vıy Vıy Yar
**
Entarisin Ben Biçtim
Ateşine Ben Düştüm
Ne Talihsiz Başım Var
Hayırsız Yara Düştüm
**
Hımı Hımı Hımda Hım Hım Yar
Vıyı Vıyı Vıy Da Vıy Vıy Yar
-
Feleksen ne feleksen
Bağrım ettin eleksen
Aldın gülyüzlü yari
Daha ne me gereksen
Birgün yüzüm gülecek
Gözyaşlarını dinecek
Bu karanlık günlerin
Elbet sonu gelecek
Ağla gözlerim
Sızla gözlerim
Beni felek vurmuştur
Yanar gezerim
Ben felek vurgunuyam
Yanar gezerim
Feleğin bir günü var
Köşkünde düğünü var
Şükredelim bu güne
Bundan beter günü var
-
Gel sevelim sevileni seveni
Sevgisiz suratlar gülmüyor canım
Nice gördüm dizlerini döveni
Giden ömür geri gelmiyor canım
***
Özü gülmeyenin yüzü güler mi
Sevgisiz muhabbet hakka değer mi
Seven insan kaşlarını eğer mi
Zorunan güzellik olmuyor canım
**
Sevgi haktır seven alır bu hakkı
İçi güler dıştan görünür farkı
Sevmeyene akmaz sevginin argı
Boş lafla değirmen dönmüyor canım
**
Bir zaman aşıktın sende sevmiştin
O anda dünyayı nasıl görmüştün
Sanki cennetin bağına girmiştin
Çoğları bu hakkı bilmiyor canım
**
Aşkın atasına yandım alıştım
O ataş içinde aşkla tanıştım
Doğru mu yanlış mı deyi danıştım
Sevgisiz hakka kul olmuyor
***
Sevenin içinde yanar ışıklar
Kaybolur karanlık tüm dolaşıklar
Garibim sevenler bunca aşıklar
Boş hayale boşa gelmiyor canım
-
Zalim felek onu çok görme bana
Ayrılamam ben o gülyüzlü yardan
Sıtkı ile bağlıdır canım canana
Ayrılamam ben o gülyüzlü yardan
**
Engindir duyulmaz figanım sesim
Açıktır o yare gönül kafesim
Yaşarken aldığım havam nefesim
Ayrılamam ben o gülyüzlü yardan
**
Akarsu ateşim yanar tüterse
Aşkın gülü yüreğimde biterse
Ayırsın feleğin gücü yeterse
Ayrılamam ben o gül yüzlü yardan
-
Süpürülmüş Beyoğlu`nun sokağı
Dağılmış gönlümün köşe bucağı anam bucağı
Yarim çiçek ise ben de yaprağı
Kavuştursun bizi sıla toprağı
**
Gelme daral gelme üstüme gelme
Ölüm ver Allah`ım ayrılık verme
**
Mal değilim pazarlarda satılam
Su değilim topraklara yayılam
Taş değilim dağdan dağa savrulam
Köz değilim alevlerde kavrulam
-
Çek uzat dilediğin kadar
Yetecek kadar uzamaz yaz
O kırık şezlong bizi unutamaz kolay kolay
Yarışırdık plaja kadar
Edebiyat bir yere kadar
Şiir yazmış canım ya
Yazısı çengel bulmaca
Ne sevmiş ne öpmüş
Ne yüzmüş
Hep kıyısından dönmüş
Ne görmüş ne duymuş
Hep susmuş
Beni mi bekliyormuş
Aşk kışlıkları giy üşüyor musun
Biz gittik sende geliyor musun
Sonbahar mısın aman ne güzelsin
İkimizden uzak duruyor musun × 2