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7/24 Dinle Dağlarına Kar Olurum (Yar)

Dağlarına Kar Olurum (Yar) Şarkı Sözleri

Onur Şan Dağlarına Kar Olurum (Yar) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Onur Şan Dağlarına Kar Olurum (Yar) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dağlarına Kar Olurum (Yar) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Onur Şan

Onur Şan

Dağlarına Kar Olurum (Yar)

  • Kaynana

  • Gecelerin Yargısı

  • Dağlarına Kar Olurum

  • Cevizin Yaprağı

  • Umrunda Değil

  • Bebişim

  • Aras

  • Niye Çattın Kaşlarını

  • Siyah Zülfün Tellerine

  • Ayrılık Ateşten Bir Ok

  • Ellerini Çekip Benden

  • Öldürme Beni

  • Ah Tren Kara Tren

  • Dağ Dağın Aynasıdır

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