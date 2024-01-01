Niye Cattin Niye çattın kaşlarını Bilmiyom yar suçlarımı Ölürsem ben saçlarını Yolma gayrı yolma leyli leyli ** Ben yandım aşkın narına Meyletmem dünya malına Ölürsem ben mezarıma Gelme gayrı gelme leyli leyli ** Bir garib'im düştüm dile Gerçeklerde olmaz hile Zalımlar elinden bile Alma beni alma leyli leyli

Aşk Yeniden Aşk yeniden Akdeniz'in tuzu gibi Aşk yeniden Rüzgarlı bir akşam vakti Aşk yeniden Karanlıkta bir gül açarken *** Aşk yeniden Ürperen sahiller gibi Aşk yeniden kumsalların deliliği Aşk yeniden Bir masal gibi gülümserken *** Gözlerim doluyor Aşkımın şiddetinden Ağlamak istiyorum Yıldızlar tutuşurken Gecelerin şehvetinden Kendimden taşıyorum *** Aşk yeniden Bitti artık bu son derken Aşk yeniden Aynı sularda yüzerken Aşk yeniden Rüya gibi bir yaz geçerken *** Aşk yeniden Unutulmuş yemin gibi Aşk yeniden Hem tanıdık hem yepyeni Aşk yeniden Kendini yarattı kendinden

Fırtına Bak işte yaklaşıyor fırtına Bak yine yükseliyor dalgalar Bak işte yaklaşıyor fırtına Bak yine yükseliyor dalgalar * Yıllardan sonra, yollardan sonra Şarkılar söylüyor çocuklar Yıllardan sonra, yollardan sonra Yeniden yan yana onlar * Ne geçmiş tükendi ne yarınlar Hayat yeniler bizleri Geçse de yolumuz bozkırlarda Denizlere çıkar sokaklar * Bak işte yaklaşıyor fırtına Bak yine yükseliyor dalgalar Bak işte yaklaşıyor fırtına Bak yine yükseliyor dalgalar * Ne geçmiş tükendi ne yarınlar Hayat yeniler bizleri Geçse de yolumuz bozkırlarda Denizlere çıkar sokaklar * Ne geçmiş tükendi ne yarınlar Hayat yeniler bizleri Geçse de yolumuz bozkırlarda Denizlere çıkar sokaklar * Ne geçmiş tükendi ne yarınlar Hayat yeniler bizleri Geçse de yolumuz bozkırlarda Denizlere çıkar sokaklar

Dönmek Dönmek, mümkün mü artık Dönmek, onca yollardan sonra Yeniden yollara düşmek *** Dönmek, mümkün mü artık Dönmek, onca yollardan sonra Yeniden yollara düşmek *** Neresi sıla bize, neresi gurbet Al bizi koynuna ipek yolları Üstümüzden geçiyor gökkuşağı Sevdalı bulutlar uçan halılar Uzak değil dünyanın kapıları *** Neresi sıla bize, neresi gurbet Yollar bize memleket *** Gitmek, mümkün mü artık Gitmek, onca yollardan sonra Yeniden yollara düşmek *** Gitmek, mümkün mü artık Gitmek, onca yollardan sonra Yeniden yollara düşmek *** Neresi sıla bize, neresi gurbet *** Rakılı akşamlar, gün batımları Çocuk gibi ağlar yaz sarhoşları Olmamış yaşamlar, eksik yarınlar Hatırlatır her şey eski aşkları *** Neresi sıla bize, neresi gurbet Yollar bize memleket

Göç Yolları Söyleyin dağlara rüzgara Yurdundan sürgün çocuklara Düşmesin kimse yılgınlığa *** Söyleyin dağlara rüzgara Yurdundan sürgün çocuklara Düşmesin kimse yılgınlığa *** Geçit vardır yarınlara... *** Göç yolları Göründü bize (Görünür elbet) Göç yolları (Bir gün gelir) Döner tersine (Dönülür elbet) *** Göç yolları Göründü bize (Görünür elbet) Göç yolları (Bir gün gelir) Döner tersine (Dönülür elbet) *** En büyük silah umut etmek Yadigar kalsın size *** Yol verin kanatlı atlara Sürgünden dönen çocuklara Ateşler yakın doruklarda *** Yol verin kanatlı atlara Sürgünden dönen çocuklara Ateşler yakın doruklarda *** Geçit vardır yarınlara... *** Göç yolları Göründü bize (Görünür elbet) Göç yolları (Bir gün gelir) Döner tersine (Dönülür elbet) *** Göç yolları Göründü bize (Görünür elbet) Göç yolları (Bir gün gelir) Döner tersine (Dönülür elbet) *** Dağılsak da göç yollarında Yarın bizim bütün dünya *** Göç yolları Göründü bize (Görünür elbet) Göç yolları (Bir gün gelir) Döner tersine (Dönülür elbet) *** Göç yolları Göründü bize Göç yolları Göründü bize Göç yolları Göç yolları...