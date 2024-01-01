Oldurme Beni Şarkı Sözleri
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Aşkla dolu gözlerin, o güzel gözlerin
Baldan tatlı sözlerin, ne güzel söylersin
Kandırırsın bebeğim sen beni kandırırsın
Benimsen bu akşam eğer sen
Söndür ışıkları söndür
***
Sensiz görmez gözlerim
Sensiz çarpmaz şu kalbim
Sensiz geçmez günlerim
Öldürme beni, öldürme beni
***
Gözlerin o gözlerin, aşk dolu gözlerin
Sözlerin, sözlerin baldan tatlı sözlerin
Aldatma yar aldatma
Yeter artık naz yapma
Kalbim kırık yorgunum, beni yalnız bırakma