-
Nasip olur Amasya'ya varırsan, varırsan
Var git turnam, haber getir pirimden
Hublar şahı Hamdullah'ı görürsen
Var git turnam, haber getir pirimden
Ak gülüm, gülüm
Canım, canım, canım
Elifin hecesinden
Gündüzün gecesinden
Bir deste gül alayım
Ali'nin bahçasından
Ak gülüm, gülüm
Canım, canım, canım
Elifin hecesinden
Gündüzün gecesinden
Bir deste gül alayım
Ali'nin bahçasından
Sene 1244de beyan dost, Ali dost
Kırkların ceminde görmüşüm ayan
Mürsel göbeğinde taze bir civan
Var git turnam, haber getir pirimden
Ak gülüm, gülüm
Canım, canım, canım
Elifin hecesinden
Gündüzün gecesinden
Bir deste gül alayım
Ali'nin bahçasından
Ak gülüm, gülüm
Canım, canım, canım
Elifin hecesinden
Gündüzün gecesinden
Bir deste gül alayım
Ali'nin bahçasından
Velim eydur hak yoluna canımız, canımız
Balım sultan olun size kılavuz
Amasya'da pirim kaldı yalınız
Var git turnam, haber getir pirimden
Ak gülüm, gülüm
Canım, canım, canım
Elifin hecesi var
Gündüzün gecesi var
Firdevsin âlâsında
Ali'nin bahçası var
Ak gülüm, gülüm
Canım, canım, canım
Elifin hecesi var
Gündüzün gecesi var
Firdevsin âlâsında
Ali'nin bahçası var
-
Alimallah kimseye kanmaz gözlerim
İçim yanmaz alimallah
Hiç derdim yok çok memnunum hayatımdan
Şikayetim yok halimden
**
Aşkın derdinden uzak durmak varken
Gidenlere yas tutup ağlamak neden?
Bağlanmam ben hiç kimseye daha erken
Yaşanacak çok şeyim var vakit varken
**
Alimallah kimseye kanmaz gözlerim
İçim yanmaz alimallah
Hiç derdim yok çok memnunum hayatımdan
Şikayetim yok halimden
-
Bilirim çok sevmenin cezasını
Yaşadım bir çok defa, bu ilk değil
Tanrım ihanetin acısını
Ağladım bir çok defa, bu son değil
**
Sebepler aynı, yalanlar ayrı
Dinlemek zor geliyor sus ne olur
Hayallerle başlayan bütün aşkların
Sonu hüsran, sonu hep böyle olur
**
Beni vur vur vur
Hadi durma sen de vur
Hadi sen de yık beni
Bilirim ben bu darbeleri
**
Vur vur vur
Hadi durma sen de vur
Olan oldu gönlüme
Acıları seçtim aşk yerine
-
Aşk bahara uzak ölüme yakın kadere yenik
Haykırdım duyuramadım sana sesimi
Yüreğim ezik...
Anılar ölüyor sevdam yasta kaç senedir
**
Yar yüreğinden bir haberim
Bir ışık olsan fark ederim
Yar benim olsan kim duyacak
Kim görecek yada kim bilecek
**
Yar gel geleceksen tam sırası
Aç yüreğimden gir içeri
Ah kanıyorken aşk yarası
Sen saramazsan Kim saracak?
-
Uykusuz saatlerde
Sen varsın gözlerimde
Yollamaya korktuğum
Mektuplar yazdım yine
**
Dolaştım sokağında
Sana rastlarım diye
Böyle aşık olmak
Aptallık belki de
**
Sözlerine aldanıp
Hayaller kurdum bazen
Bazen kızdım kendime
Seni düşünüp ağlarken
**
Unutmayı denedim
Hiç bir şey değişmedi
Böyle istemedi
Başka hiç kimseyi
**
Ben hep seni sevdim
Hep senin oldum
Sen bilmesen de
Oooooooh
-
Bir sonbahar akşamı
Gözlerinde gördüğüm
Rüzgarlar alıyor seni
Karanlık bir boşluğa doğru
**
Gidiyorsun rüya gibi birtanem
Gitme desem haykırsam da
Faydasız gidiyorsun yar
Gidiyorsun rüya gibi birtanem
**
Gitme desem haykırsam da
Çaresiz gidiyorsun yar
Sensizlik çöktü bana
Gitme desem yalvarsam da
**
Ne olur sana, ne olur bana
Ne olur bize gitme
Sensizlik yine bu gece
**
Ne olur sana, ne olur bana
Ne olur, ne olur, ne olur
Canım gitme
-
Söylesene ne yaptılar sana
Uzaktasın, yabancısın bana
Konuşsana ne oldu sevgilim
Korkma sana kızacak değilim
**
Hiç olmazsa bana
Sıradan bir veda edip gitme
Ne olursun böyle
Benden kaçar gibi hemen gitme
**
Yaşadık yetmedi
Yaşadık bitmedi
Nedir bu ayrılık
Neden bu ayrılık
**
Yaşadık yetmedi
Yaşadık bitmedi
Yalan olsa keşke
Yalan bu ayrılık
-
Bunca sene sabrettim
Ben bu aşkı hakettim
Yetti artık yalnızlık
Canıma yetti artık
**
Gözlerim sahibini buldu sonunda
Hep ölümsüz bir aşk aradım
Seni aradım ben ömrümce
Kimseyi gönlümce sevmedim
**
Seni bekledim ben ömrümce
Öyle çok düşünme
Gel bana evet de
Gel de şu garip gönlümü kurtar kafesinden
**
Öyle çok düşünme
Gel bana evet de
Ölürüm gidersen dile benden ne dilersen
Dile benden ne dilersen
Ölürüm ben gidersen
-
Sen bugün bana her şeyim diyen sen
Ben bir kez daha anlatırken sevgimi
Söyleme, söyleme benden önce hayallerini
Ağlaşır gözlerim anlatırsam halimi
**
Titriyor bak ellerim
Hayallerde gezginim
Kimsesizim ezginim ürkek
Rüyalardayım
**
Bir daha doğsam yine
Seni severdim inan
Kaybolsa da yıllar çaresiz
Beklerim bin ömür
**
Sen bugün bana her şeyim diyen sen
Ben bir kez daha anlatırken sevgimi
Söyleme süs, söyleme benden önce hayallerini
Ağlaşır gözlerim anlatırsam halimi
**
Titriyor bak ellerim
Hayallerde gezginim
Kimsesizim ezginim ürkek
Rüyalardayım
**
Bir daha doğsam yine
Seni severdim inan
Kaybolsa da yıllar çaresiz
Beklerim bin ömür
-
Al beni yanına canına
Hadi ya sar küsme bi daha
Olmadı diye yine yarına
Herşeye küsüp aynı curcuna
**
Nazın cazın yeter aman zırlama
Sabrımı zorlama
Uslu dur, sakin ol üstüme gelme biraz
Bozulma sıkılma darılma çektirme naz
**
Yarına yeniden başla
Gül yine unutma
Bak hayat ne güzel boş ver
Gül yine korkma
-
Görmez gözün dünyayı
Senin yüzünden perişanım
Hiç farkına vardın mı
**
Ne bilirsin sen yalnızlığı
Görmez gözün dünyayı
Niyetin beni öldürmek mi
Hiç için sızlamaz mı
**
Sevdiğimi gizleyemem
Sözüme insansın olmaz mı
Yandı canım bekleyemem
Seni gelip alsam olmaz mı
**
Yollara düştü zalim
Az mı naz ettin az mı
Söyle de biz de bilelim
Var mı gönlün var mı
-
Amaney, amaney
Amaney, amaney
Amaney, aman aman
Olmaz olsun sevdan
**
Amaney, amaney
Amaney, amaney
Amaney, aman aman
Bıkmışım aşkından
**
Bitti işte, bitti artık
Durma yolumda
Ben de insanım, sabrım
Taştı sonunda
**
Beni az mı ağlattın, yâr?
Şimdi de sen ağla
Gidiyorum, arkamdan gelme
Kaybeden sensin, gülme
**
(Gidiyorum, arkamdan gelme)
(Kaybeden sensin, gülme)
Hep sustum gururumdan
Bezdim canımdan
**
Amaney, aman aman
Olmaz olsun sevdan
Amaney, amaney
Amaney, amaney
**
Amaney, aman aman
Bıkmışım aşkından
Bırakın beni
(Amaney) Artık yetti
**
(Amaney) Bitti dertler
(Amaney) Artık bitti
Bırakın beni
(Amaney) Artık yetti
**
(Amaney) Bitti dertler
(Amaney) Artık bitti
Çok ararsın, çok yanarsın
Çok ağlarsın hasretimle
**
Beni artık saramazsın
O vefasız ellerinle
Gidiyorum, arkamdan gelme
Kaybeden sensin, gülme
**
(Gidiyorum, arkamdan gelme)
(Kaybeden sensin, gülme)
Hep sustum gururumdan
Bezdim canımdan
**
Amaney, aman aman
Olmaz olsun sevdan
Amaney, amaney
Amaney, amaney
**
Amaney, aman aman
Bıkmışım aşkından
-
Gitti gider bugün yarın
Bitmedi yollar
Dönmez artık ah ne çare
Yine mi yollar
Arzular korkular
Yetmez uslanmaya
Gel deyince gelmiyorsan
Hiç beni sevmiyorsan
**
Dön deyince dönmüyorsan
Sevgimi görmüyorsan
Gitti gider bugün yarın
Bitmedi yollar
**
Dönmez artık ah ne çare
Yine mi yollar
Arzular korkular
Yetmez uslanmaya
**
Gel deyince gelmiyorsan
Hiç beni sevmiyorsan
Dön deyince dönmüyorsan
Sevgimi görmüyorsan
**
Yar yar yar yollar yollar
Hasretim yollar
Sabır neye yarar
Kollarım boşsa yar yar
**
Gönlüm huzur bulmadı
Mey de derman olmadı
Bir gün halim sormadı
Ağlatmaktan bıkmadı
**
Arzular korkular
Yetmez uslanmaya
Gel deyince gelmiyorsan
Hiç beni sevmiyorsan
**
Dön deyince dönmüyorsan
Sevgimi görmüyorsan
Gitti gider bugün yarın
Bitmedi yollar
**
Dönmez artık ah ne çare
Yine mi yollar
Arzular korkular
Yetmez uslanmaya
**
Gel deyince gelmiyorsan
Hiç beni sevmiyorsan
Dön deyince dönmüyorsan
Sevgimi görmüyorsan