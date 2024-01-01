Pirimden Haber Getir Nasip olur Amasya'ya varırsan, varırsan Var git turnam, haber getir pirimden Hublar şahı Hamdullah'ı görürsen Var git turnam, haber getir pirimden Ak gülüm, gülüm Canım, canım, canım Elifin hecesinden Gündüzün gecesinden Bir deste gül alayım Ali'nin bahçasından Ak gülüm, gülüm Canım, canım, canım Elifin hecesinden Gündüzün gecesinden Bir deste gül alayım Ali'nin bahçasından Sene 1244de beyan dost, Ali dost Kırkların ceminde görmüşüm ayan Mürsel göbeğinde taze bir civan Var git turnam, haber getir pirimden Ak gülüm, gülüm Canım, canım, canım Elifin hecesinden Gündüzün gecesinden Bir deste gül alayım Ali'nin bahçasından Ak gülüm, gülüm Canım, canım, canım Elifin hecesinden Gündüzün gecesinden Bir deste gül alayım Ali'nin bahçasından Velim eydur hak yoluna canımız, canımız Balım sultan olun size kılavuz Amasya'da pirim kaldı yalınız Var git turnam, haber getir pirimden Ak gülüm, gülüm Canım, canım, canım Elifin hecesi var Gündüzün gecesi var Firdevsin âlâsında Ali'nin bahçası var Ak gülüm, gülüm Canım, canım, canım Elifin hecesi var Gündüzün gecesi var Firdevsin âlâsında Ali'nin bahçası var

Alimallah Alimallah kimseye kanmaz gözlerim İçim yanmaz alimallah Hiç derdim yok çok memnunum hayatımdan Şikayetim yok halimden ** Aşkın derdinden uzak durmak varken Gidenlere yas tutup ağlamak neden? Bağlanmam ben hiç kimseye daha erken Yaşanacak çok şeyim var vakit varken ** Alimallah kimseye kanmaz gözlerim İçim yanmaz alimallah Hiç derdim yok çok memnunum hayatımdan Şikayetim yok halimden

Sen de Vur Bilirim çok sevmenin cezasını Yaşadım bir çok defa, bu ilk değil Tanrım ihanetin acısını Ağladım bir çok defa, bu son değil ** Sebepler aynı, yalanlar ayrı Dinlemek zor geliyor sus ne olur Hayallerle başlayan bütün aşkların Sonu hüsran, sonu hep böyle olur ** Beni vur vur vur Hadi durma sen de vur Hadi sen de yık beni Bilirim ben bu darbeleri ** Vur vur vur Hadi durma sen de vur Olan oldu gönlüme Acıları seçtim aşk yerine

Aşk Yarası Aşk bahara uzak ölüme yakın kadere yenik Haykırdım duyuramadım sana sesimi Yüreğim ezik... Anılar ölüyor sevdam yasta kaç senedir ** Yar yüreğinden bir haberim Bir ışık olsan fark ederim Yar benim olsan kim duyacak Kim görecek yada kim bilecek ** Yar gel geleceksen tam sırası Aç yüreğimden gir içeri Ah kanıyorken aşk yarası Sen saramazsan Kim saracak?

Hep Seni Sevdim Uykusuz saatlerde Sen varsın gözlerimde Yollamaya korktuğum Mektuplar yazdım yine ** Dolaştım sokağında Sana rastlarım diye Böyle aşık olmak Aptallık belki de ** Sözlerine aldanıp Hayaller kurdum bazen Bazen kızdım kendime Seni düşünüp ağlarken ** Unutmayı denedim Hiç bir şey değişmedi Böyle istemedi Başka hiç kimseyi ** Ben hep seni sevdim Hep senin oldum Sen bilmesen de Oooooooh

Sonbahar Akşamı Bir sonbahar akşamı Gözlerinde gördüğüm Rüzgarlar alıyor seni Karanlık bir boşluğa doğru ** Gidiyorsun rüya gibi birtanem Gitme desem haykırsam da Faydasız gidiyorsun yar Gidiyorsun rüya gibi birtanem ** Gitme desem haykırsam da Çaresiz gidiyorsun yar Sensizlik çöktü bana Gitme desem yalvarsam da ** Ne olur sana, ne olur bana Ne olur bize gitme Sensizlik yine bu gece ** Ne olur sana, ne olur bana Ne olur, ne olur, ne olur Canım gitme

Yaşadık Bitmedi Söylesene ne yaptılar sana Uzaktasın, yabancısın bana Konuşsana ne oldu sevgilim Korkma sana kızacak değilim ** Hiç olmazsa bana Sıradan bir veda edip gitme Ne olursun böyle Benden kaçar gibi hemen gitme ** Yaşadık yetmedi Yaşadık bitmedi Nedir bu ayrılık Neden bu ayrılık ** Yaşadık yetmedi Yaşadık bitmedi Yalan olsa keşke Yalan bu ayrılık

Bana Evet de Bunca sene sabrettim Ben bu aşkı hakettim Yetti artık yalnızlık Canıma yetti artık ** Gözlerim sahibini buldu sonunda Hep ölümsüz bir aşk aradım Seni aradım ben ömrümce Kimseyi gönlümce sevmedim ** Seni bekledim ben ömrümce Öyle çok düşünme Gel bana evet de Gel de şu garip gönlümü kurtar kafesinden ** Öyle çok düşünme Gel bana evet de Ölürüm gidersen dile benden ne dilersen Dile benden ne dilersen Ölürüm ben gidersen

Hayallerde Gezginim Sen bugün bana her şeyim diyen sen Ben bir kez daha anlatırken sevgimi Söyleme, söyleme benden önce hayallerini Ağlaşır gözlerim anlatırsam halimi ** Titriyor bak ellerim Hayallerde gezginim Kimsesizim ezginim ürkek Rüyalardayım ** Bir daha doğsam yine Seni severdim inan Kaybolsa da yıllar çaresiz Beklerim bin ömür ** Sen bugün bana her şeyim diyen sen Ben bir kez daha anlatırken sevgimi Söyleme süs, söyleme benden önce hayallerini Ağlaşır gözlerim anlatırsam halimi ** Titriyor bak ellerim Hayallerde gezginim Kimsesizim ezginim ürkek Rüyalardayım ** Bir daha doğsam yine Seni severdim inan Kaybolsa da yıllar çaresiz Beklerim bin ömür

Uslu Dur Al beni yanına canına Hadi ya sar küsme bi daha Olmadı diye yine yarına Herşeye küsüp aynı curcuna ** Nazın cazın yeter aman zırlama Sabrımı zorlama Uslu dur, sakin ol üstüme gelme biraz Bozulma sıkılma darılma çektirme naz ** Yarına yeniden başla Gül yine unutma Bak hayat ne güzel boş ver Gül yine korkma

Gönlün Var mı Görmez gözün dünyayı Senin yüzünden perişanım Hiç farkına vardın mı ** Ne bilirsin sen yalnızlığı Görmez gözün dünyayı Niyetin beni öldürmek mi Hiç için sızlamaz mı ** Sevdiğimi gizleyemem Sözüme insansın olmaz mı Yandı canım bekleyemem Seni gelip alsam olmaz mı ** Yollara düştü zalim Az mı naz ettin az mı Söyle de biz de bilelim Var mı gönlün var mı

Amaney Amaney, amaney Amaney, amaney Amaney, aman aman Olmaz olsun sevdan ** Amaney, amaney Amaney, amaney Amaney, aman aman Bıkmışım aşkından ** Bitti işte, bitti artık Durma yolumda Ben de insanım, sabrım Taştı sonunda ** Beni az mı ağlattın, yâr? Şimdi de sen ağla Gidiyorum, arkamdan gelme Kaybeden sensin, gülme ** (Gidiyorum, arkamdan gelme) (Kaybeden sensin, gülme) Hep sustum gururumdan Bezdim canımdan ** Amaney, aman aman Olmaz olsun sevdan Amaney, amaney Amaney, amaney ** Amaney, aman aman Bıkmışım aşkından Bırakın beni (Amaney) Artık yetti ** (Amaney) Bitti dertler (Amaney) Artık bitti Bırakın beni (Amaney) Artık yetti ** (Amaney) Bitti dertler (Amaney) Artık bitti Çok ararsın, çok yanarsın Çok ağlarsın hasretimle ** Beni artık saramazsın O vefasız ellerinle Gidiyorum, arkamdan gelme Kaybeden sensin, gülme ** (Gidiyorum, arkamdan gelme) (Kaybeden sensin, gülme) Hep sustum gururumdan Bezdim canımdan ** Amaney, aman aman Olmaz olsun sevdan Amaney, amaney Amaney, amaney ** Amaney, aman aman Bıkmışım aşkından