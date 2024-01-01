-
sevdana inandim askina kandim
bir mecnun misali uzakta kaldim
deryada bir saldim ummana daldim
**
eline düsmüsüm umrunda degil
beni benden aldi umrunda degil!
**
yandim yandim yandim askina yandim
cehennemde senin yerine yandim
askin bir belamis sonra anladim
**
eline düsmüsüm umrunda degil
beni benden aldi umrunda degil!
**
bu sevda ugruna boynum egildi
benim sevdigim yar böyle degildi!
evvel bir dag idim yola cevirdi
**
eline düsmüsüm umrunda degil
beni benden aldi umrunda degil!
**
yandim yandim yandim askina yandim
cehennemde senin yerine yandim
askin bir belamis sonra anladim
**
eline düsmüsüm umrunda degil
beni benden aldi umrunda degil!!!!!
-
Gecelerin yargiciyim
Sevdalar sorgulanmaz
Hakli haksiz aranmaz
Askta adalet olmaz
Bu cezayi hak ettim,
Acimi ben cekerim,
Kimseler Konusmasin,
Ben sevdim ben bitirdim,
AH ben yanarim tek basima...
**
Sensiz kaldim yarim,
Yalniz kaldim yarim,
Caresizim tek basima...
**
Gecelerin yargiciyim,
Asiklar sorgulanmaz,
Ask kazadir kacinmaz
Askta adalet olmaz
**
Bu cezayi hak ettim,
Acimi ben cekerim,
Kimseler konusmasin,
Ben sevdim ben bitirdim,
AH ben yanarim tek basima...
**
Sensiz kaldim yarim,
Yalniz kaldim yarim,
Caresizim bir basima....
-
-
Cevizin yaprağı dal arasında
Güzeli severler bağ arasında bağ arasında
Güzeli severler bağ arasında bağ arasında
***
Üç beş güzel bir araya gelmişler
Benim sevdiceğim yok arasında yok arasında
***
Benim sevdiceğim yok arasında yok arasında
***
Evlerin önü zerdali dalı
Pencereden gördüm kınalı eli o nazlı yari
Pencereden gördüm kınalı eli o nazlı yari
***
Benim sevdiceğim tomurcuk gülü
Sensiz lokmaları yiyemez oldum yutamaz oldum
Sensiz lokmaları yiyemez oldum yutamaz oldum
-
Seni ben gibi seven olurmu
Böyle severken unutulurmu
Yüreğim sensiz atmıyor
Içim çok acıyor
-
Aras Aras han Aras
Bingöl'den kalkan Aras
Al başımdan sevdayı
Hazar'da çalkan Aras
**
Yar beni yara beni
Öldürür yara beni
Aras kurbanım olam
Al götür yara beni
**
Dağlar siz ne dağlarsınız
Kardan kemer bağlarsınız
Gül sizde bülbül sizde
Daha neye ağlarsınız
***
Yar beni yara beni
Öldürür yara beni
Aras kurbanım olam
Al götür yara beni
**
Aras'a vurdum teşti
Aras bulandı geçti
Muhannet emmim oğlu
Senin de vaktin geçti
**
Yar beni yara beni
Öldürür yara beni
Aras kurbanım olam
Al götür yara beni
-
Niye çattın kaşlarını
Bilmiyom yar suçlarımı
Ölürsem ben saçlarını
Yolma gayrı yolma leyli leyli
**
Ben yandım aşkın narına
Meyletmem dünya malına
Ölürsem ben mezarıma
Gelme gayrı gelme leyli leyli
**
Bir garib'im düştüm dile
Gerçeklerde olmaz hile
Zalımlar elinden bile
Alma beni alma leyli leyli
-
-
Ayrilik atesden bir ok,
Nazli yardan hic haber yok,
Benim derdim herkesden cok,
Ben nasil yanmiyam, daglar, daglar, daglar....
***
Icine düstüm bir selin,
Kimse bilmez nedir halim,
Nazli yarim olmus gelin,
Ben nasil yanmiyam, daglar, daglar, daglar....
-
Ellerini çekip benden
Yârim bugün gider oldu
Ellerini çekip benden
Yârim bugün gider oldu
Hem sever hem sevilirdik
Bu ayrılık neden oldu?
Hem sever hem sevilirdik
Bu ayrılık neden oldu?
Bu ayrılık neden oldu?
Neden oldu?
Yâr aşkıyla yana yana
Ayrı düştüm ellere ben
Ama senden ayrı gezen
Yürek değil beden oldu
Yürek değil beden oldu
Beden oldu
Ama senden ayrı gezen
Yürek değil beden oldu
Yürek değil beden oldu
Beden oldu
Yandı yürek kebab oldu
Gül bahçemde gülüm soldu
Yandı yürek kebab oldu
Gül bahçemde gülüm soldu
Ben ki senden ayrılmazdım
Bu ayrılık neden oldu?
Ben ki senden ayrılmazdım
Bu ayrılık neden oldu?
Bu ayrılık neden oldu?
Neden oldu?
Yâr aşkıyla yana yana
Ayrı düştüm ellere ben
Ama senden ayrı gezen
Yürek değil beden oldu
Yürek değil beden oldu
Beden oldu
Ama senden ayrı gezen
Yürek değil beden oldu
Yürek değil beden oldu
Beden oldu
-
Aşkla dolu gözlerin, o güzel gözlerin
Baldan tatlı sözlerin, ne güzel söylersin
Kandırırsın bebeğim sen beni kandırırsın
Benimsen bu akşam eğer sen
Söndür ışıkları söndür
***
Sensiz görmez gözlerim
Sensiz çarpmaz şu kalbim
Sensiz geçmez günlerim
Öldürme beni, öldürme beni
***
Gözlerin o gözlerin, aşk dolu gözlerin
Sözlerin, sözlerin baldan tatlı sözlerin
Aldatma yar aldatma
Yeter artık naz yapma
Kalbim kırık yorgunum, beni yalnız bırakma
-
Ah tren kara tren,
Odur yari götüren.
Gitti yarim gelmedi,
Budur beni bitiren.
**
Kumralım güzelim aman,
Yandım vallah.
Seversen mektup yolla.
**
Ay doğar ayan beyan,
Yoluna girdim yayan.
Gül yüzlüm yeşil gözlüm,
Yanına geldim uyan.
**
Kumralım güzelim aman,
Yandım vallah.
Seversen mektup yolla.
-
Cama çıkmış bir güzel sallanıyor ne güzel
Kız kapat perdeleri anan görür söz der
Aman aman kaynana agzın diln bağlana
Kızı alır kaçarım gözü başı sallama
Aman aman kaynana agzın dilin bağlana
Oğlunu alır kaçarım gözü başı sallama
**
Masa üstünde pekmez bu pekmez bize yetmez
Benim aldığım maaş senin süsüne yetmez
**
Aman aman kaynana agzın diln bağlana
Kızı alır kaçarım gözü başı sallama
Aman aman kaynana agzın dilin bağlana
Oğlunu alır kaçarım gözü başı sallama
**
Yari güzel olanın halı yaman olanın
Uyku girmez gözüne kaynansı olanın
Aman aman kaynana agzın diln bağlana
Kızı alır kaçarım gözü başı sallama
Aman aman kaynana agzın dilin bağlana
Oğlunu alır kaçarım gözü başı sallama
-