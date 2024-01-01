Zalım Dünya Pencereden kar geliyor Aman annem gurbet bana zor geliyor Sevdiğimi eller almış 0 da bana ar geliyor ** Zalim dünya Nasıl kıydın bu cana Ben sana neyledim ki Saldın ölüme ** Zalim dünya zalim dünya Kahrın çeker viran sokaklar Mecnun aşıklar Kaybettim ben sevdiğimi Kalbim kan ağlar ** Zalim dünya zalim dünya

Aşkın Mavisi Vurdum kendimi acılara Seviyorsun sandım çok yanıldım Düştüm yaprak gibi rüzgarlara Hiç bu kadar yalnız kalmadım ** Aldın bendeki sevgileri Savurdun karanlık gecelere Ne olur değme hiç acılara Bırak da acılar beni sarsın ** Her şey senin olsun her şey senin olsun Bende aşkın mavisi Her şey sende kalsın her şey sende kalsın Bende aşkın mavisi

Güneş Batmadan Gel Çek uzat dilediğin kadar Yetecek kadar uzamaz yaz O kırık şezlong bizi unutamaz kolay kolay Yarışırdık plaja kadar Edebiyat bir yere kadar Şiir yazmış canım ya Yazısı çengel bulmaca Ne sevmiş ne öpmüş Ne yüzmüş Hep kıyısından dönmüş Ne görmüş ne duymuş Hep susmuş Beni mi bekliyormuş Aşk kışlıkları giy üşüyor musun Biz gittik sende geliyor musun Sonbahar mısın aman ne güzelsin İkimizden uzak duruyor musun × 2

Gemiler Giresuna Gemiler Giresun'a Yar öleyim sesine Ne zaman kavuşacak (oy oy oy oy) Nefesim nefesine *** Oy aman güzel aman Aldı dağları duman Doğru yürü ah güzel Bayıldım aman aman *** Gemilerin sereni Tanımadım geleni Acep nereye korlar (oy oy oy oy) Sevdalıktan öleni

Zulum Çok üzgünüm ben be yarim Arada kaldım arada kaldım Hasretinle özlemini Sineme sardım sineme sardım ** Senden ayrı her günüm Zulümdür bana zulüm A canım a gülüm Zulümdür zulüm ** Zulüm zulüm Hasretin özlemin bana zulüm Gündüzüm gecem kara zulüm ** Senden ayrı her günüm Zulümdür bana zulüm A canım a gülüm Zulümdür zulüm ** Bugün yine gamlı gönül Nerede kaldın nerede kaldın Hasretinle bak eridim Zavallı kaldım zavallı kaldım

Bilseydim Sen su gibi aktın ey yar Beni bıraktın kum gibi Sen alazlandın hep yandın Ben savruldum kül gibi Sen yeller gibi sert estin Ben kırıldım bak güller gibi Sen dert üstüne dert açtın Düşmanın mıyım ey sevgili *** Bilseydim yar başıma bela başıma bela Duysaydım ki bi nazlı eda bi nazlı nida Sorsaydım sana yüreğim yanar gönlüme deva Bilseydim hiç sever miydim

Kara Kiraz Çıktım kara kiraza Kim görmüş yediğimi Cihan alem biliyor Ben seni sevdiğimi ** Ah güzelim Birde de gel ikide de gel Üçte de almam odama Dörtte de sarmam sineme Beşte de bineriz faytona Altıda da gideriz yar yoluna ** Kaşların karesine Mim çekmiş arasına Seni merhem diyorlar Sinemin yaresine ** Sarı kabak kökeni Ele batar dikeni Allah`ım sen kavuştur Hasretlik çekenleri

Sekerek Halay başı mendilin İpek den mi keten mi Aç hele şu başını Saçlarını görem bi Aç hele şu başını Saçlarını görem bi Halay başı mendilin İpek den mi keten mi Aç hele şu başını Saçlarını görem bii Aç hele şu başını Saçlarını görem bi Halaya gelmeyenler Gelip el vermeyenler Halaya gelmeyenler Gelip el vermeyenler Derdime çare bulsun Kara sevda çekenler Kara sevda çekenler Sekerek çek halayı Sek sek sekerek Çağırın bekarları Tek tek tek evlendirek Çağırın bekarları Tek tek tek evlendirek Sekerek çek halayı Sek sek sekerek Çağırın bekarları Tek tek tek evlendirek Çağırın bekarları Tek tek tek evlendirek Halayın sonu bücür İnce gömleği üşür Oda yarimi görmüş Bakar bakar gülüşür Oda yarimi görmüş Bakar bakar gülüşür Halyın sonu bücür İnce gömleği üşür Oda yarimi görmüş Bakar bakar gülüşür Oda yarimi görmüş Bakar bakar gülüşür Halaya gelmeyenler Gelip el vermeyenler Halaya gelmeyenler Gelip el vermeyenler Derdime çare bulsun Kara sevda çekenler Kara sevda çekenler Sekerek çek halayı Sek sek sekerek Çağırın bekarları Tek tek tek evlendirek Çağırın bekarları Tek tek tek evlendirek Sekerek çek halayı Sek sek sekerek Çağırın bekarları Tek tek evlendirek Çağırın bekarları Tek tek evlendirek Sekerek çek halayı Sek sek sekerek Çağırın bekarları Tek tek tek evlendirek Çağırın bekarları Tek tek tek evlendirek Sekerek çek halayı Sek sek sekerek Çağırın bekarları Tek tek tek evlendirek Çağırın bekarları Tek tek evlendirek

Entarısi Dim Dim Yar Entarisi Dım Dım Yar Gelir Diye Umdum Yar Yatsıya Da Bekledim Gözlerimi Yumdum Yar *** Hımı Hımı Hımda Hım Hım Yar Vıyı Vıyı Vıy Da Vıy Vıy Yar ** Entarisi Tireden Su Doldurur Dereden Tek Canımız Sağ Olsun Malı Veren Yaradan ** Hımı Hımı Hımda Hım Hım Yar Vıyı Vıyı Vıy Da Vıy Vıy Yar ** Entarisin Ben Biçtim Ateşine Ben Düştüm Ne Talihsiz Başım Var Hayırsız Yara Düştüm ** Hımı Hımı Hımda Hım Hım Yar Vıyı Vıyı Vıy Da Vıy Vıy Yar

Feleksen Feleksen ne feleksen Bağrım ettin eleksen Aldın gülyüzlü yari Daha ne me gereksen Birgün yüzüm gülecek Gözyaşlarını dinecek Bu karanlık günlerin Elbet sonu gelecek Ağla gözlerim Sızla gözlerim Beni felek vurmuştur Yanar gezerim Ben felek vurgunuyam Yanar gezerim Feleğin bir günü var Köşkünde düğünü var Şükredelim bu güne Bundan beter günü var

Gel Sevelim Gel sevelim sevileni seveni Sevgisiz suratlar gülmüyor canım Nice gördüm dizlerini döveni Giden ömür geri gelmiyor canım *** Özü gülmeyenin yüzü güler mi Sevgisiz muhabbet hakka değer mi Seven insan kaşlarını eğer mi Zorunan güzellik olmuyor canım ** Sevgi haktır seven alır bu hakkı İçi güler dıştan görünür farkı Sevmeyene akmaz sevginin argı Boş lafla değirmen dönmüyor canım ** Bir zaman aşıktın sende sevmiştin O anda dünyayı nasıl görmüştün Sanki cennetin bağına girmiştin Çoğları bu hakkı bilmiyor canım ** Aşkın atasına yandım alıştım O ataş içinde aşkla tanıştım Doğru mu yanlış mı deyi danıştım Sevgisiz hakka kul olmuyor *** Sevenin içinde yanar ışıklar Kaybolur karanlık tüm dolaşıklar Garibim sevenler bunca aşıklar Boş hayale boşa gelmiyor canım

Zalım Felek Zalim felek onu çok görme bana Ayrılamam ben o gülyüzlü yardan Sıtkı ile bağlıdır canım canana Ayrılamam ben o gülyüzlü yardan ** Engindir duyulmaz figanım sesim Açıktır o yare gönül kafesim Yaşarken aldığım havam nefesim Ayrılamam ben o gülyüzlü yardan ** Akarsu ateşim yanar tüterse Aşkın gülü yüreğimde biterse Ayırsın feleğin gücü yeterse Ayrılamam ben o gül yüzlü yardan

Iki Buyuk Nimetim İki büyük nimetim var Biri anam biri yarim İkisine de hürmetim var Biri anam biri yarim *** Ana deyip de geçilmez O yar anadan seçilmez İkisine de kıymet biçilmez

Sila Süpürülmüş Beyoğlu`nun sokağı Dağılmış gönlümün köşe bucağı anam bucağı Yarim çiçek ise ben de yaprağı Kavuştursun bizi sıla toprağı ** Gelme daral gelme üstüme gelme Ölüm ver Allah`ım ayrılık verme ** Mal değilim pazarlarda satılam Su değilim topraklara yayılam Taş değilim dağdan dağa savrulam Köz değilim alevlerde kavrulam