-
Zalim felek onu çok görme bana
Ayrılamam ben o gülyüzlü yardan
Sıtkı ile bağlıdır canım canana
Ayrılamam ben o gülyüzlü yardan
**
Engindir duyulmaz figanım sesim
Açıktır o yare gönül kafesim
Yaşarken aldığım havam nefesim
Ayrılamam ben o gülyüzlü yardan
**
Akarsu ateşim yanar tüterse
Aşkın gülü yüreğimde biterse
Ayırsın feleğin gücü yeterse
Ayrılamam ben o gül yüzlü yardan
-
Seni sevdim diyenler çekip giderse
Bu da geçer bir tanem, boş ver üzülme
***
Seni güneşin batışını seyrederken görüyorum
Seni yağmurun akışını dinlerken duyuyorum
Seni yollarda dolaşırken hayal ediyorum
***
İnan, inan ki seni seviyorum
İnan, inan ki seni seviyorum
Akan gözyaşların durmak bilmezse
Şu yalan dünyada yüzün gülmezse
***
Seni sevdim diyenler çekip giderse
Bu da geçer bir tanem boş ver üzülme
Seni sevdim diyenler çekip giderse
Bu da geçer bir tanem boş ver üzülme
***
Bir dileğim olsaydı eğer, Tanrı'dan seni dilerdim
Uğrunda ölüm olsa, seve seve giderdim
Kadehime şarap olsan, seni doya doya içerdim
***
İnan, inan ki sensizliği nasıl sürerdim
İnan, inan ki sensizliği nasıl sürerdim
Akan gözyaşların durmak bilmezse
Şu yalan dünyada yüzün gülmezse
***
Seni sevdim diyenler çekip giderse
Bu da geçer bir tanem, boş ver üzülme
Seni sevdim diyenler çekip giderse
Bu da geçer bir tanem, boş ver üzülme
***
Seni sevdim diyenler çekip giderse
Bu da geçer bir tanem, boş ver üzülme
Seni sevdim diyenler çekip giderse
Bu da geçer bir tanem, boş ver üzülme
***
Seni sevdim diyenler çekip giderse
Bu da geçer bir tanem, boş ver üzülme
-
Aç kalbini, ben geldim
Sıkı sıkı tut bırakma
Zar zor yıktım duvarlarımı
Kıymetini bil, uzatma
Bak yaldızlarımı döktüm
Açtım kapılarımı, gir içeri
Gör parklarımı, bahçelerimi
Anla, ben büyük harflerden ürktüm
Ben anlamam toptan tüfekten
Ben anlamam taştan yürekten
Anlamam akıntıya kürekten
Bunları boş ver, ne haber aşktan?
Ben anlamam toptan tüfekten
Ben anlamam taştan yürekten
Anlamam akıntıya kürekten
Bunları boş ver, ne haber aşktan?
Gözlerinin arkasını
Sözlerinin alt yazısını
Kalp diline çevirdim çoktan
Okudum özgürce acısını
Bak yaldızlarımı döktüm
Açtım kapılarımı, gir içeri
Gör parklarımı, bahçelerimi
Anla, ben büyük harflerden ürktüm
Ben anlamam toptan tüfekten
Ben anlamam taştan yürekten
Anlamam akıntıya kürekten
Bunları boş ver, ne haber aşktan?
Ben anlamam toptan tüfekten
Ben anlamam taştan yürekten
Anlamam akıntıya kürekten
Bunları boş ver, ne haber aşktan?
Ben anlamam toptan tüfekten
Ben anlamam taştan yürekten
Anlamam akıntıya kürekten
Bunları boş ver, ne haber aşktan?
Ben anlamam toptan tüfekten
Ben anlamam taştan yürekten
Anlamam akıntıya kürekten
Bunları boş ver, ne haber aşktan?
-
Senden doğacak yarınlar
Senden doğacak
Güller açacak her yerde
Mumlar yanacak ellerde
Kardeş pupa yelkenler
Sevda dolacak
Sen, ben, onlar, milyonlar
Bizden doğacak yarınlar
Bizden doğacak
Güller açacak her yerde
Mumlar yanacak ellerde
Kardeş pupa yelkenler
Sevda dolacak
Sen, ben, onlar, milyonlar
Dinmeyen yağmurlar yağsın
Susmasın sevda gözlerde
Akmasın yaşlar, dinsin artık
Bembeyaz mendillerle
Küllenen aşklar yansın
Mumlar yansın
Hadi
Hadi
Hadi, hadi, hadi
Sen doğrusun, sen dürüstsün
Çok güzelsin, vazgeçme
Dost dilinde şarkı söyle
Rüzgâr ol, es özgürce
Sen doğrusun, sen dürüstsün
Çok güzelsin, vazgeçme
Dost dilinde şarkı söyle
Rüzgâr ol, es özgürce
Güller açsın sevgimizle
Kardeşiz senle
Senden doğacak yarınlar
Senden doğacak
Güller açacak her yerde
Mumlar yanacak ellerde
Kardeş pupa yelkenler
Sevda dolacak
Sen, ben, onlar, milyonlar
Dinmeyen yağmurlar yağsın
Susmasın sevda gözlerde
Akmasın yaslar, dinsin artık
Bembeyaz mendillerle
Küllenen aşklar yansın
Mumlar yansın
Hadi
Hadi
Tabii, hadi, hadi
Sen doğrusun, sen dürüstsün
Çok güzelsin, vazgeçme
Dost dilinde şarkı söyle
Rüzgâr ol, es özgürce
Sen doğrusun, sen dürüstsün
Çok güzelsin, vazgeçme
Dost dilinde şarkı söyle
Rüzgâr ol, es özgürce
Güller açsın sevgimizle
Kardeşiz senle
Güller açsın sevgimizle
Kardeşiz senle
Güller açsın sevgimizle
Kardeşiz senle
-
Bugün uyandığımda yoktun yanımda
Canım bugün ilaçlarımı almadım
Bugün ne kadar alışmışım anladım
Canım bugün ilk defa sensiz kaldım
***
Canım canımın yaprakları gözlerin yok
Çok canımı yakıyor özlemin
Çok çok çok her şeyden çok
***
Sönmeyen ateşlerde günahlarım yanıyor
Bıraktığın bu yerde hayallerim ağlıyor
Ah canım
***
Mahvediyor karanlıklar
Sönmeyen ateşlerde
Günahlarım yanıyor
Bıraktığın bu yerde
Yüreğim kan ağlıyor
Ah canım
***
Mahvediyor karanlıklar
Her şeyden çok
Her şeyden çok
***
Güller denize bakıyor günlerdir
Güller güneşi özlüyor sersefil
Canım canımın yaprakları gözlerin yok
Çok canımı yakıyor özlemin
Çok çok çok her şeyden çok
***
Sönmeyen ateşlerde günahlarım yanıyor
Bıraktığın bu yerde hayallerim ağlıyor
Ah canım
***
Mahvediyor karanlıklar
Sönmeyen ateşlerde
Günahlarım yanıyor
Bıraktığın bu yerde
Yüreğim kan ağlıyor
Ah canım
***
Mahvediyor karanlıklar
Her şeyden çok
Her şeyden çok
-
Canım bana bırak
Bu gece gözlerini
Aklımı alıp
Götürme bu gece
Gözlerimde
Yaş yerine
Gözlerin olsun
Nolursun dur gitme.
Canım sıkılıyor canım
Gözlerinle olmayınca.
Hani koyup gidiyorsun ya beni
Canım canım sıkılıyor geceleri
Odam buz gibi sensiz
Uyku tutmuyor gözlerimi.
Canım bana bırak bu gece ellerini
Aklımı alıp
Götürme bu gece
Ellerimde kadehler yerine
Ellerin olsun n'olursun dur gitme.
Canım sıkılıyor canım
Ellerinle olmayınca.
Hani koyup gidiyorsun ya beni
Canım canım sıkılıyor geceleri
Odam buz gibi sensiz
Uyku tutmuyor gözlerimi.
Canım sıkılıyor canım
Gözlerinle olmayınca
Canım sıkılıyor canım
Ellerinle olmayınca
Canım sıkılıyor canım.
Mmm...
-
Yine, yine seni düşünmekle
Bitiyor bir gün
Yine seni düşünmekle
Bitiyor bir gün
Gün bitiyor, seni düşünmek
Bitmiyor, gülüm
Gün bitiyor, seni düşünmek
Bitmiyor, gülüm
Yalnızım, yalnızlığım
Uçsuz bucaksız
Yalnızım, yalnızlığım
Uçsuz bucaksız
Yıldızlar sönüyor, hasret
Sönmüyor, gülüm
Yıldızlar sönüyor, hasret
Sönmüyor, gülüm
Yine gözlerim sırılsıklam
Nöbetlerdeyim
Gözlerim sırılsıklam
Nöbetlerdeyim
Gün bitiyor, seni beklemek
Bitmiyor, gülüm
Gün bitiyor, seni beklemek
Bitmiyor, gülüm
Yalnızım, yalnızlığım
Uçsuz bucaksız
Yalnızım, yalnızlığım
Uçsuz bucaksız
Yıldızlar sönüyor, hasret
Sönmüyor, gülüm
Yıldızlar sönüyor, hasret
Sönmüyor, gülüm
Yine, yine seni düşünmekle
Bitiyor bir gün
-
Ben yalnız seni severdim, sense kendini
Hani daha da çekerdim senin derdini
Kızgın değilim hiç, inan kırgın değilim
Üzgünüm, koruyamadık aşkın ahengini
Nerelerdesin, neler yaparsın
Unuttun mu sahiden ah sen de mi
Kimlesin, nasıl yaşarsın
Unuttun mu sahiden ah sen de mi
Aramıza yollar, yabancı kollar, zor yıllar girdi
Ümitlerimi, saf sevinçlerimi derken seni kaybettim
Bir iki sözle, bi kaç şarkıyı, adaletsiz yargıyı
Bir de bu talihsiz yazgıyı kalbime kaydettim
Ben seni taşırım hâlâ ta şuramda
Tüketirken iyi kötü fani ömrümü
Bir kez sevenlerdenmişim, hiç haberim yokmuş
Avutamadım bir daha sensiz gönlümü
Aramıza yollar, yabancı kollar, zor yıllar girdi
Ümitlerimi, saf sevinçlerimi derken seni kaybettim
Bir iki sözle, bi kaç şarkıyı, adaletsiz yargıyı
Bir de bu talihsiz yazgıyı kalbime kaydettim
Dinleme yüreğim kendini, kalk, son bir kara trene bin
Ve sevdayı gördüğün her durakta hiç düşünme, in
Aramıza yollar, yabancı kollar, zor yıllar girdi
İnanmazsın ama ben bunu ilk günden beri hissettim
-
Hep bir şeyi unutmuş gibi
Gülü dalda kurutmuş gibi
Yeni yetme çocukmuş gibi
Öyle gezerim, öyle gezerim
Ayrılığa dayanamam
Hep bir şeyi unutmuş gibi
Gülü dalda kurutmuş gibi
Yeni yetme çocukmuş gibi
Öyle gezerim, öyle gezerim
Ayrılığa dayanamam
Ağlarım için için
Dertlerim biçim biçim
Hepsi başım üstüne lakin
Ayrılığa dayanamam
Yolu buldum izi kaybettim
Ben oldum bizi kaybettim
Esasta gizi kaybettim
Öyle gezerim, öyle gezerim
Ayrılığa dayanamam
Ağlarım için için
Dertlerim biçim biçim
Hepsi başım üstüne lakin
Ayrılığa dayanamam
Ayrılığa dayanamam
-
Bir salkım söğüdün altında
Sen bana ben sana kavuşalım
Bedenimi ruhumu al, al ki kurtulsun bu can
Benliğimi, her şeyimi al ki kurtulsun can
Daha gidecek çok yolumuz güzel yarim
Daha gidecek yolumuz var
Daha gidecek çok yolumuz güzel yarim
Daha gidecek yolumuz var
Daha gidecek çok yolumuz var güzel yarim
Daha gidecek yolumuz var
Daha gidecek çok yolumuz var güzel yarim
Daha gidecek yolumuz var
Dağlar dağların ardında
Ağlama su yüzlü sevdiceğim
Yüreğimi aşkınla al, al ki kurtulsun bu can
Ellerimi, gözlerimi al ki kurtulsun can
Daha gidecek çok yolumuz var güzel yarim
Daha gidecek yolumuz var
Daha gidecek çok yolumuz var güzel yarim
Daha gidecek yolumuz var
Daha gidecek çok yolumuz var güzel yarim
Daha gidecek yolumuz var
Daha gidecek çok yolumuz var güzel yarim
Daha gidecek yolumuz var
-
Deli kuşla sohbet ettik bu sabah havadan sudan
Bana senden, ellerinden söz etti hiç durmadan
Gözüm sabır çiçeğine takıldı, gece büyümüş
Kalktım su verdim
Fısıldadım, küçük bir sır verdim
Fısıldadım, küçük bir sır verdim
Deli kuşun dedikleri bir bir aklımda
Bana bir şal almışsın salı pazarından
Deli kuşun dedikleri bir bir aklımda
Bana bir şal almışsın salı pazarından
Gözlerime pek yakışırmış
Gözlerime pek yakışırmış
Gözlerinin aradığı yalnız ben olayım
Gözlerinin aradığı yalnız ben olayım
Deli kuşla sohbet ettik bu sabah havadan sudan
Bana senden, gözlerinden söz etti hiç durmadan
Biraz susup yüreğini dinledim
Hüzün sarmış, sevdim okşadım
Fısıldadım, usulca okşadım
Fısıldadım, sevdim okşadım
Adalarda çay içmişsiniz birlikte
Adalarda çay içmişsiniz birlikte
Dalıp gitmişsin İstanbula doğru
Gözlerinde keder varmış
Gözlerinde keder varmış
Gözlerinin aradığı yalnız ben olayım
Gözlerinin aradığı yalnız ben olayım
Gözlerinin aradığı yalnız ben olayım
-
Elini son defa yanağıma koy
İstemiyorsan giderim giderim
Serin bir sonbahar akşamında söz
İsmini unutur silerim silerim
Tuttuğum kalem olsa, yüreğinin elleri
Bir defa daha yazsa, bebeğim bebeğim bebeğim
Eğer bir masal perisi, girerse rüyalarına
Öldü dersin gül güzeli, tılsımını kaybetti
Uğruna döktüğüm gözyaşları için
Yağmurdan özür dilerim dilerim
Kuruttuğum kızıl gülleri alıp
Senin için senden geçerim geçerim
Tuttuğum kalem olsa, yüreğinin elleri
Bir defa daha yazsa, bebeğim bebeğim bebeğim
Eğer bir masal perisi, girerse rüyalarına
Öldü dersin gül güzeli, tılsımını kaybetti
-
Ve ben artık seninle yapamıyorum
Birtanem, elimde değil
İstesem de, istesem de yapamıyorum
Ve seni aramak gelmiyor içimden
Eskisi gibi değil
Seninle ben, seninle ben ne yazık olamıyorum
İnanamıyorum, bu hale nasıl düştük bilemiyorum
Sende mi, bende mi
Herneyse, her kimdeyse, neyse
Bilemiyorum
Ve ben artık seninle yapamıyorum
Birtanem, elimde değil
İstesem de, istesen de yapamıyorum
Ve sana dokunmak gelmiyor içimden
Aşk sözlerin batıyor
Sarılsan da, yalvarsan da seni duyamıyorum
İnanamıyorum, bu hale nasıl düştük bilemiyorum
Sende mi, bende mi
Herneyse, her kimdeyse, neyse
Bilemiyorum
Yeter artık ben seni sevemiyorum
Birtanem, bırak beni
Anlasana, anlasana seni istemiyorum
Olur olmaz nedenler, her yerde izlenmeler
Böyle şeylerden yoruldum
Ne yazık ki, ne yazık ki birtanem boğuluyorum
İnanamıyorum, bu hale nasıl düştük bilemiyorum
Sende mi, bende mi
Herneyse, her kimdeyse, neyse
Bilemiyorum
Sende mi, bende mi
Herneyse, her kimdeyse, neyse
Bilemiyorum
Sende mi, bende mi
Herneyse, her kimdeyse, neyse
Bilemiyorum
Her neyse
-
Gözlerinin içine girdim, başka alemler gözledim
Ben bunlarla övünmedim, beklemedim illa
Beklemedim illa, beklemedim, sevdim
Ben bunlarla övünmedim, beklemedim illa
Beklemedim illa, beklemedim, sevdim
Gölgelemedim bağını bahçesini
Günü güneşi örtmedim
Yapılanlar söylenmez ki her zaman
Sömürmedim illa, sömürmedim illa
Sömürmedim, sevdim
Yapılanlar söylenmez ki her zaman
Sömürmedim illa, sömürmedim illa
Sömürmedim, sevdim
İlla illa (illa illa) illa illa (illa illa)
İlla illa illa illa illa sevdim
İlla illa (illa illa) illa illa (illa illa)
İlla illa illa illa illa sevdim
Yüreğine kulak verdim, nefes aldı, ben dinledim
Duyduklarım anlatılmaz, sır vermedim illa
Sır vermedim illa, sır vermedim, sevdim
Duyduklarım anlatılmaz, sır vermedim illa
Sır vermedim illa, sır vermedim sevdim
Gölgelemedim bağını bahçesini
Günü güneşi örtmedim
Verilenler istenmez ki her zaman
Dilenmedim illa, dilenmedim illa
Dilenmedim, sevdim
Verilenler istenmezki her zaman
Dilenmedim illa, dilenmedim illa
Dilenmedim, sevdim
İlla illa (illa illa) illa illa (illa illa)
İlla illa illa illa illa sevdim
İlla illa (illa illa) illa illa (illa illa)
İlla illa illa illa illa sevdim
İlla illa (illa illa) illa illa (illa illa)
İlla illa illa illa illa sevdim
-
Kandillide bir çilingir sofrasi
Balik roka bir de yaninda raki
Insan hali saza söze merakli
Marti uyur şişe dibi görünür
Insan hali saza söze merakli
Marti uyur şişe dibi görünür
Aman muhterem, yaman muhterem
Aman muhterem, yaman muhterem
Bir muhabbet bin can demek buralarda eğlenmek
Bir muhabbet bin can demek buralarda eğlenmek
Denizde kürek karada direk
Rumeli′nde atar yürek
Süslü de bebek şarki demek
Beyoğlu'nda gezer felek
Denizde kürek karada direk
Rumelinde atar yürek
Süslü de bebek şarki demek
Beyoğlu′nda gezer felek
Ah Beyoglu'nda gezer felek
Ah Beyoglu'nda gezer felek
Marmara′dan esen yeller tez gelir
Etekleri yere değmez kiz gelir
Aşiklara dünya işi viz gelir
Marti uyur şişe dibi görünür
Aşiklara dünya işi viz gelir
Marti uyur şişe dibi görünür
Aman muhterem, yaman muhterem
Aman muhterem, yaman muhterem
Bir muhabbet bin can demek buralarda eğlenmek
Bir muhabbet bin can demek buralarda eğlenmek
Denizde kürek karada direk
Rumelinde atar yürek
Süslü de bebek şarki demek
Beyoğlu′nda gezer felek
Denizde kürek karada direk
Rumeli'nde atar yürek
Süslü de bebek sarki demek
Beyoglu′nda gezer felek
Ah Beyoğlu'nda gezer felek
Ah Beyoğlu′nda gezer felek
Ah Beyoğlu'nda gezer felek
-
Yazin evvelinde Gence colunde
Cixiblar yene de dize laleler
Yagisdan islanan yarpaqlar
Seribler dereye duze laleler
Laleler laleler
Laleler laleler
Laleler laleler
Laleler laleler
Xeyalimdan neler gelib ne kecer
Yaz geler ellere durnalar kocer
Bulaqlar simovar ag dasdan ceker
Benzeyir cemende koze laleler
Laleler laleler
Laleler laleler
Laleler laleler
Laleler laleler
Meylim uzundeki qara xaldadir
Hicranin elaci ilk vusaldadir
Ne vaxtidir Residin gozu yoldadir
Bir qonaq gelesiz bize laleler
Laleler laleler
Laleler laleler
Laleler laleler
Laleler laleler
-
Ay tutuldu dilim tutuldu
Vakit geceye kaç var bilmem
Ay tutuldu dilim tutuldu
Vakit geceye kaç var bilmem
Kara dağın tepesinde buldular Memed'i
Elinde rakı şişesi
Kara dağın tepesinde buldular Memed'i
Elinde rakı şişesi
Memed asker, Memed küser
Memed aşık dahası
Fikri düşer, hasret çeker
Ağıt yakar babası
Memed asker, Memed küser
Memed aşık dahası
Fikri düşer, hasret çeker
Ağıt yakar babası
Ay tutuldu dilim tutuldu
Vakit geceye kaç var bilmem
Ay tutuldu dilim tutuldu
Vakit geceye kaç var bilmem
Deli de bozkır yüreğini dağlar
Gözler kan ağlar
Aman deli de bozkır yüreğini dağlar
Gözler kan ağlar
Memed asker, Memed küser
Memed aşık dahası
Fikri düşer, hasret çeker
Ağıt yakar babası
Memed asker, Memed küser
Memed aşık dahası
Fikri düşer, hasret çeker
Ağıt yakar babası
Memed asker, Memed küser
Memed aşık dahası
Fikri düşer, hasret çeker
Ağıt yakar babası
-
Ardımda kaldı uzun yaz
Yorgunum uzaktan geldim
Yol bitti çoktan
Yakanızdaki gül solmuş
Sarılsam üşür müsünüz?
Yakanızdaki gül solmuş
Aşk bitti çoktan
Gün bitti, yol bitti
Ay battı, aşk bitti çoktan
Gün bitti, yol bitti
Ay battı, aşk bitti çoktan
Yakanızdaki gül solmuş
Sarılsam üşür müsünüz?
Yakanızdaki gül solmuş
Aşk bitti çoktan
Konuşun benimle ah ne olur
Sözler ürkütür geceyi
Ay battı çoktan
Karanlıklar hep
Hep peşimde
Silin yüzümden korkuyu
Karanlıklar hep
Hep peşimde
Ay battı çoktan
Gün bitti, yol bitti
Ay battı, aşk bitti çoktan
Gün bitti, yol bitti
Ay battı, aşk bitti çoktan
Yakanızdaki gül solmuş
Sarılsam üşür müsünüz?
Yakanızdaki gül solmuş
Aşk bitti çoktan
-
Tende su dağlasın ah yansıyan asi gülüm
Açar yara yürekte aksi bir düş ara
Siyahlar paklar yine ah sardıkça sarar
Bana kızma burda kalma yalvarsam bile git
Ah rüçun suretini ah sevdiğim yarim
Ah rüçun suretini ah sevdiğim yarim
Serseri kelimeler döküldü dilden of
Siyaha dödü yine acılı gözler boş
Azat delirdi birden duygusuz eller boş
Bak darılma burda kalma ah çektirme bana
Ah rüçun suretini ah sevdim yarim
Ah rüçun ah sevdiğim yarim
Bak darılma burda kalma ah çektirme bana
Ah rüçun suretini ah sevdiğim yarim
Ah rüçun suretini ah sevdiğim yarim
Ah rüçun suretini ah sevdiğim yarim
-
Akdeniz akşamları bir başka oluyor,
Hele bir de aylardan temmuz ise, bambaşka,
Sahilde insanlar kol kola, sımsıcak,
Coşmamak elde mi böyle bir akşamda?
***
İşte ben, böyle bir akşamda aşık oldum,
İşte ben, böyle bir akşamda aşık oldum,
Aşık oldum... Aşık oldum...
***
Akdeniz akşamları bir başka oluyor,
Hele bir de aylardan temmuz ise, bambaşka,
Sahilde insanlar kol kola, sımsıcak,
Coşmamak elde mi böyle bir akşamda?
***
İşte ben, böyle bir akşamda aşık oldum,
İşte ben, böyle bir akşamda aşık oldum,
Aşık oldum...
-
Artık demir almak günü gelmişse zamandan
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan
Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol
Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol
Birçok giden memnun ki yerinden
Çok seneler geçti, çok seneler geçti, dönen yok seferinden
Birçok giden memnun ki yerinden
Çok seneler geçti, çok seneler geçti, dönen yok seferinden
Biçare gönüller ne giden son gemidir bu
Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu
Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler
Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler
Birçok giden memnun ki yerinden
Çok seneler geçti, çok seneler geçti, dönen yok seferinden
Birçok giden memnun ki yerinden
Çok seneler geçti, çok seneler geçti, dönen yok seferinden
Birçok giden memnun ki yerinden
Çok seneler geçti, çok seneler geçti, dönen yok seferinden
-
Şu garip halimden bilen işveren azlı
Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen
Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm
Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen
Ben aglarsam aglayıp, gülersem gülen
Bütün dertlerım anlayıp, halımı bılen
Sankı kalbımı bılerek, yüzüme gülen
Gönlüm hep senı arıyor neredesın sen
Sinemde gizli yaramı kimse bilmiyor
Hiç bir tabib şu yarama melhem olmuyor
Boynu bükük bir garibim yüzüm gülmüyor
Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen
-
Ah bir ataş ver cigaramı yakayım
Sen sallan gel ben boyuna bakayım
Uzun olur gemilerin direği
Ah çatal olur efelerin yüreği
Yanık olur anaların yüreği
Vur ataşı gavur sinem ko yansın
Arkadaşlar uykulardan uyansın
Uzun olur gemilerin direği
Ah çatal olur efelerin yüreği
Yanık olur anaların yüreği
-
Zincirleri kırıp geldik
Engelleri aşıp geldik
Canı cana katıp sevdik
Bir can iki sayılamaz
Bizi kimse ayıramaz
***
Sevda dersen sevda bizde
Yürek dersen yürek bizde
Beraberiz son nefeste
Bir can iki sayılamaz
Bizi kimse ayıramaz
***
Yüreğimiz dilimiz bir
Hislerimiz kalbimiz bir
Hissederiz görürüz bir
Bir can iki sayılamaz
Bizi kimse ayıramaz
-
Gözümde yaşlarla bırakıp beni
Elveda diyerek gitme sevgilim
Bir anlık öfkeyle yıkma her şeyi
Kalbine sormadan gitme sevgilim
Kalbine sormadan gitme sevgilim
***
Ağlatır şarkılar susturamazsın
Zor gelir ayrılık alışamazsın
Canlanır anılar unutamazsın
Kalbine sormadan gitme sevgilim, ah gitme sevgilim
***
Mutluluk getirmez vefasız yıllar
Teselli vermezki baktığın fallar
Gurur dağlarından aşılmaz yollar
Kalbine sormadan gitme sevgilim
Kalbine sormadan gitme sevgilim
***
Ağlatır şarkılar susturamazsın, ah
Zor gelir ayrılık alışamazsın
Canlanır anılar unutamazsın
Kalbine sormadan gitme sevgilim, ah gitme sevgilim
***
Ağlatır şarkılar susturamazsın, ah
Zor gelir ayrılık alışamazsın
Canlanır anılar unutamazsın
Kalbine sormadan gitme sevgilim, ah gitme sevgilim
-
Aklım başımda değil ki
Sebebini bilmiyorum
Bize nazar değdi, inan
Adım gibi biliyorum
Yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
Yâr yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
Yanıyorum, yanıyorum
Ah yanıyorum, yanıyorum
Yâr yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
Yâr yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
Hatıralar gözlerimde
Dalıp dalıp gidiyorum
Acımasız dertlerimle
Yapayalnız yaşıyorum
Yâr yine başım belalarda
Senin için ağlıyorum
Yâr yine başım belalarda
Senin için ağlıyorum
***
Yanıyorum, yanıyorum
Ah yanıyorum, yanıyorum
Yâr yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
Yâr yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
***
Yanıyorum, yanıyorum
Ah yanıyorum, yanıyorum
Yâr yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
Yâr yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
***
Yanıyorum, yanıyorum
Ah yanıyorum, yanıyorum
-
Sözlerin vardı onca yollardan bana ulaşan
Özledim sözlerini şimdi gel
Gözlerin vardı en buruk anda gönlümü ısıtan
Özledim gözlerini şimdi gel
***
Bekliyorum seni çok özlüyorum
Sensiz geçmiyor ki hiç günler
İstiyorum seni çok seviyorum
Canımsın sen benim artık gel
***
Haydi şimdi gel, sensin olamam ki
Haydi şimdi gel, yalnız kalamam ki
Haydi şimdi gel, kollarına al beni
Şimdi gel ah şimdi gel
***
Haydi şimdi gel, sensin olamam ki
Haydi şimdi gel, yalnız kalamam ki
Haydi şimdi gel, kollarına al beni
Şimdi gel ah şimdi gel
***
Ellerin vardı sımsıcak ellerime dokunan
Özledim ellerini şimdi gel
Yüreğin vardı benim için çarpan deli yüreğin
Özledim aşkını şimdi gel
Bekliyorum seni çok özlüyorum
Sensiz geçmiyor ki hiç günler
İstiyorum seni çok seviyorum
Canımsın sen benim artık gel
***
Haydi şimdi gel, sensin olamam ki
Haydi şimdi gel, yalnız kalamam ki
Haydi şimdi gel, kollarına al beni
Şimdi gel ah şimdi gel
***
Haydi şimdi gel, sensin olamam ki
Haydi şimdi gel, yalnız kalamam ki
Haydi şimdi gel, kollarına al beni
Şimdi gel ah şimdi gel
***
(Haydi şimdi gel), sensin olamam ki
(Haydi şimdi gel), yalnız kalamam ki
(Haydi şimdi gel), kollarına al beni
Şimdi gel ah şimdi gel
***
(Haydi şimdi gel), sensin olamam ki
(Haydi şimdi gel), yalnız kalamam ki
(Haydi şimdi gel), kollarına al beni
Şimdi gel ah şimdi gel
***
(Haydi şimdi gel), sensin olamam ki
(Haydi şimdi gel), yalnız kalamam ki
(Haydi şimdi gel), kollarına al beni
Şimdi gel ah şimdi gel
***
(Haydi şimdi gel), sensin olamam ki
(Haydi şimdi gel), yalnız kalamam ki
(Haydi şimdi gel), kollarına al beni
-
Sevgine koyma yasak
Aşkın bana bir tuzak
Bu inadı gel bırak
Geçiyor zamanın bak
***
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tak tiki tiki tak
***
Her anı yaşayalım
Haydi naz etme canım
Mutluluğa beş kala
Hızlandı yine nabzım
Hızlandı yine nabzım
***
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tak tiki tiki tak
***
Ellerin ellerimde
Gözlerin gözlerimde
Gel beraber olalım
Çeyrek saat keyfine
***
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tak tiki tiki tak
***
Her anı yaşayalım
Haydi naz etme canım
Mutluluğa beş kala
Hızlandı yine nabzım
Hızlandı yine nabzım
***
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tak tiki tiki tak
***
Ah şu saatler beni
Deli ediyor deli
Yelkovanla akrebi
Alıyor benden seni
***
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tak tiki tiki tak
***
Her anı yaşayalım
Haydi naz etme canım
Mutluluğa beş kala
Hızlandı yine nabzım
Hızlandı yine nabzım
***
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tak tiki tiki tak
***
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tak tiki tiki tak
***
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tak tiki tiki tak
***
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tak tiki tiki tak
-
Sevin gönül sevin deme
Nasıl sevinebilirsin?
Yâr töreye boyun eğmiş
Sevinemezsin
Aaah, yâr töreye boyun eğmiş
Sevinemezsin
Sabret gönül sabret deme
Nasıl sabredebilirsin?
Yârin ellerin elinde
Sabredemezsin
Yârin ellerin elinde
Sabredemezsin
***
Vazgeç gönül vazgeç deme
Nasıl vazgeçebilirsin?
Sonu ölüm olsa bile vazgeçemezsin
Aaah, sonu ölüm olsa bile vazgeçemezsin
Sabret gönül sabret deme
Nasıl sabredebilirsin?
Yârin ellerin elinde
Sabredemezsin
Yârin ellerin elinde
Sabredemezsin
***
Ah le vay le vay le vay le vay le vay leeee hey hey hey
Anemi leeheey heeey heeey hey le vay le vay leeehey
-
Kalemin bıksa da sen sakın bıkma
Yazmaya devam et, yarım kalmasın
Kırılsın kafesler, bütün vazolar
Çiçekler dalından koparılmasın
***
Yaz gazeteci, yaz
Yaz gazeteci, yaz
Bıktım yazı beklemekten
Yazıver de gelsin bu yaz
***
(Yaz gazeteci, yaz)
(Yaz gazeteci, yaz)
(Bıktım yazı beklemekten)
Yazıver de gelsin bu yaz
***
Yetmez mi baharı beklediğimiz?
Senden başka ümit kalmadı, inan
Hasret ateşini söndürmek için
Birkaç satır bile yetişir, inan
***
Yaz gazeteci, yaz
Yaz gazeteci, yaz
Bıktım yazı beklemekten
Yazıver de gelsin bu yaz
***
(Yaz gazeteci, yaz)
(Yaz gazeteci, yaz)
(Bıktım yazı beklemekten)
Yazıver de gelsin bu yaz
***
Yaz gazeteci, yaz
Yaz gazeteci, yaz
Bıktım yazı beklemekten
Yazıver de gelsin bu yaz
***
Yaz gazeteci, yaz
Yaz gazeteci, yaz
Bıktım yazı beklemekten
Yazıver de gelsin bu yaz
-
At binenin yol gidenin
Töresi bu her düzenin
Devir senin devran senin
Ye yeye ye ye ye kürküm ye
Ye yeye ye ye ye kürküm ye
***
At binenin yol gidenin
Töresi bu her düzenin
Devir senin devran senin
Ye yeye ye ye ye kürküm ye
Ye yeye ye ye ye kürküm ye
***
Aşk masaldır ömür rüya
Aç gözünü kalma yaya
İkram bana değil sana
Ye yeye ye ye ye kürküm ye
Ye yeye ye ye ye kürküm ye
***
Hiçbir akıl baş edemez
Bu gidişe dur diyemez
Bu fırsat ele geçmez
Ye yeye ye ye ye kürküm ye
Ye yeye ye ye ye kürküm ye
***
Aşk masaldır ömür rüya
Aç gözünü kalma yaya
İkram bana değil sana
Ye yeye ye ye ye kürküm ye
Ye yeye ye ye ye kürküm ye
-
Dur, dur, dur gitme ne olursun
Yalvarırım dinle beni biraz sevgilim
Ben seninle yaşadım
Seninle huzur bulurum
***
Sen yanımda yoksun ya yapayalnızım
Sokaklarda başıboş dolaşıyorum
Ellerimde resimler gözlerimde yaşlar var
Yüreğimde bir ateş yanıyorum
***
Ellerimde resimler gözlerimde yaşlar var
Yüreğimde bir ateş yanıyorum
Dur, dur son ver artık bu gidişe
Kaybolup gidersin beni çok ararsın
Çıkmazlara düşersin
***
Bir kalpsizi seversin yanarsın
Sen yanımda yoksun ya yapayalnızım
Sokaklarda başıboş dolaşıyorum
***
Ellerimde resimler gözlerimde yaşlar var
Yüreğimde bir ateş yanıyorum
Ellerimde resimler gözlerimde yaşlar var
Yüreğimde bir ateş yanıyorum
***
Ellerimde resimler gözlerimde yaşlar var
Yüreğimde bir ateş yanıyorum
Ellerimde resimler gözlerimde yaşlar var
Yüreğimde bir ateş yanıyorum
-
İzmir'in kavakları dökülür yaprakları
İzmir'in kavakları dökülür yaprakları
***
Bize de derler Çakıcı yar fidan boylu
Yakarız konakları
Bize de derler Çakıcı yar fidan boylu
Yakarız konakları
***
Selvim senden uzun yok
Yaprağında düzüm yok
***
Selvim senden uzun yok
Yaprağında düzüm yok
***
Gamalı da Zeybek vuruldu
Yar fidan boylum
Çakıcıya sözüm yok
***
Gamalı da Zeybek vuruldu
Yar fidan boylum
Çakıcıya sözüm yok
-
Çaya İndim Durnaya
**
Niğde-Remzi Coşkun-Muzaffer Sarısözen
**
Çaya İndim Durnaya
Avcı (Da) Geldi Vurmaya (Ben Yandım Aman)
Avcı Gözün Kör Olsun
Beni (De) Gördün Vurmaya ((Ben Yandım Aman)
***
Mahpusum Ben Varamam
Baygınım Ben Gelemem
**
Çaya İndim Çay Susuz
Mahmur Gözler Uykusuz
Ellerin Yâri Gelmiş
Nerde Bizim Hayırsız
**
Mahpusum Ben Varamam
Baygınım Ben Gelemem
-
Berdâr olalı zülfüne yâr fikr-ü hayâlim
Râm etdi dili seng-i sitem ile o zâlim
Artık siteme sabredecek kalmadı hâlim
Tedbirde kusûr eylemedim gerçi ne çâre
Râm etdi dili seng-i sitem ile o zâlim
-
Harâb oldu yerim yurdum otağım
Gözüm yaşı ile söndü ocağım
Karardı bahtıma döndü çerâğım
Gülüm soldu yıkıldı nahl-i bâğım
Felek bu gülşenin gâyrı safâsı
Senin olsun bana yok iktizâsı
-
Bu akşam bütün meyhanelerini dolaştım İstanbul'un
Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde
Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde
Canım doya doya sarhoş olmak istiyordu
Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde
Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde
-
Fırsat bulsam yâre varsam
Biraz derdimi ona yansam
Yâr elinden halk dilinden
Kurtulamam her ne yapsam
Nakarat:
Yâr yâr aman yanıma gel
Sensin benim gönlüm alan
Kimden kime şekva edem
Esrarımı söyleyemem
Asla gönül eyleyemem
Hûb meşrebli şivekârsın
Benim deyû peyleyemem
-
Çıkalım Sayd-ı Şikare
Çatarız Belki O Yare
Geçmez Gönül Dilberinden
Dokunur Zülf-ü Nigare
**
Nakarat:
Hüsnün Gören Seni İster
Aç Yüzünü Perçem Göster
Yanıyor Aşık-ı Biçare
Tarabya’lı Bir Civane
***
Hüsnünü Gayet Beğendim
Sarmaya Belin Özendim
Ateşin Beni Yakıyor
Pek Sakın Zülf-ü Kemendim
***
-
Hüsnüne güvenme ey rûy-i mâhım
Niceler bu tarz-ı revîşten geçti
Seni vefâsız, seni vefâsız
Sana kâr etmedi (âh) feryâd-ı âhım (amân)
Benim âhım kûh-i keşîşten geçti
Seni vefâsız (âh) seni vefâsız
***
(Amân amân) Seni bîmürüvvet, seni bîvefâ
Kim kime etmiştir ettiğin bana
Şimdi yâr olmayı (âh) istersin ammâ
N’ideyim güzelim iş işten geçti
Seni vefâsız, seni vefâsız
***
Benden sana destûr ey çeşm-i âfet
Kiminle istersen eyle muhâbbet
Şimden gerû sen sağ, ben de selâmet (amân)
Fevkîyâ bu alışverişten geçti
Seni vefâsız, seni vefâsız
***
-
Hastayım, yalnızım,
Seni yanımda sanıp da
Bahtiyâr ölmek isterim
***
Mahmûr-u hülyâyım, câm-ı leb′inden
Kanıp da bahtiyâr ölmek isterim
***
Bir olmaz hevesin düştüm peşine
Vuruldum hüsnünün şen güneşine
Güzel gözlerinin aşk ateşine
Yanıp da bahtiyâr ölmek isterim
***
Talihin kahrı var her hevesimde
Boğulmuş figânlar titrer sesimde
O güzel ismini son nefesimde
Anıp da bahtiyâr ölmek isterim
**
O güzel ismini son nefesimde
Anıp da bahtiyâr ölmek isterim
-
Gözler Gözlerden Ayrı
Sözler Sözlerden Ayrı
Dizler Dizlerden Ayrı
Gurbete Ne Lüzum Var
***
Nakarat:
Resmine Baksam Hasret
İsmini Ansam Hasret
Günlere Yansam Hasret
Gurbete Ne Lüzum Var
***
Yıllar Seni Anlatır
Fallar Seni Anlatır
Yollar Beni Ağlatır
Gurbete Ne Lüzum Var
-
El çek tabip el çek yaram üstünden
El çek tabip el çek yaram üstünden
Sen benim derdime deva bilmezsin
Sen benim derdime deva bilmezsin (dertliyim vay)
Sen nasıl tabipsin yoktur ilacın
Sen nasıl tabipsin yoktur ilacın
Yaram yürektedir sarabilmezsin
Yaram yürektedir sarabilmezsin (dertliyim vay)
***
Sana derim sana ey kalbi hayın
Sana derim sana ey kalbi hayın
Kimseler çekmesin feleğin yayın
Kimseler çekmesin feleğin yayın (dertliyim vay)
Yıkıp harab ettin gönül sarayın
Yıkıp harab ettin gönül sarayın
Alıp bir taşını örebilmezsin
Alıp bir taşını örebilmezsin (dertliyim vay)
***
-
Seni seven olabilir
Sen onlara dönüp bakma
Sana âşık olan benim
Sen sevgini bana sakla
***
Uykudaki gözler gibi
Söylenmemiş sözler gibi
Açılmamış güller gibi
Sen sevgini bana sakla
***
Ömründeki her gününde
Hece hece sözlerinde
Yüreğinin ta içinde
Sen sevgini bana sakla
-
Kırmızı gülün alı var aman aman
Her gün ağlasam da yeri var
Bugün benim efkarım var aman aman
Ah bu gönül arz eder seni seni yar seni seni
Ah bu gönül arz eder seni seni yar seni seni
Kırmızı gülün pürçeği aman aman
Yar önünde oynar köçeği
Neyleyim yarsız döşeği aman aman
Ah bu gönül arz eder seni seni yar seni seni
Ah bu gönül arz eder seni seni yar seni seni
-
Sen bu yerden gideli (aman) ey saçı zer
Seni söyler bana dağlar dereler
Gayret-i âhım ile bâd inler
Seni söyler bana dağlar dereler
-
A benim selvi boylum
Gül yüzlüm güneş gözlüm
İsterim ki benim ol
Senle geçsin bu ömrüm
***
Dünyâ durmadan döner
Her gün ömürden gider
Şu kısacık hayâtta
Olmasın elem keder
***
Dudakların tebessüm
Kalbin sevgiyle dolsun
Sendeki tüm duygular
Yalnızca benim olsun
-
Küçüksu'da gördüm seni
Gözlerinden bildim seni
İnkar etmem sevdim seni
Ne kadar cefa edersen
Gönül ayrılmıyor senden
***
İnce beli sarmayınca
Gonca gülü dermeyince
Ya sen ya ben ölmeyince
Ne kadar cefa edersen
Gönül ayrılmıyor senden
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bardağımdaki çay gibi
Yudum yudum içtim seni
Sigaramda duman gibi
Ciğerime çektim seni
*
Bardağımdaki çay gibi
Yudum yudum içtim seni
Sigaramda duman gibi
Ciğerime çektim seni
*
Oysa ki sen yoktun yanımda, yanımda
Tomurcuk oldun sen dalımda, dalımda
Düşündümde ben en sonunda, sonunda
*
Hayal edip öptüm seni
Oysa ki sen yoktun yanımda, yanımda
Tomurcuk oldun sen dalımda, dalımda
Düşündüm de ben en sonunda, sonunda
*
Yüreğime ektim seni
Öyle çok beklemişim
Öyle çok özlemişim ki
*
Öyle benimsemişim ki
Benliğime kattım seni
Öyle çok beklemişim
*
Öyle çok özlemişim ki
Öyle benimsemişim ki
Benliğime kattım seni
*
Oysa ki sen yoktun yanımda, yanımda
Tomurcuk oldun sen dalımda, dalımda
Düşündümde ben en sonunda, sonunda
*
Hayal edip öptüm seni
Oysa ki sen yoktun yanımda, yanımda
Tomurcuk oldun sen dalımda, dalımda
Düşündümde ben en sonunda, sonunda
Yüreğime ektim seni
*
Oysa ki sen yoktun yanımda, yanımda
Tomurcuk oldun sen dalımda, dalımda
Düşündümde ben en sonunda, sonunda
Yüreğime ektim seni
-
Küçüksün küçücüksün açmamış tomurcuksun
Küçüksün küçücüksün açmamış tomurcuksun
Sevda senin neyine daha sen bir çocuksun
Sevda senin neyine daha sen bir çocuksun
***
Tomurcuk tomurcuk gözleri boncuk boncuk
Yaşıtım değilsin sen sevimli tatlı çocuk
Tomurcuk tomurcuk gözleri boncuk boncuk
Yaşıtım değilsin sen sevimli tatlı çocuk
***
Gözlerime dalmışsın aşktan nasip almışsın
Gözlerime dalmışsın aşktan nasip almışsın
Ya ben erken doğmuşum ya sen geç kalmışsın
Ya ben erken doğmuşum ya sen geç kalmışsın
***
Tomurcuk tomurcuk gözleri boncuk boncuk
Yaşıtım değilsin sen sevimli tatlı çocuk
Tomurcuk tomurcuk gözleri boncuk boncuk
Yaşıtım değilsin sen sevimli tatlı çocuk
***
Canımsın cananımsın ömrümün fermanısın
Canımsın cananımsın gönlümün dermanısın
Aşkın yaşı sorulmaz sen benim belalımsın
Aşkın yaşı sorulmaz sen benim belalımsın
***
Tomurcuk tomurcuk gözleri boncuk boncuk
Yaşıtım değilsin sen sevimli tatlı çocuk
Tomurcuk tomurcuk gözleri boncuk boncuk
Yaşıtım değilsin sen sevimli tatlı çocuk
-
Saçların sarısına, gözlerin mavısına
Ben ömrümü harcadım esmerin sevdasına
***
Ne güzel gözlerin var, ne şirin sözlerin var
Ne güzel gözlerin var, ne şirin sözlerin var
***
Sevmek aklımda yokken aklıma düşürdün ya
Sevmeyi bilmez iken aklıma düşürdün ya
***
Görünce eriyorum, görmezsem ölüyorum
Gönlüm sana sevdalı ne yapsam bilmiyorum
***
Ne güzel gözlerin var, ne şirin sözlerin var
Ne güzel gözlerin var, ne şirin sözlerin var
***
Sevmek aklımda yokken aklıma düşürdün ya
Sevmeyi bilmez iken aklıma düşürdün ya...
***
Senin gibi bir güzel ömrümde göremem ki
Abayı yakmışım sana yolumdan dönemem ki...
***
Ne güzel gözlerin var, ne şirin sözlerin var
Ne güzel gözlerin var, ne şirin sözlerin var
***
Sevmek aklımda yokken aklıma düşürdün ya
Sevmeyi bilmez iken aklıma düşürdün ya
***
Ne güzel gözlerin var, ne şirin sözlerin var
Ne güzel gözlerin var, ne şirin sözlerin var
***
Sevmek aklımda yokken aklıma düşürdün ya
Sevmeyi bilmez iken aklıma düşürdün ya
-
Ne mecnun ne kerem bir çare bulmuş
Ayrılık her aşkın kaderinde var
Ne mecnun ne kerem bir çare bulmuş
Ayrılık her aşkın kaderinde var
***
Kendini zorlama tatlı sözlerle
Teselli etmenin ne faydası var
Kendini zorlama tatlı sözlerle
Teselli etmenin ne faydası var
Teselli etmenin ne faydası var
***
Sanki bir gün çıkıp gelecek misin
Sensiz ne haldeyim bilecek misin
Sanki bir gün çıkıp gelecek misin
Sensiz ne haldeyim bilecek misin
***
Gözümden yaşları silecek misin
Ağlama demenin ne faydası var
***
Buraya kadarmış yolumuz demek
Acıyla bağlanmış sonumuz demek
Buraya kadarmış yolumuz demek
Acıyla bağlanmış sonumuz demek
***
Tek çare tanrıdan sabır dilemek
Kadere sitemin ne faydası var
Tek çare tanrıdan sabır dilemek
Kadere sitemin ne faydası var
Kadere sitemin ne faydası var
***
Sanki bir gün çıkıp gelecek misin
Sensiz ne haldeyim bilecek misin
Sanki bir gün çıkıp gelecek misin
Sensiz ne haldeyim bilecek misin
***
Gözümden yaşları silecek misin
Ağlama demenin ne faydası var
-
Gülüm seni koparmışlar, hoyrat ele fırlatmışlar
Adına türkü yakmışlar, hesabım var
Gülüm seni koparmışlar hoyrat ele fırlatmışlar
Adına türkü yakmışlar, hesabım var
***
Gece çöker halim yaman, resmin gözyaşımda duman
Günler gelir geçer zaman, hesabım var
Gülüm dünya yine güzel, hayat yaşamaya değer
Ölmez sağ kalırsam eğer, hesabım var, var
***
Gülüm yine dünya güzel hayat yaşamaya değer
Ölmez sağ kalırsam eğer, hesabım var var, hesabım var
***
Uğraş biter gün savuşur, sanma duvarlar konuşur
Sevenler elbet kavuşur, hesabım var
Uğraş biter gün savuşur, sanma duvarlar konuşur
Sevenler bir gün kavuşur, hesabım var
***
Gece çöker halim yaman, resmin gözyaşımda duman
Günler gelir geçer zaman, hesabım var
Gülüm dünya yine güzel, hayat yaşamaya değer
Ölmez sağ kalırsam eğer, hesabım var, var
***
Gülüm yine dünya güzel, hayat yaşamaya değer
Ölmez sağ kalırsam eğer, hesabım var var, hesabım var
Gülüm dünya yine güzel hayat yaşamaya değer
-
Yerden aldım keseri
Vuramadım ben seni
Vuramadım ben seni
***
Yerden aldım keseri
Vuramadım ben seni
Vuramadım ben seni
***
Bir babanın gönlünü
Yapamadın serseri
Yapamadın serseri
***
Bir babanın gönlünü
Yapamadın serseri
Yapamadın serseri
***
Haman Gül Alim
Canım Gül Alim
Çal bana Gül Alim
Oyna bana Gül çal
***
Gül Alimin saçları
Pırıl pırıl parlıyor
Pırıl pırıl parlıyor
***
Gül Alimin saçları
Pırıl pırıl parlıyor
Pırıl pırıl parlıyor
***
Gül Alimi görenler
İçin için ağlıyor
İçin için ağlıyor
***
Gül Alimi görenler
İçin için ağlıyor
İçin için ağlıyor
***
Aman Gül Alim
Canım Gül Alim
Oyna bana Gül Alim
Çal bana Gül çal
-
Gideceğim Bu Ellerden
Gayrı Duramam
Verin Benim Sevdiğimi
Onsuz Olamam
***
Bu Canım Canansız olmaz
Onsuz Olamam
Bu Canım Canansız olmaz
Onsuz Olamam
***
Verin Benim Sevdiğimi
Artık Duramam
Gideceğim Bu Ellerden
Gayrı Kalamam
***
Güneş Batar Gün Doğmaz
Bu Can Canansız Olmaz
Canana Can Adadım
Ecelden Gayrı Olmaz
***
Güneş Batar Gün Doğmaz
Bu Can Canansız Olmaz
Canana Can Adadım
Ecelden Gayrı Olmaz
-
Aman aman, aman
Kırmızıyı severler, etsiz yemek yemezler
Romanlarım böyledir, çalgısız yaşayamaz ölürler
İlle de roman olsun
İster çamurdan olsun
O da Allah kuludur
Her kim olursa olsun
İlle de roman olsun
İster çamurdan olsun
O da Allah kuludur
Her kim olursa olsun
Kırmızıyı severler
Etsiz yemek yemezler
Romanlar böyledirler
Çalgısız yaşayamaz ölürler
Kırmızıyı severler
Etsiz yemek yemezler
Romanlar böyledirler
Çalgısız yaşayamaz ölürler
İlle de roman olsun
İster çamurdan olsun
O da Allah kuludur
Her kim olursa olsun
İlle de roman olsun
İster çamurdan olsun
O da Allah kuludur
Her kim olursa olsun
Düğün dernek ederler
Birbirini överler
Romanlar böyledirler
Çalgısız yaşayamaz ölürler
Düğün dernek ederler
Birbirini överler
Romanlar böyledirler
Çalgısız yaşayamaz ölürler
İlle de roman olsun
İster çamurdan olsun
O da Allah kuludur
Her kim olursa olsun
İlle de roman olsun
İster çamurdan olsun
O da Allah kuludur
Her kim olursa olsun
-
Ekşimecek ekşimecek akşama kalmadı pişirecek
Aman pişirecek
Ekşimecek ekşimecek akşama kalmadı pişirecek
Gaci eve gelince gaydası tulumbası şişecek
Gacim gelip görürse kaynası tulumbası şişecek
Çal para mari kızı çal para
Paralara sipaniyi naşlasana
Limoncu derler adıma
Çal para roma kızı çal para
Paralara sipaniyi kuşansana
Oynamaya geldim oynamaya
Düğün dernek göbek atmaya
Limoncu derler adıma
Kimsede gelemez yanıma
Ayılana gazoz bayılana limon
Ayılana gazoz da bayılana limon
Ayılana gazoz bayılana limon
Ayılana gazoz da bayılana limon
Çok sallama göbeğini
Düşürürsün bebeğini
Gel limoncu amcana
Versin senin dileğini
Ayılana gazoz bayılana limon
Ayılana gazoz da bayılana limon
Ayılana gazoz bayılana limon
Ayılana gazoz da bayılana limon
-
Neden saçların beyazlamış, arkadaş?
Sana da benim gibi çektiren mi var?
Neden saçların beyazlamış, arkadaş?
Sana da benim gibi çektiren mi var?
Görüyorum ki her gün meyhanedesin
Yaşamaya küstürüp içtiren mi var?
Görüyorum ki her gün meyhanedesin
Yaşamaya küstürüp içtiren mi var?
Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim
O bana dert, ben ona mutluluk verdim
Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim
O bana dert, ben ona mutluluk verdim
Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime
"Allah'ım, bu dünyaya ben niye geldim?"
Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime
"Ya Rabb'im, bu dünyaya ben niye geldim?"
Ölürsem kabrime gelme, istemem
Ölürsem kabrime, kabrime gelme, gelme, istemem
İnim inim inleme, istemem
İnim inim inleme, istemem
İstemem, Allah Allah, istemem
Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez
Aşka mahkûm edilen garip gülemez
Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez
Aşka mahkûm edilen garip gülemez
Sen de yanmışsın benim gibi, arkadaş
Dünyanın derdi bitmez içmekle, arkadaş
Sen de yanmışsın benim gibi, arkadaş
Dünyanın derdi bitmez böyle, arkadaş
Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim
O bana dert, ben ona mutluluk verdim
Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim
O bana dert, ben ona mutluluk verdim
Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime
"Allah'ım, bu dünyaya ben niye geldim?"
Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime
"Allah'ım, bu dünyaya ben niye geldim?"
Neden saçların beyazlaşmış, arkadaş?
Sana da benim gibi çektiren mi var?
Görüyorum ki her gün meyhanedesin
Yaşamaya küstürüp içtiren mi var?
İçtiren mi var, arkadaşım?
İçtiren mi var?
Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime
"Allah'ım, bu dünyaya ben niye geldim?"
-
Sen miydin gözümdeki yaşları bitiren sen miydin
Acıları hep bana beren senmiydin
Beni benden çalıp giden senmiydin
Beni aşka tutsak eden sen, sen miydin
Sen miydin
Gönlümde fırtınalar koparan sen miydin
Bana gülmeyi çok gören sen miydin
Beni hayata küstüren sen miydin
Saçlarıma akları, düşüren sen sen miydin
Sen miydin bir anda her şeyi bitiren sen miydin
Uykusuz gecelere sebep olan sen miydin
Hasreti içime mahkum eden sen miydin
Cevapsız sorular bırakıp giden sen sen miydin
Sen miydin dermansız dertleri bana ceren sen miydin
Gözümde dolup kalan tek hatıram sen miydin
Aramıza engeller koyan sen miydin
Her gece tanrıdan dilenen sen sen sen miydin
Sen miydin bir anda her şeyi bitiren sen miydin
Uykusuz gecelere sebep olan sen miydin
Hasreti içime mahkum eden sen miydin
Cevapsız sorular bırakıp giden sen miydin
-
Şoparım şoparım, hamil şoparım
Şoparım şoparım, hamil şoparım
Keriz etmiyorsa biz ne yapalım
Keriz etmiyorsa biz ne yapalım
Şoparım şoparım, hamil şoparım
Şoparım şoparım, roman şoparım
Keriz etmiyorsa biz ne yapalım
Keriz etmiyorsa biz ne yapalım
Cigarana piizine (cigarana piizine)
Yetişmiyor gerisine (yetişmiyor gerisine)
Altılıyı bulamazsan uşlanırım piizine
Altılıyı bulamazsan uşlanırım piizine
Romanım romanım, matiz romanım
Romanım romanım, matiz romanım
Keriz etmiyorsa biz ne yapalım
Keriz etmiyorsa biz ne yapalım
Romanım romanım, matiz romanım
Romanım romanım, matiz romanım
Keriz etmiyorsa biz ne yapalım
Keriz etmiyorsa biz ne yapalım
Cigarana piizine (cigarana piizine)
Yetişmiyor gerisine (yetişmiyor gerisine)
İddiayı bulamazsan uşlanırım piizine
Altılıyı bulamazsan uşlanırım piizine
-
Hatıralar sarmış dört bir yanımı
Baktığım her yerde izin duruyor
Ben seni düşünmek istemesem de
Bana her şey seni hatırlatıyor
Beraber yürüdük biz bu yollarda
Beraber ıslandık yağan yağmurda
Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda
Bana her şey seni hatırlatıyor
Gökyüzünde güneş o gözlerini
Çatlayan topraklar o hasretini
Yakılan her ateş bitmez sevgini
Bana her şey seni hatırlatıyor...
-
Aşk ipliğiyle dikilen dikiş
Bir ömür boyu sökülmez imiş
Beni diktiler de ne oldu sanki
Her tarafım yama yama yama yama
Takıldım bak oltaya
Düşüverdim ortaya
Söken diken boş kalmaz
Yama yama yama
Her önüne gelen takılır bana
Uçtu yine aklım geldim oyuna
Beni diktiler de ne oldu sanki
Her tarafım yama yama yama yama
Takıldım bak oltaya
Düşüverdim ortaya
Söken diken boş kalmaz
Yama yama yama
-
Sanırdım gündüzdür onlarla gecem
İçimde ümitti dost bildiklerim
Ne zaman yıkılıp yere düştüysem
Bırakıp da gitti dost bildiklerim
Ne zaman yıkılıp yere düştüysem
Bırakıp da gitti dost bildiklerim
Nerde o sözlere kandım günler
Her gülen yüzü dost sandığım günler
Acıdan kahrolup yandığım günler
Beni benden etti of dost bildiklerim
Acıdan kahrolup yandığım günler
Beni benden etti of dost bildiklerim
Korkar oldum bana dostum diyenden
Varsa varolandan yoksa gidenden
Ne onlardan eser kaldı ne benden
Beni benden etti dost bildiklerim
Ne onlardan eser kaldı ne benden
Beni benden etti dost bildiklerim
Meydana çıkalı asıl çehreler
Aydınlanmaz oldu artık geceler
Yalanlar tükendi indi maskeler
Beni benden etti dost bildiklerim
Yalanlar tükendi indi maskeler
Beni benden etti dost bildiklerim
Beni benden etti dost bildiklerim
-
Sevgilim bu gece kederi bırak
Her şeyi biraz da kadere bırak
Ömürler geçiyor hayat bir rüya
Bir varmış bir yokmuş üç günlük dünya
Ömürler geçiyor hayat bir rüya
Bir varmış bir yokmuş üç günlük dünya
Gülyüzünde gül açsın hadi sil gözlerini
Düşmanların çatlasın takıver zillerini
Ben çalayim sen oyna, bana bir çiftetelli
Hadi kizim oyna birtanem nartanemsin nur tanem
Bir canim var dünyada bir de sen iki tanem
Bağlamam var üçtelli derdim bin beşyüz elli
Ben çalayim sen oyna, bana bir çiftetelli
Hep ağlarsak nasıl gülebiliriz
Mutluluğu nasıl bulabiliriz
Saklama kalbinde duygularını
Bakarsın sabaha ölebiliriz
Saklama kalbinde duygularını
Bakarsın sabaha ölebiliriz
Gülyüzünde gül açsın hadi sil gözlerini
Düşmanların çatlasın takıver zillerini
Ben çalayim sen oyna, bana bir çiftetelli
Hadi kizim oyna birtanem nartanemsin nur tanem
Bir canim var dünyada bir de sen iki tanem
Bağlamam var üçtelli derdim bin beşyüz elli
Ben çalayim sen oyna, bana bir çiftetelli
-
Tanrım bütün güzelliği
vermiş sana vermiş sana
Görmedim ben senin gibi
kurban olayım ben sana
**
Yüreğimden vurdun beni
Sevdalara saldın beni
Bir bakışla bir gülüşle
Alev alev yaktın beni
**
Yüreğimden vurdun beni
sevdalara saldın beni
Bir bakışla bir gülüşle
Alev alev yaktın beni
**
Hadi hadi yavrum gel bana
Sarılalım can cana
Neyim varsa al senindir
Yeter ki gir dünyama
**
Hadi hadi yavrum gel bana
Sarılalım can cana
Neyim varsa al senindir
Yeter ki gir dünyama
2.Part
Elde Değil Bağlanmamak
Elde Değil Kahrolmamak
Kadehleri Bir bir Kırıp
Senin için Kahrolmamak
**
Yüreğimden vurdun beni
Sevdalara saldın beni
Bir bakışla bir gülüşle
Alev alev yaktın beni
**
Yüreğimden vurdun beni
sevdalara saldın beni
Bir bakışla bir gülüşle
Alev alev yaktın beni
**
Hadi hadi yavrum gel bana
Sarılalım can cana
Neyim varsa al senindir
Yeter ki gir dünyama
**
Hadi hadi yavrum gel bana
Sarılalım can cana
Neyim varsa al senindir
**
Yeter ki gir dünyama
**
Hadi hadi yavrum gel bana
Sarılalım can cana
Neyim varsa al senindir
Yeter ki gir dünyama
**
Hadi hadi yavrum gel bana
Sarılalım can cana
Neyim varsa al senindir
Yeter ki gir dünyama
-
Sana şu mektubumu yazdığım bu gecede
Yüreğimde hasretin, dertlerin bağrındayım
Sesimi duyuyor musun;sen o uzak şehirde
**
Arada yollar olsa
Arada dağlar olsa
Arada yıllar olsa
Unutma yanındayım
**
Sigarandan çektiğin her derin nefesinde
Saçlarını okşayan rüzgarların sesinde
Senin benim olduğun, hep hasret gecesinde
**
Ara yollar olsa
Arada dağlar olsa
Arada yıllar olsa
Unutma yanındayım
-
Allahım bu nasıl güzel güneş gibi göz alıyor
Saclarında bin bir çiçek bahar gibi gül kokuyor
Allahım bu nasıl güzel güneş gibi göz alıyor
Saçlarında bin bir çiçek bahar gibi gül kokuyor
Yandı gönlüm gülüşüne gözlerini süzüşüne
Onu bana yaz Allahım ömür katsın ömrüme
Yandı gönlüm gülüşüne gözlerini süzüşüne
Onu bana yaz Allahım ömür katsın ömrüme
Toprak değil sanki özü ay parçası güzel yüzü
Baldan mı can verdin rabbim öyle tatlı her bir sözü
Toprak değil sanki özü ay parçası güzel yüzü
Baldan mı can verdin rabbim öyle tatlı her bir sözü
Yandı gönlüm gülüşüne gözlerini süzüşüne
Onu bana yaz allahim ömür katsın ömrüme
Yandı gönlüm gülüşüne gözlerini süzüşüne
Onu bana yaz Allahım ömür katsın ömrüme
-
Bırakıp gitmek kolaydı seni
Ama gönlümden silemedim ki
Sen bana herşeyi yapmıştın ama
Seni kalbimden silemedim ki
**
İnadına inadına seveceğim seni
İnadına inadına seveceğim seni
**
Sen beni unuttun ama
Ben seni gönlümden silemedim ki
Ben seni kalbimden silemedim ki
**
Her seven vefalı olmuyor aşkta
Gönlüm her çiçeğe konmuyor asla
Kararlıyım ama bırakmam seni
Bir Kerem bir Aslı misali işte
**
İnadına inadına seveceğim seni
İnadına inadına bırakmam seni
-
Ne heves bıraktın bende
Ne ağızımda tat
Her şeyimle gidiyorum
Son kelimeyi söylemek istemezdim ama senden af diliyorum
Sen gülmezsen bu güller başka elde açar ve solarlar
Sen gülmezsen bu güneş ve ay be yazık ki başka dünyaya doğarlar
Bilmem anlatabildim mi ?
Her şeyimle gidiyorum en azından bir çabam var
Sen gül mutlu ol yeter ki
Artık seninde benim yaşanmış bir hatıran var
Bilmem anlatabildim mi
Her şeyimle gidiyorum en azından bir çabam var
Sen gül mutlu ol yeter ki
Artık seninde benim yaşanmış bir hatıran var
Ne heves bıraktın bende
Ne ağızımda tat
Her şeyimle gidiyorum
Son kelimeyi söylemek istemezdim ama senden af diliyorum
***
Sen gülmezsen bu güller başka elde açar ve solarlar
Sen gülmezsen bu güneş ve ay be yazık ki başka dünyaya doğarlar
Bilmem anlatabildim mi ?
Her şeyimle gidiyorum en azından bir çabam var
Sen gül mutlu ol yeter ki
Artık seninde benim yaşanmış bir hatıran var
Bilmem anlatabildim mi
Her şeyimle gidiyorum en azından bir çabam var
Sen gül mutlu ol yeter ki
Artık seninde benim yaşanmış bir hatıran var
-
Bir gönül nedir ki senin uğruna
Canımdan can iste ömrümden ömür
Yeter ki sev beni anla hep böyle
Canımdan can iste ömrümden ömür
Canımdan can iste ömrümden ömür
Dünyayı versem de senin için az
Hiçbir şey aşkıma bedel olamaz
Dünyayı versem de senin için az
Hiçbir şey aşkıma bedel olamaz
Sen böyle sevdikçe etmem itiraz
Canımdan can iste ömrümden ömür
Canımdan can iste ömrümden ömür
Sen verdin gönlüme bu mutluluğu
Seninle buldum ben bu huzurumu
Aşkınla anladım var olduğumu
Canımdan can iste ömrümden ömür
Canımdan can iste ömrümden ömür
Dünyayı versem de senin için az
Hiçbir şey aşkıma bedel olamaz
Dünyayı versem de senin için az
Hiçbir şey aşkıma bedel olamaz
Sen böyle sevdikçe etmem itiraz
Canımdan can iste ömrümden ömür
Canımdan can iste ömrümden ömür
-
Arifin mezarında
Beyaz mum yanar
Gençliğime doyamadım annem
Yüreğim ona yanar
Nazarında nazarında
Bartın’ın pazarında
Sen Arifi sorar isen
Şehitler mezarında
Balamba’ya çıkmalı
Şu Bartın’a bakmalı
Kalaycı Ömer’in çocuklarını
Darağaca aşmalı
-
Gadunuma şinanay şinanay nay
Hanıma da şinanay şinanay nay
Güzele de şinanay şinanay nay
Çirkine de ninanay ninanay nay
(Of) Maniye başlayalım
Şeftali taşlayalım
Akşam oldu gün battı
Cümbüşe başlayalım
Şinanay şinanay nay
Hanıma da şinanay şinanay nay
Güzele de şinanay şinanay nay
Çirkine de ninanay ninanay nay
Gadunuma şinanay şinanay nay
Hanıma da şinanay şinanay nay
Güzele de şinanay şinanay nay
Çirkine de ninanay ninanay nay
(Of) Odasında halıyım
Kıymatlı bahalıyım
Dostlar düşmanlar bilsin
Ben bir yiğit malıyım
Şinanay şinanay nay
Hanıma da şinanay şinanay nay
Güzele de şinanay şinanay nay
Çirkine de ninanay ninanay nay
Gadunuma şinanay şinanay nay
Hanıma da şinanay şinanay nay
Güzele de şinanay şinanay nay
Çirkine de ninanay ninanay nay
(Of) Su gelir kütüğünden
İçilmez köpüğünden
Ben yârimi tanırım
Kınalı topuğundan
Şinanay şinanay nay
Hanıma da şinanay şinanay nay
Güzele de şinanay şinanay nay
Çirkine de ninanay ninanay nay
Gadunuma şinanay şinanay nay
Hanıma da şinanay şinanay nay
Güzele de şinanay şinanay nay
Çirkine de ninanay ninanay nay
-
Gel Çıkalım Dağlara
Gel çıkalım dağlara
Aman dağlar olsun evimiz
Aman her ağaçtan bir yaprak
Aman olsun kiremitimiz
Gidemem ben gidemem
Aman yol yokmudur arada
Aman seni benim elimden
Aman ancak alır yaradan
Gemi gelir yanaşır
Aman içi dolu çamaşır
Aman benim yarime
Aman her giydiği yaraşır
Dondurmam dondurmam içkiyi bulandırmam
Dondurmam dondurmam serhoşum uyandırmam
-
Gide Gide (Aman) Kundurama Kum Doldu
Eşim Amman Aman
Ben Dayanamam
Aman Aman Güzel
Gel Seke Seke
Kum Da Değil (Aman) Yüreğime Gam Doldu
Eşim Amman Aman
Ben Dayanamam
Aman Aman Güzel
Gel Seke Seke
Bu Şişeler (Aman) Senin İçin Dün Doldu
Eşim Amman Aman
Ben Dayanamam
Aman Aman Güzel
Gel Seke Seke
-
İp attım ucu kaldı
Elimde tacı kaldı
Ben bekledim el aldı
Yürekte acı kaldı
Dallar solar mı
Hele güzel
Bana kıyar mı
Gidin durnalar gidin
Yarime selam edin
Yarim uykuda ise
Uykusun haram edin
Dallar solar mı
Hele güzel
Bana kıyar mı
Gömlek giyer birmandan
Usandırdı bu candan
Ne de tatlı dili var
Geçemiyom bir yandan
Dallar solar mı
Hele güzel
Bana kıyar mı
-
Kale Kapısından Girdim İçeri
Candarmalar Olmuş İki Geçeli
Alt'ay Oldu Bu Sevdadan Geçeli
Ah Sen Kime Yandın
Ah Ben Sana Yandım
Kalenin İçinde Üç Ağaç İncir
İncir Sallandıkça Her Yanım Sancır
Ellerim Kelepçe Boynumda Zincir
Ah Sen Kime Yandın
Ah Ben Sana Yandım
-
Kapelesi Ak Gibi
Nereye Gidiyorsun Ok Gibi
Dönüp Arkaya Bakmıyorsun
Yavrum Burda Yangının Oy
Aman Burda Yangın Oy Yok Gibi
Bahçeleri Bademli
Aman O Yare Ne Demeli
Sevdiğim Yar Bal Olmuş
Yavrum Parmak Parmak
Aman Parmak Parmak Yemeli
-
Mapushane İçinde Yanıyor Gazlar
Bayramdan Bayrama Da A Canım Çalınır Sazlar
Kiminin Annesi Ağlar Kimine Kızlar
Böyle De Düştüm Zindana
Yanar Yanar Ağlarım
Demir De Parmaklıktan A Canım
Bakar Döner Ağlarım
Mapushane İçinde Mermerden Direk
Kimimiz Onbeşlik A Canım Kimimiz Kürek
İdam Cezasına Dayanmaz Yürek
-
Kayadan İndirdiler
(Aman) Kır Ata Bindirdiler
Alt'aylık Mahpusluğu
(Aman) Üç Aya İndirdiler
Mis Pamuğum
Nerelerde Kaldın Göz Yanuğum
Bartın Yolu Düzdedir
(Aman) Top Zülüfler Yüzdedir
Delikanlı Gözleri
(Aman) İnce Belli Kızdadır
Mis Pamuğum
Nerelerde Kaldın Göz Yanuğum
-
Ahlat'ın Altında Küçük İskele
On Sekiz Yaşımda Gittim Askere
Yol Ver (Oy Yol Ver Oy) Bası Dumanlı Dağlar
Yol Ver (Oy Yol Ver Oy) Göğsü Çimenli Dağlar
Yüksek Minareden Attım Kendimi
Çok Aradım Bulamadım Dengimi
Yol Ver (Oy Yol Ver Oy) Bası Dumanlı Dağlar
Yol Ver (Oy Yol Ver Oy) Göğsü Çimenli Dağlar
Yüksek Minarede Kandiller Yanar
Kandilin Şavkına Bülbüller Konar
Yol Ver (Oy Yol Ver Oy) Bası Dumanlı Dağlar
Yol Ver (Oy Yol Ver Oy) Göğsü Çimenli Dağlar
-
Ay Doğar Sini Sini (Tu)
Sevmişem Birisini
Kılıç Vursan Boynuma (Tu)
Söylemem Doğrusunu
Nidem Yârsız Nidem
Nerelere Gidem
Evi Barkı Terkedem
Ay Doğar Bedir Allah (Tu)
Bu Sevda Nedir Allah
Ya Benim Muradım Ver (Tu)
Ya Beni Öldür Allah
Nidem Yârsız Nidem
Nerelere Gidem
Evi Barkı Terkedem
Karanfil Renk Renk Olur (Tu)
Âşka Düşen Denk Olur
Umarım Başa Gele (Tu)
Göresin Ne Renk Olur
Nidem Yârsız Nidem
Nerelere Gidem
Evi Barkı Terkedem
-
Bir Ceket İsterem Beli Dar Ola
Bir Çubuğu Yeşil Biri Al Ola
Kadir Mevlam Senden Bir Yar İsterem
Ölene Dek O Yar Bana Yar Ola
Hele Yar Yar Dinsiz Yar İmansız Yar Mürvetsiz Yar
Al Hançeri Vur Sineme İki Yar
Gör Ki Benim Bu Sinemde Neler Var
Bir Ceket İsterem Kolu Düğmeli
El Ele Vermeli Yarla Gezmeli
Kadir Mevlam Senden Bir Yar İsterem
Topuğu Halhallı Burnu Hızmalı
Hele Yar Yar Dinsiz Yar İmansız Yar Mürvetsiz Yar
Al Hançeri Vur Sineme İki Yar
Gör Ki Benim Bu Sinemde Neler Var
-
Çarşıda Bal Var (Uy)
Sende Bir Hal Var
Git Yâre Yalvar
Sana Sana Alma Gönderir
Ne Hoş Alma Gönderir
Mayhoş Alma Gönderir
O Kız Ki Damda Yatar
O Kız Ki Cilve Satar
O Kızın Gönlü De Sevmiş
Bana Alma Gönderir
Çarşıda Kişmiş (Uy)
Kebabı Pişmiş
Taze De Yetişmiş
Bana Bana Alma Gönderir
Ne Hoş Alma Gönderir
Mayhoş Alma Gönderir
O Kız Ki Damda Yatar
O Kız Ki Cilve Satar
O Kızın Gönlü De Sevmiş
Bana Alma Gönderir
Çarşıda Nişe (Uy)
Kebabı Pişe
Köy Kızı Ayşe
Sana (Sana) Sana Alma Gönderir
Ne Hoş Alma Gönderir
Mayhoş Alma Gönderir
O Kız Ki Damda Yatar
O Kız Ki Cilve Satar
O Kızın Gönlü De Sevmiş
Bana Alma Gönderir
-
Derelerde kum savrulur
Dünya başıma çevrilir
Eğil gözlerin öpem
Yar yolu burdan ayrılır
Kuzum sen Türkmen kızısın
Sen beni derde salmışsın
Gel otur gel yanıma
Belki de halimden bilirsin
-
Diyarbakır dört köşe
İçinde billur şişe
Mevlam sabırlar versin
Yarinden ayrılmışa
Diyarbakır diyarım
Yar yitirdim ararım
Gelen geçen yolcudan
Her gün seni sorarım
Diyarbakır bedendir
Suyu güzel nedendir
Her gün akşam gelen yar
Bugün gelmez nedendir
-
Kırklar Dağının Düzü
Karanlık Bastı Bizi
Kör Olasın Zalım Suzan
Ziyaret Çarptı Bizi Evliya
Köprü Altı Kapkara
Ana Gel Beni Ara
Saçlarıma Kumlar Doldu
Tarağ Getir Sen Tara
Al Tarağı Sen Tara
Gazi Köşkü Serindir
Dicle Nehri Derindir
Sen Ağlama Garib Anam
Kadir Mevlam Kerimdir
-
Memyane Memyane oy Memyane Memyane
Memyane kim yanemem oy Memyane Memyane
Bitlis çayı bulanuk (Memyane Memyane)
İçinde oynar baluk (Memyane kim yane)
Eğer yarim yoh ise (Memyane Memyane)
Men her gece uyanuk (Memyane kim yane)
Memyane Memyane oy Memyane Memyane
Memyane kim yanemem oy Memyane Memyane
Bitlis çayı bir umman (Memyane Memyane)
Men bu dertten kurtulmam (Memyane kim yane)
Eller yarimi aldı (Memyane Memyane)
Ölsem gene unutmam (Memyane kim yane)
Memyane Memyane oy Memyane Memyane
Memyane kim yanemem oy Memyane Memyane
Sallandım girdim bağe (Memyane Memyane)
Başım değdi kavağe (Memyane kim yane)
Ne kız oldum ne gelin (Memyane Memyane)
Cuvan girdim toprağa (Memyane kim yane)
-
Odasına vardım, olur mu böyle?
Ellerim koynumda, merhamet eyle
Ellerim koynumda, merhamet eyle
Bir sözün olursa gel bana söyle
Söyleyin ahbaplar, nasıl edeyim?
Nazlı yardan ayrılmışam, nere gideyim?
Odasına vardım, kahve pişirir
Kınalı parmaklar fincan düşürür
Kınalı parmaklar fincan düşürür
O yarın gözlerin beni şaşırır
Söyleyin ahbaplar, nasıl edeyim?
Nazlı yardan ayrılmışam, nere gideyim?
Odasına vardım, namaza durmuş
Kaşları, gözleri kendine uymuş
Kaşları, gözleri kendine uymuş
Sanarım karşımda bir Ay'dır doğmuş
Söyleyin ahbaplar, nasıl edeyim?
Nazlı yardan ayrılmışam, nere gideyim?
-
Yeri Yeri Han Bağına (Men De Gelim Men De Gelim)
Gözeller Yığnağına (Men De Gelim Hayran Olim)
Kar Yağmış Dize Değin (Men De Gelim Men De Gelim)
Burdan Bitlis'e Değin (Men De Gelim Hayran Olim)
Gidin O Yâre Deyin (Men De Gelim Men De Gelim)
Beklesin Güze Değin (Men De Gelim Hayran Olim)
Yeri Yeri Han Bağına (Men De Gelim Men De Gelim)
Gözeller Yığnağına (Men De Gelim Hayran Olim)
Bizim Bağın Başına (Men De Gelim Men De Gelim)
Seçtim İfah Taşıni (Men De Gelim Hayran Olim)
Ele Bi Göynüm İstir (Men De Gelim Men De Gelim)
Geynimin Gardaşını (Men De Gelim Hayran Olim)
-
Bülbülüm, bağ gezerim
Âşığım, dağ gezerim
Bülbülüm, bağ gezerim
Âşığım, dağ gezerim
***
Yüz yerde yüz yaram var
El sanır sağ gezerim
Yüz yerde yüz yaram var
El sanır sağ gezerim
***
"Uy uy", demeye geldim
"Uy uy", demeye geldim
Yâri görmeye geldim
Yavrum, yaren nerende?
Merhem olmaya geldim
***
"Uy uy", demeye geldim
"Uy uy", demeye geldim
Yâri görmeye geldim
Yavrum, yaren nerende?
Merhem olmaya geldim
***
Karanfilsin, barın yok
Sen güzelsin, yârin yok
Karanfilsin, barın yok
Sen güzelsin, yârin yok
***
Ben seni çok severim
Cahilsin, haberin yok
Ben seni çok severim
Cahilsin, haberin yok
***
"Uy uy", demeye geldim
"Uy uy", demeye geldim
Yâri görmeye geldim
Yavrum, yaren nerende?
Merhem olmaya geldim
***
"Uy uy", demeye geldim
"Uy uy", demeye geldim
Yâri görmeye geldim
Yavrum, yaren nerende?
Merhem olmaya geldim
***
"Uy uy", demeye gel...
-
Mendilim′ işle yolla
Mendilim' işle yolla
İşle, gümüşle yolla
***
Diyar yâr
Hâldan bilmez diyar yâr
Söz anlamaz, ne çare
***
İçine beş elma koy
İçine beş elma koy
Birini dişle yolla
***
Diyar yâr
Hâldan bilmez diyar yâr
Geçti ömrüm, ne çare
***
Mendilim iri dallı
Mendilim iri dallı
Ucunda lira bağlı
Diyar yâr
Hâldan bilmez diyar yâr
Söz anlamaz, ne çare
***
Her kime gönül versem
Her kime gönül versem
Yâr başım sana bağlı
***
Diyar yâr
Hâldan bilmez diyar yâr
Geçti ömrüm, ne çare
-
Kar Mı Yağmış Şu Harputun Başına
Kurban Olam Toprağına Taşına
Henüz Girmiş On Üç On Dört Yaşına
Küçücükten Bir Yar Sevdim Yar Nenni
***
Bir Of Çeksem Karşı Ki Dağlar Yıkılır,
Bugün Posta Günü Canım Sıkılır
Ellerin Mektubu Gelmiş Okunur,
Benim Yüreğime Hançer Sokulur
***
Bir Ah Çeksem Karşı Ki Dağlar Ünüler
Ah Ettikçe Eski Derdim Yeniler
Ben Ölürsem Mezar Taşım İniler
Bu Dert Beni İflah Etmez Öldürür
-
Tirnanna tirnanna hoptirnanna tirnanna
Aynam düştü belimden
Garıştı gazellere
Tabiatım kurusun
Urgunum güzellere
Tirnanna tirnanna hoptirnanna tirnanna
***
Tirnanna tirnanna hoptirnanna tirnanna
Fesim düştü başımdan
Toza battı püskülü
Benim sevdiğim güzel
Memleketin has gülü
Tirnanna tirnanna hoptirnanna tirnanna
***
Tirnanna tirnanna hoptirnanna tirnanna
Yağlıh düştü elimden
Çamur oldu köşesi
Anan seni vermiyir ateşlere düşesi
Tirnanna tirnanna hoptirnanna tirnanna
-
ÇAYDA ÇIRA YANIYOR (HANIM NANAYI NANAY,NANAY GÜZEL NANAY, GÜLÜM NANAY)
AYDA YILLAR YANIYOR
YAVAŞ YÜRÜ SEVDİĞİM
ENGELLER UYANIYOR
***
KARŞIDA OTURANLAR (HANIM NANAYI NANAY,NANAY GÜZEL NANAY, GÜLÜM NANAY)
AZ DERDİM ARTIRANLAR
BAŞIMA AKIL KOYUN
SEVDADAN KURTULANLAR
-
Meteris'ten ineydim
Güllüm güle gideydim (Güllüm güle giderdim)
Eğer güllüm ağlarsa
Göz yaşını sileydim (Göz yaşını sileydim)
***
Anam gözlerin olam
Şirin sözlerin olam(Şirin sözlerin olam)
***
Oy milli saramadım
Ben muradalamadım (muradalamadım)
Cemi kuş yuva yaptı
Kuş kadar olamadım (kuş kadar olamadım)
-
Pınarın başından ufak taş gelir, Emo'm taş gelir
Sen ağlama gözlerinden yaş gelir, Emo'm yaş gelir
Emo suya gider eli boş gelir, Emo'm boş gelir
***
Oy güzel güzel salınır gezer, bağrımı ezer
Benim Emo'm şimdi kiminle gezer
Oy güzel güzel salınır gezer
***
Pınarın başında yağan kar m'ola, Emo'm kar m'ola
Salına salına gezen yar m'ola, Emo'm yar m'ola
Benim Emo'm şimdi ellerin m'ola, ellerin m'ola
***
Oy güzel güzel, salınır gezer, bağrımı ezer
Benim Emo'm şimdi kiminle gezer
Oy güzel güzel salınır gezer
***
Pınarın başında yatmış uyumuş, Emo'm uyumuş
Ela gözlerini uyku bürümüş, Emo'm bürümüş
Evvel küçücüktü, şimdi büyümüş, Emo'm büyümüş
***
Oy güzel güzel, salınır gezer, bağrımı ezer
Benim Emo'm şimdi kiminle gezer
Oy güzel güzel salınır gezer
-
Oy akşamlar
Yinem oldu akşamlar
Evli evine gider bağlar gazeli
Garip nerde akşamlar avşar güzeli
***
Al beni beni sar beni beni
Yar değil misin
Beni bu sevdaya salan sen değil misin
***
Sevdi aldattı beni
Güldü ağlattı beni
Gittim kölesi olam bağlar gazeli
Bir pula sattı beni avşar güzeli
***
Al beni beni sar beni beni
Yar değil misin
Beni bu sevdaya salan sen değil misin
-
Sinemde bir tutuşmuş, yanmış ocağ olaydı
Sinemde bir tutuşmuş, yanmış ocağ olaydı
Zülfün karanlığında bezme çerağ olaydı
***
Zülfün karanlığında bezme çerağ olaydı
***
Ah Nolaydı, yar olaydı
Yar bade dolduraydı
Nolaydı, yar nolaydı
Yar bade dolduraydı
***
Şu garip gönlüm için
Kanun icat olaydı
Şu garip gönlüm için
Kanun icat olaydı
***
Meyhaneler kapısı bahtım gibi kapansın
Meyhaneler kapısı bahtım gibi kapansın
Rindane bade içmek sensiz yasak olaydı
Rindane bade içmek sensiz yasak olaydı
***
Nolaydı, yar nolaydı
Yar bade dolduraydı
Nolaydı, yar nolaydı
Yar bade dolduraydı
***
Şu garip gönlüm için
Kanun icat olaydı
Şu garip gönlüm için
Kanun icat olaydı
-
Ah, Yaradan var
Yeri gögü gene bögün yaradan var
Yaradan var, var, var, var, var
***
Ah, mağrurlanma padişahım
Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey
Mağrurlanma padişahım
Seni de benim gibi yaradan var
Yaradan var, var, var, var, var
***
Ah, kan durmaz
Yaram derin, yaram derin, gene bögün kan durmaz
Kan durmaz
***
Ah, nazlı yârdan bana selam gelmiş
Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey
Nazlı yârdan bana selam gelmiş
Gendi gelsin, gendi gelsin, selam beni kandırmaz
Kandırmaz
***
Ah, diyeri-yeri-yeri
Kara gözüne sürmen ol'um, yeri
Diyeri-yeri-yeri
Selvi boyuna kurban ol'um, yeri-yeri
Diyeri-yeri-yeri
İnce beline kemer ol'um, yeri-yeri-yeri
Yaradan aşkına, yeri-yeri
-
Eyvanına vardım, eyvanı çamur
Odasına vardım, elleri hamur
***
Uykudan uyanmış, gözleri mahmur
Ömrümde görmedim böyle gelini
Gelini, gelini, türkmen gelini
Saramadım aney, gel gör halimi vay
***
Uykudan uyanmış, gözleri mahmur
Ömrümde görmedim böyle gelini
Gelini, gelini, türkmen gelini
Saramadım aney, gel gör halimi vah
***
İpek köynek giymiş, ayna dizinde
Sıralı benleri o mah yüzünde
***
Sevem dedim, vazgeçmiyor nazından
Ömrümde görmedim böyle gelini
Gelini, gelini türkmen gelini
Saramadım aney, gel gör halimi vay
***
Sevem dedim, vazgeçmiyor nazından
Ömrümde görmedim böyle gelini
Gelini, gelini türkmen gelini
Saramadım aney, gel gör halimi
-
Cane, cane, cane
İşte meydaney
İyi günün dostu
Nerdesin hane, nerdesin hane
***
Cane, cane, cane
İşte meydaney
İyi günün dostu
Nerdesin hane, kötü günde hane
***
Aahh cane, cane, cane
İşte meydaney
İyi günün dostu
Nerdesin hane, nerdesin hane
***
Bendım buraların şahı, ağası, şahı, ağası
Viran olmuş gitmiş Harran ovası, Harran ovası
İyi günün dostu sürmüş sefası, sürmüş sefası
İyi günün dostu dar günde hani, kötü günde hani
***
Aahh cane, cane, cane
İşte meydaney
İyi günün dostu
Nerdesin hane, nerdesin hane
***
Cane, cane, cane
İşte meydaney
İyi günün dostu
Nerdesin hane, dar günde hane
***
Cane, cane, cane
İşte meydaney
İyi günün dostu
Nerdesin hane, nerdesin hane
***
Ey ağalar, begler size de kalmaz, size de kalmaz
Dönenler dönse de pir sultan dönmez, pir sultan dönmez
Hak yoluna giden yigitler ölmez, yigitler ölmez
Canım dostum diyen dostlarım hani, kötü günde hani
***
Aahh cane, cane, cane
İşte meydaney
İyi günün dostu
Nerdesin hane, nerdesin hane
***
Cane, cane, cane
İşte meydaney
İyi günün dostu
Nerdeler hane, kötü günde hane
***
Cane, cane, cane
İşte meydaney
İyi günün dostu
Nerdesin hane, nerdesin hane
-
Söylerem, ozan kimin
Kalp kaynar, kazan kimin
Söylerem, ozan kimin
Kalp kaynar, kazan kimin
***
Elin elimde olsa
Gezerem kızan kimin
Elin elimde olsa
Gezerem kızan kimin
***
Ay eshanım, eshanım
Çık, eyvanda gez hanım
Aziz misafir gelmiş
Şeker şerbet ez hanım
***
Aziz misafir gelmiş
Şeker şerbet ez hanım
***
Yazman uci çevirme
Saçın yana devirme
Yazman uci çevirme
Saçın yana devirme
***
Men senin heyranınam
Yüzün benden çevirme
Men senin heyranınam
Yüzün benden çevirme
***
Ay eshanım, eshanım
Çık, eyvanda gez hanım
Aziz misafir gelmiş
Şeker şerbet ez hanım
***
Aziz misafir gelmiş
Şeker şerbet ez hanım
-
Aç Kapıyı Ben Geldim Avanım
Safa Geldin Hoş Geldin Ölüyom
Elediyor Elediyor
O Yar Beni Delediyor
Ela Da Gözler Külediyor
***
Çuha Da Yelek Eklolur Avanım
Çirkin Seven Dertlolur Ölüyom
Sen De Yanuh Ben De Yanuh
Sular Da Akar Boz Bulanıh
Eller De Uyur Ben Uyanıh
***
Severisen Güzel Sev Avanım
Güzel Merhametlolur Ölüyom
Elediyor Elediyor
O Yar Beni Delediyor
Ela Da Gözler Külediyor
-
Çalın davulları çaydan aşağıya aman
Mezarımı kazın dostlar belden aşağıya
Koyun sularımı kazan dolunca aman
Aman ölüm zalim ölüm
Üç gün ara ver
Al başımdan bu sevdayı
Götür yare ver
Selanik içinde selam okunur aman
Selamin sedası dostlar cana dokunur
Gelin olanlara kına yakılır aman
Aman ölüm zalim ölüm
Üç gün ara ver
Al başımdan bu sevdayı
Götür yare ver
-
Urfa'nın etrafı
Dumanlı dağlar, aman aman
Urfa'nın etrafı
Dumanlı dağlar, aman aman
Ciğerim yanıyor, yâr yâr
Gözlerim ağlar
Ciğerim yanıyor, yâr yâr
Gözlerim ağlar
Benim zalım derdim
Cihanı yakar, aman aman
Benim zalım derdim
Cihanı yakar, aman aman
Gezme, ceylan, bu dağlarda
Seni avlarlar
Anaydan, babaydan, yârdan
Ayrı koyarlar
Gezme, ceylan, bu dağlarda
Seni avlarlar
Anaydan, babaydan, yârdan
Ayrı koyarlar
Urfa dağlarında
Gezer bir ceylan, aman aman
Urfa dağlarında
Gezer bir ceylan, aman aman
Yavrusun' yitirmiş, yâr yâr
Ağlıyor yaman
Yavrusun' yitirmiş, yâr yâr
Ağlıyor yaman
Yârimin derdine
Bulunmaz derman, aman aman
Yârimin derdine
Bulunmaz derman, aman aman
Gezme, ceylan, bu dağlarda
Seni avlarlar
Anaydan, babaydan, yârdan
Ayrı koyarlar
Gezme, ceylan, bu dağlarda
Seni avlarlar
Anaydan, babaydan, yârdan
Ayrı koyarlar
Gezme, ceylan, bu dağlarda
Seni avlarlar
Anaydan, babaydan, yârdan
Ayrı koy-
-
Güvercin uçuverdi
Kanadını acıverdi
Yar yandım aman
El kızı değil mı aman aman
Sevdi de kaçıverdi
A benim aslan yarım
Duvara yaslan yarım
Duvar cefa çekemez
Bağrıma yaslan yarım
Daracık daracık sokaklar
Kızlar misket yuvarlar
Pul pul olsun dökülsün
Onu öpen dudaklar
Oy farfara farfara
Ateş düştü şalvara
Ağzım dilim kurudu
Kız sana yalvara yalvara
Camının müezzini yok
İçinin düzeni yok
Yar yandım aman ayrılamam
Eller ne derse desin aman
Yurdumdan güzeli yok
Ha benim haçı yarım
Başımın tacı yarım
Eller bana acımaz
Sen barı acı yarım
Daracık daracık sokaklar
Kızlar misket yuvarlar
Kızlara sıra vermiyor
Kocaman kocaman karılar
Oy farfara farfara
Ateş düştü şalvara
Ağzım dilim kurudu
Kız sana yalvara yalvara
-
Denizin dibinde Hatça'm, demirden evler
Ak gerdan üstünde, anam çiftedir beller
O kınalı parmaklar da, o kara gözler
Yolcuyu yolundan eyleyen dilber
O kınalı parmaklar da, o kara gözler
Yolcuyu yolundan eyleyen dilber
Dalga, dalga, dalga, dalga, dalgalanıyor
Hatça'm'ı görenler anam, sevdalanıyor
Dalga, dalga, dalga, dalga, dalgalanıyor
Hatça'm'ı görenler anam, sevdalanıyor
Yüce dağ başında Hatça'm, ekin ekilmez
Yağmur yağmayınca anam, kökü sökülmez
Ellerin köyünde Hatça'm, kahır çekilmez
Doldur ağıları, içelim Hatça'm
Ellerin köyünde anam, kahır çekilmez
Doldur ağıları, içelim Hatça'm
Dalga, dalga, dalga, dalga, dalgalanıyor
Hatça'm'ı görenler anam, sevdalanıyor
Dalga, dalga, dalga, dalga, dalgalanıyor
Hatça'm'ı görenler anam, sevdalanıyor
Dalga, dalga, dalga, dalga, dalgalanıyor
Hatça'm'ı görenler anam, sevdalanıyor
Dalga, dalga, dalga, dalga, dalgalanıyor
Hatça'm'ı görenler
-
Şen olasın Ürgüp, dumanın tütmez
Şen olasın Ürgüp, dumanın tütmez
Gır atıma acemi gonağı tutmaz
Gır atıma acemi gonağı tutmaz
Oğlum Mehmet küçük, yerimi tutmaz
Oğlum da pek küçük, yerimi tutmaz
Cemal'ım, Cemal'ım, algın Cemal'ım
Al ganlar içinde galdın Cemal'ım
Cemal'ım, Cemal'ım, aslan Cemal'ım
Al ganlar içinde galdın Cemal'ım
Ürgüp'ten de çıktığımı görmüşler
Ürgüp'ten de çıktığımı görmüşler
Gır atımın sekişinden bilmişler
Gır atımın sekişinden bilmişler
Beni öldürmeye karar vermişler
Beni öldürmeye kavil etmişler
Cemal'ım, Cemal'ım, algın Cemal'ım
Al ganlar içinde galdın Cemal'ım
Cemal'ım, Cemal'ım, aslan Cemal'ım
Al ganlar içinde galdın Cemal'ım
Cemal'ım, Cemal'ım, aslan Cemal'ım
Al ganlar içinde galdın Cemal'ım
Cemal'ım, Cemal'ım, aslan Cemal'ım
Al gan...
-
Bitlis'te beş minare
Beri gel, oğlan, beri gel
Yüreğim dolu yare
Beri gel, canan, beri gel
Yüreğim dolu yare
Beri gel, canan, beri gel
İsterem yanan' gelem
Beri gel, oğlan, beri gel
Cebimde yok beş pare
Beri gel, canan, beri gel
Cebimde yok beş pare
Beri gel, canan, beri gel
Tüfeğim dolu saçma
Beri gel, oğlan, beri gel
Güzelim, benden kaçma
Beri gel, canan, beri gel
Güzelim, benden kaçma
Beri gel, canan, beri gel
Doksan dokuz yaram var
Beri gel, oğlan, beri gel
Bir yara da sen açma
Beri gel, canan, beri gel
Bir yara da sen açma
Beri gel, canan, beri gel
-
Aşağıdan gelir omuz omuza, omuz omuza
Çiğdem de karışmış aman hey aman hey aman hey güle nergize
Benden selam olsun o vefasıza, o vefasıza
Baba bayramınız aman hey aman hey aman hey mübarek ola
Baba bayramınız aman hey aman hey aman hey mübarek ola
***
Duvara yaslandım cıgaram içem, cıgaram içem
Yağlı kurşun gelir aman hey aman hey aman hey ben nere kaçam
Kanadım yoktur ki havaya uçam, havaya uçam
Baba bayramınız aman hey aman hey aman hey mübarek ola
Baba bayramınız aman hey aman hey aman hey mübarek ola
***
Yorgun yorgun vardım orak biçmeye, orak biçmeye
Köyün çeşmesinden aman hey aman hey aman hey bir su içmeye
Yağlı kurşun gelir ciğer deşmeye, ciğer deşmeye
Baba bayramınız aman hey aman hey aman hey mübarek ola
Baba bayramınız aman hey aman hey aman hey mübarek ola
-
Atlar Eyerlendi (Anam) Geldi Kapıya (Geldi Kapıya)
Kız Çeyizin Topla (Topla) Doldur Terkiye
Şimdi Kızlar Başlar (Anam) Yanık Türküye (Yanık Türküye)
Doldur Pınar Doldur (Doldur) Ben Gider Oldum
***
Anam Yoğurdunu (Anam) Ayran Eylesin (Ayran Eylesin)
Çıksın Yüce Dağ Başına Seyran Eylesin
Anamın Oğlu Var Beni Neylesin (Beni Neylesin)
Çarşamba Gecesi Aman Yakın Kınamı
-
Boran geldi kış geldi
Safa geldi hoş geldi
Yar yar yar yar
***
Kar yağar kar üstüne
Yar sevmem yar üstüne
Yar yar yar yar
***
Kar yağar alçaklara
Dökülür saçaklara
Yar yar yar yar
***
Kar yağar lapa lapa
Malatya'nın dağına
Yar yar yar yar
-
Dam Başında Duran Kız
Bayram Geldi Donan Kız
Bayram Kurbansız Olmaz
Ben (De) Sana Kurban Kız
(Ben (De) Sana Hayran Kız)
***
Ben De Sana Hayran Kız
Ben De Sana Kurban Kız
***
Çıktım Dam Loğlamaya
O Yâri Yollamaya
O Yâr Tepeyi Aştı
Başladım Ağlamaya
***
Ben De Sana Hayran Kız
Ben De Sana Kurban Kız
-
Değirmenin Postu Dar (Allılar Allılar)
Gitti Suyu Kestiler (Allılar Allılar)
Benim Nazlı Yârimi (Allılar Allılar)
Ben Görmeden Kestiler (Allılar Allılar)
***
Değirmeni Döndüren (Allılar Allılar)
Gözlerimin Yaşından (Allılar Allılar)
İpek Kuşak Olsaydım (Allılar Allılar)
Sürünseydim Peşinden (Allılar Allılar)
***
Değirmene Giremem (Allılar Allılar)
Yad'a Meyil Veremem (Allılar Allılar)
Söz Verdim Birisine (Allılar Allılar)
Artık Geri Dönemem (Allılar Allılar)
-
Dünya umuruna meylini verme
Sen de kurtulamazsın ecel elinden
Ben filanım deyi göğsünü germe
Sen de kurtulamazsın ecel elinden
***
Hani meryem hani onn'oğlu isa
Elinde ejderha olurdu asa
Polat kavmi ile cengeden musa
O da kurtulamadı ecel elinden
***
İskender de gitti alemi gezdi
Yunus balık ile deryayı yüzdü
Zaloğlu rüstem'in tahtını bozdu
O da kurtulamadı ecel elinden
***
Nemrut ibrahim'le çok cenk eyledi
Semaya kastetdi diye söylerdi
Ahırı bir sinek halak eyledi
O da kurtulamadı ecel elinden
***
Eydür derviş yunus din ile iman
Tacı tahtı yel götürdü süleyman
Lokman da olmadı derdine derman
O da kurtulamadı ecel elinden
-
Kara tren gelmez mola düdüğünü çalmaz mola
Kara tren gelmez mola düdüğünü çalmaz mola
***
Gurbet ele yar yolladım metkubumu almaz ola
Gurbet ele yar yolladım metkubumu almaz ola
***
Allı gelin al olaydı selvilere dal olaydı
Gelen geçen yolculardan nazlı yar beni soraydı
***
Allı gelin al olaydı selvilere dal olaydı
Gelen geçen yolculardan nazlı yar beni soraydı
***
Aldım çantamı elime çıktım gurbetin yoluna
Aldım çantamı elime çıktım gurbetin yoluna
***
Böyle bilseydim sevmezdim düştüm alemin diline
Böyle bilseydim sevmezdim düştüm alemin diline
***
Allı gelin al olaydı selvilere dal olaydı
Gelen geçen yolculardan nazlı yar beni soraydın
***
Allı gelin al olaydı selvilere dal olaydı
Gelen geçen yolculardan nazlı yar beni soraydın
-
Küçük yaşta gurbet elde,
Gezer divana divana
Küçük yaşta gurbet elde,
Gezer divana divana
Defteri kalemi elde,
Yazar divana divana
Defteri kalemi elde,
Yazar divana divana
***
Minnet etmem ben feleğe,
Aşığım ben bir meleğe
Minnet etmem ben feleğe,
Aşığım ben bir meleğe
***
Un oldum girdim eleğe,
Süzer divana divana
Un oldum girdim eleğe,
Süzer divana divana
***
Aşıkların bağrı dağlı,
Her tarafı bahçe bağlı
Aşıkların bağrı dağlı,
Her tarafı bahçe bağlı
***
Bazı yaban bazı yağlı,
Geçer divana divana
Bazı yaban bazı yağlı,
Geçer divana divana
***
Seyit Meftuni'nin dili,
Hakk'a ayan olsun hali
Seyit Meftuni'nin dili,
Hakk'a ayan olsun hali
***
Taşa deyse aşkın yeli,
Tozar divana divana
Taşa deyse aşkın yeli,
Tozar divana divana
-
Malatya'nın eline serin dediler ne'dem dediler
Kerneğin gölüne derin dediler ne'dem dediler
Gelenden geçenden ben yarı sordum ben yarı sordum
İkindiye doğru gelir dediler gelin ne fayda
***
Halpuz'un altında harman yeri var ne'dem yeri var
Sıkışmış kemere ince beli var ne'dem beli var
Ben o yari nerde olsa tanırım dostlar tanırım
Şekerden kaymaktan tatlı dili var ne'dem dili var
-
Malatya Malatya
Bulunmaz eşin
Malatya Malatya
Bulunmaz eşin
***
Gönülleri coşturur
Oyna güneşin
Gönülleri coşturur
Oyna güneşin
***
Aney aney aney aney
Kernekli mevsim
Aney aney aney aney
Kernekli mevsim
***
Kerneğe gelmeye de
Yeminli mevsim
Malatya'ya gelmeye
Yeminli mevsim
-
Muhabbet eyledim sadık yar ile
Ne hoş yerde ıras geldik yar yara
Müşerref olmusam hub cemaline
Ne hoş yerden ıras geldik yar yara
***
Meydanında dolu bade içilir
Didarindan hakkın nuru saçılır
Bahçasinda gonca güller açılır
Ne hoş yerden ıras geldik yar yara
Bahçasinda gonca güller açılır
Ne hoş yerden ıras geldik yar yara
***
Lisanindan türlü kelam söyledi
Özü turab engelleri boylarına
Gönlümüzü gamdan azad eyledi
Ne hoş yerden ıras geldik yar yara
Gönlümüzü gamdan azad eyledi
Ne hoş yerden ıras geldik yar yara
***
Feryadım çektiği şu aşkın oldu
Şirindir lezzeti sohbeti tadı
Hanedandir şahı Merdan evladı
Ne hoş yerden ıras geldik yar yara
Hanedandir şahı Merdan evladı
Ne hoş yerden ıras geldik yar yara
-
Yüksek Ayvanlarda Bülbüller Öter
Bülbülün Figanı Aleme Yeter
Benim Çektiklerim Ölümden Beter
***
Gel Anam Gel Bacım Gelin Olasın
Çarşamba Gecesi Bize Gelesin
***
Elinin Kınasın Al Eylemişler
Gözünün Sürmesin Bol Eylemişler
Seni Bir Yiğide Mal Eylemişler
***
Gel Anam Gel Bacım Gelin Olasın
Çarşamba Gecesi Bize Gelesin
-
Aşka Düştüm Yeni
Baştan Çıkardın Beni (Diyar Güzelim)
Yarin Kokusu Gelir
Baharın Gülü Gibi (Yâr Güzelim)
Of Of Yâr Esmer Gülü Gibi
Gezerim Deli Gibi Yâr Güzelim
Bahçede Hanımeli
Derdinden Oldum Deli (Yâr Güzelim)
Alemde Hüner Odur
Sevmeli Sevilmeli (Yâr Güzelim)
Of Of Yâr Esmer Gülü Gibi
Gezerim Deli Gibi Yâr Güzelim
-
Bahar geldi gül açtı
Bülbül yerinden uçtu
Şu benim deli gönlüm
Başıma bir dert açtı
***
Yüreğim oldu pare
Aşka bulunmaz çare
Ah yalnız yaşayamam
Gideceğim o yare
***
Seherin vakti geçti
Sinemi yaktı geçti
Hazırlanmış gitmeye
Güzelim baktı geçti
***
Bahar geldi gül açtı
Bülbül yerinden uçtu (yar yar di yar)
Şu benim deli gönlüm
Başıma neler açtı (yar yar di yar)
***
Seherin vakti geçti
Sinemi yaktı geçti (yar yar di yar)
Hazırlanmış gitmeye
Güzelim baktı geçti (yar yar di yar)
***
Yüreğim oldu pare
Aşka bulunmaz çare (yar yar di yar)
Ah yalnız yaşayamam
Gideceğim o yare (yar yar di yar)
-
Bir tel çektim Mardinden
Bin ah çektim derinden
Bin ah çektim derinden
Le le le yar Sabiha
***
Bab-ı sor suyu gibi
Yaş gelir gözlerimden
Yaş gelir gözlerimden
Le le le yar Sabiha
***
Bab-ı Sor suyu gibi
Yaş gelir gözlerimden
Yaş gelir gözlerimden
Le le le yar Sabiha
***
Dama seriyor hedik
Saçları bellik, bellik
Saçları bellik, bellik
Le le le yar Sabiha
***
Üzerlik yaptırayım
Gelmesin sana kemlik
Gelmesin sana kemlik
Le le le yar Sabiha
***
Üzerlik dötüreyim
Gelmesin sana kemlik
Gelmesin sana kemlik
Le le le yar Sabiha
***
Hamaylı var boynunda
Cerresi var kolunda
Cerresi var kolunda
Le le le yar Sabiha
***
Çifte kurban adadım
Sultan Şehmuz yolunda
Sultan Şehmuz yolunda
Le le le yar Sabiha
***
Çifte kurban adadım
Sultan Şehmuz yolunda
Sultan Şehmuz yolunda
Le le le yar Sabiha
-
Bir ay doğdu karşıdan
Yar bakıyor damdan (Dalal oy Dalal)
Bir kez yanımdan gel geç
Aklım al başımdan (Dalal oy Dalal)
***
Gözlerin badem içi
Sen gönlümün sevinci (Dalal oy Dalal)
Gözünden akan yaşlar
Sanki birer inci (Dalal oy Dalal)
***
Şu Mardin'in gülleri
Öter bülbülleri (Dalal oy Dalal)
Değer dünya malına
Mardin güzelleri (Dalal oy Dalal)
-
Havalar ayaz gelin hanım
Bu da bir muraz gelin hanım
Yazması pembe gelinlik beyaz
***
Git güle güle güle gelin olasın
Adıyaman eline yuva kurasın
***
Çağırın gelinin gardaşını
Çeksin düğün atın başını
Anası silsin gözün yaşını
***
Git güle güle güle gelin olasın
Adıyaman iline yuva kurasın
***
Duvağı telli kınası tasta
Gelin oluyor gönlü havasta
Gelin alayı gidiyor dostlar
***
Git güle güle güle gelin olasın
Adıyaman iline yuva kurasın
-
Kaleden kaleye şahin uçurdum, oy
Şahin uçurdum
Ah ile vah ile günüm geçirdim
Ah ile vah ile günüm geçirdim
***
Yare şeker ezdim şerbet içirdim, oy
Şerbet içirdim
Öyle olur böyl'olur Türkmen güzeli
Edası hoş olur Türkmen gelini
Öyle olur böyl'olur Kürdün güzeli
Edası hoş olur Kürdün gelini
***
Kaleden kaleye taş ben olaydım, oy
Taş ben olaydım
Elâ göz üstüne kaş ben olaydım
Elâ göz üstüne kaş ben olaydım
***
Yalnız kalana eş ben olaydım, oy
Eş ben olaydım
Öyle olur böyl'olur Türkmen güzeli
Edası hoş olur Türkmen gelini
Öyle olur böyl'olur Kürdün güzeli
Edası hoş olur Kürdün gelini
-
Kirpiklerin ok mudur oy oy
Kalbime batıyor di yar Mardin güzeli
Gözlerin güneş midir oy oy
Beni de (candan) yakıyor di yar Mardin güzeli
***
Güllere bak güzelim oy oy
Bülbül kıskanıyor di yar Mardin güzeli
Güzel (Gülen) yüzüne değil oy oy
Kalbim çok (seni) seviyor di yar Mardin güzeli
-
Evlerinin önü dardır geçilmez
Suları soğuktur anam bir tas içilmez
Anadan geçilir yardan geçilmez
Cumbullu cumbullu aslanım aslan
***
Cumbullu cumbullu aslan cumbullu
Cumbulluya diktirmişem her yanı pullu
***
Evlerinin önü kahve dibeği
Dibeğe vurdukça anam oynar yüreği
Ne sen gelin oldun ne ben güveyi
Cumbullu cumbullu aslanım aslan
***
Cumbullu cumbullu aslan cumbullu
Cumbulluya diktirmişem her yanı pullu
***
Evlerinin önü çift ağaç mış mış
Yar beni bırakmış ellere düşmüş
Düşer ise düşsün canım sağ olsun
Sanki kunduramdan bir çivi düşmüş
***
Cumbullu cumbullu aslanım aslan
Cumbulluya diktirmişem her yanı pullu
-
Yola çıktım Mardin'e
Düştüm senin derdine
Mevlam sabırlar versin
Yarini yitirene
***
Estel Midyat arası
Sevdan başım belası
Senin baygın gözlerin
Merhem yürek yarası
***
Estel yolun yarısı
Yandı başım arası
Bana gurbet gezdirir
Kırk bin başlık parası
-
Ağaçlıktan arar gelir
Pınarlara sorar gelir
Gergefini örer gelir
**
Telli yârim tüllü yârim
Top zülüflü tüllü yârim
**
Ağaçlığın arasında
Top güllerin sırasında
Melek bunun neresinde
**
Telli yârim tüllü yârim
Top zülüflü tüllü yârim
**
Pınarın başında durmuş
Top gülleri orda dermiş
Her geçene beni sormuş
**
Telli yârim tüllü yârim
Top zülüflü tüllü yârim
-
Avcuyum Ben Şu Dağları Aşmadım
Sevdim Seni Yâr Ardına Düşmedim
Korkma Güzel Bu Sevdadan Geçmedim
***
Atmam Güzel Atmam Seni El Misin
Şu Dağlarda Sümbül Müsün Gül Müsün
***
Şu Dağların Avcusu Var Avu Var
Yâr Bağında Ayvası Var Narı Var
Gel Sevdiğim Hep Ellerin Yâri Var
***
Atmam Güzel Atmam Seni El Misin
Şu Dağlarda Sümbül Müsün Gül Müsün
-
Ayağına Giymiş Üç Güllü Çorap
Ben Senin Uğruna Olurum Turap
İçmedim Elinden Bir Yudum Şarap
Yandım Ataşına Doyunmam Gayrı
Giyindim Karayı Soyunmam Gayrı
***
İstanbul Yolunda Bir Küfe Üzüm
Aklıma Geldikçe Kan Ağlar Gözüm
Benim Yare Diyecek Çoğaldı Sözüm
Zalım Düşmanlarım Çekinmediler
Derdimi Yarime Anlatmadılar
-
Ayvalık’ın Kara Taşı
Yandı Ciğerimin Başı
Emin Hacının Gardaşı
Uyan Hacı Beyim Uyan
***
Ayvalıktan Çıktım Yayan
Dayan Ey Dizlerim Dayan
Emmim Atlı Gendim Yayan
Uyan Hacı Beyim Uyan
***
Ayvalık’ın Ardı Kavak
Kavaktan Dökülür Uvak
Elim Kına Yüzüm Duvak
Uyan Hacı Beyim Uyan
-
(Aman) Fincan Fincana Kurban
(Haydi) Eller Mercana Kurban
(Aman) Eller Mercana Kurban
***
Menberisin (Haydi) Menberi
Al Başından (Hanım) Menberi
(Aman) Dilberlerin Dilberi
Ağlatman Güzel Yari
***
Eller Bana Sıkılmış (Aman Aman)
(Haydi) Ben De Bir Yare Kurban
(Aman) Ben De Bir Yare Kurban
***
Menberisin (Haydi) Menberi
Al Başından (Hanım) Menberi
(Aman) Dilberlerin Dilberi
Ağlatman Güzel Yari
***
(Aman) Kayalar Merdin Merdin
(Haydi) Kim Bilir Kimin Derdin
(Aman) Kim Bilir Kimin Derdin
***
Menberisin (Haydi) Menberi
Al Başından (Hanım) Menberi
(Aman) Dilberlerin Dilberi
Ağlatman Güzel Yari
***
Ağaçlar Kalem Olsa (Aman Aman)
(Haydi) Yazılmaz Benim Derdim
(Aman) Yazılmaz Benim Derdim
***
Menberisin (Haydi) Menberi
Al Başından (Hanım) Menberi
(Aman) Dilberlerin Dilberi
Ağlatman Güzel Yari
-
Gökteki Yıldızın Üçü Terazi
Poyrazları Gördü Geçti Birazı
Bu Feleğin Bize İmiş Garazı
Felek Beni Taşa Çaldı Neyleyim
***
Gökteki Yıldızı Fener Mi Sandın
Sevip Ayrılmayı Hüner Mi Sandın
Beni Bu Sevdadan Döner Mi Sandın
Felek Beni Taşa Çaldı Neyleyim
***
Bir Çorap Başladım Başlı Başına
Felek Ağu Kattı Tatlı Aşıma
Yedi Sene Düştüm Yârin Peşine
Felek Beni Taşa Çaldı Neyleyim
-
Gül Koydum Gül Tasına
Havlinin Ortasına
Okka Püskül Takınmış
Kuluncun Ortasına
***
Ak Koyun Kuzusuna
Can Kaynar Bazısına
Ne Deyim De Ağlayım
Alnımın Yazısına
-
Kızılırmak parça parça olaydın (olaydın olaydın)
Her parçası bir diyarda kalaydın (annem kalaydın)
Sen de benim gibi yarsız olaydın (olaydın olaydın)
***
Yedin Kızılırmak allı gelini (gelini)
Balıklar mı yedi datlı dilini (annem dilini)
***
Avcı gelsin şu gartalı vuralım (vuralım vuralım)
Dalgıç gelsin şu gelini bulalım (annem bulalım)
Güveyiye kara haber salalım (salalım salalım)
***
Yedin Kızılırmak allı gelini (gelini)
Balıklar mı yedi datlı dilini (annem dilini)
-
Pancar Pezik Değil Mi
Ciğer Ezik Ciğer Ezik Değil Mi
Ben Sevdim Eller Aldı
Bana Da Yazık Bana Da Yazık Değil Mi
***
Hüdayda Da Hanım Gızlar Hüdayda Da Hanım Gızlar Hüdayda
Yenile De Çıkmış Yenile De Çıkmış Bu Gayda
Ayrılık Var Ölüm Var Ayrılık Var Ölüm Var Ne Fayda
***
Gara Guşum Havada
Yavruları Yuvada
Gızlar Gahve Gavurur
Çıngırdaklı Tavada
***
Hüdayda Da Hanım Gızlar Hüdayda Da Hanım Gızlar Hüdayda
Yenile De Çıkmış Yenile De Çıkmış Bu Gayda
Ayrılık Var Ölüm Var Ayrılık Var Ölüm Var Ne Fayda
-
Pınar senin ne sevdalı başın var
Baş ucunda elvan elvan taşın var
Yarenin var yoldaşın var eşin var
***
Yandım gelin bir su doldur pınardan
Çeşmeden pınardan aman
***
Pınar senin sağ yanında sazlar var
Sazların içinde ufak kazlar var
Gizim sende gara gara gözler var
***
Yandım gelin bir su doldur pınardan
Çeşmeden pınardan aman
-
Taşa Çaldım Ayvam İle Narımı,
Hep Harcadım Elde Olan Malımı.
Eğer Yarim Ben Gider De Gelmezsem,
Kırmızı Güllerde Ara Rengimi.
***
Aman Yar Hele Hele Hele Hele Yandım Yar,
Bu Sene De Gurbet Elde Kaldım Yar,
Bir Kötüye Nasıl Meyil Verdim Yar.
***
İstanbul’dan Ayva Gelir Nar Gelir,
Gömlek Giymiş Etekleri Dar Gelir.
Döndüm Baktım Sevdiceğim Yar Gelir.
Ellerinde Deste Deste Gül Gelir.
***
Aman Yar Hele Hele Hele Hele Yandım Yar,
Bu Sene De Gurbet Elde Kaldım Yar,
Bir Kötüye Nasıl Meyil Verdim Yar
-
Ak sineye vardım annem annem
Koyun yaymaya ey ey
Koyun değil merem annem annem
Yari görmeye aslanım yâri görmeye
—
Bilmem hayal midir annem annem
Bilmem düş müdür ey ey
Mektubun gelmiyor annem annem
Yollar kış mıdır aslanım yollar kış mıdır
—
Yine yeşillendi annem annem
Niğde bağları ey ey
Bize mesken oldu annem annem
Gurbet elleri aslanım gurbet elleri
-
Bağa girdim üzüme oy oy
Çubuk değdi gözüme oy Sanem oy oy
Uyma dedim uydun oy oy
Sen ellerin sözüne oy Sanem oy oy
**
Alacağım oy Sanem oy oy
Hele canım oy Sanem oy oy
Dünyada güzelim oy Sanem oy oy
**
Kara üzüm salkımı oy oy
Yar sen aldın aklımı oy Sanem oy oy
Bu dünyada olmazsa oy oy
Ahrette alırım hakkımı oy Sanem oy oy
**
Alacağım oy Sanem oy oy
Hele canım oy Sanem oy oy
Dünyada güzelim oy Sanem oy oy
**
Bağda üzüm olacak oy oy
Sevdan benim olacak oy Sanem oy oy
İkimizin sevdası oy oy
Mahşere mi kalacak oy Sanem oy oy
**
Alacağım oy Sanem oy oy
Hele canım oy Sanem oy oy
Dünyada güzelim oy Sanem oy oy