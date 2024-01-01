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7/24 Dinle Aşkın Mavisi

Aşkın Mavisi Şarkı Sözleri

Onur Şan Aşkın Mavisi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Onur Şan Aşkın Mavisi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşkın Mavisi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Onur Şan

Onur Şan

Aşkın Mavisi

  • Zulum

  • Aşkın Mavisi

  • Güneş Batmadan Gel

  • Gemiler Giresuna

  • Bilseydim

  • Gitme Gel

  • Zalım Dünya

  • Kara Kiraz

  • Sekerek

  • Entarısi Dim Dim Yar

  • Feleksen

  • Gel Sevelim

  • Zalım Felek

  • Iki Buyuk Nimetim

  • Sila

  • Güneş Batmadan Gel (Canlı)

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