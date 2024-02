Çok üzgünüm ben be yarim Arada kaldım arada kaldım Hasretinle özlemini Sineme sardım sineme sardım ** Senden ayrı her günüm Zulümdür bana zulüm A canım a gülüm Zulümdür zulüm ** Zulüm zulüm Hasretin özlemin bana zulüm Gündüzüm gecem kara zulüm ** Senden ayrı her günüm Zulümdür bana zulüm A canım a gülüm Zulümdür zulüm ** Bugün yine gamlı gönül Nerede kaldın nerede kaldın Hasretinle bak eridim Zavallı kaldım zavallı kaldım

Vurdum kendimi acılara Seviyorsun sandım çok yanıldım Düştüm yaprak gibi rüzgarlara Hiç bu kadar yalnız kalmadım ** Aldın bendeki sevgileri Savurdun karanlık gecelere Ne olur değme hiç acılara Bırak da acılar beni sarsın ** Her şey senin olsun her şey senin olsun Bende aşkın mavisi Her şey sende kalsın her şey sende kalsın Bende aşkın mavisi