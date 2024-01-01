-
memleketi nasıl özledim
düşündükçe süsledim
seni de öyle çoğalttım ya
acıyla öyle baş edebildim
-
Bıktım bu yalnızlıklardan,
Sebepsiz haksızlıklardan,
Zorunlu ayrılıklardan…
***
Gereksiz çekip gitmekle,
Dert üstüne dert bindirmekle,
Kırılmış kalp hırsızlardan...
***
Ne inancım kaldı bu aşka,
Ne de sancım var,
Ne inatla kalbimi kırdın,
Ne kazancın var…
Yürek az çok kendine geldi, gidecek yer var,
Önümüzde koskoca bir yıl coşacak yer var...
***
Tıkadın bütün yollarımı, sana verdiğim yıllarımı,
Biriken tüm imkânlarımı, alıp çek git…
Sana verdiğim son hediye, beni bir daha görme diye
Gezegendeki son gemiye, binip çek git…
***
Tıkadın bütün yollarımı, sana verdiğim yıllarımı,
Biriken tüm imkânlarımı, alıp çek git…
Sana verdiğim son hediye, beni bir daha görme diye
Gezegendeki son gemiye, binip çek git…
-
Zaman olsaydı da sana doysaydım
Hiç geçmedi ki aşk
Hiç bitmedi ki aşkım
Canımı alsaydın da yine kalsaydın
Hiç sevmedin mi aşkım
***
Zaman olsaydı da sana doysaydım
Hiç geçmedi ki aşk
Hiç bitmedi ki aşkım
Canımı alsaydın da yine kalsaydın
Hiç sevmedin mi aşkım
***
Hani uzun gecelerde bizden konuşurduk ya
Bitmez sanıyorduk ya
Dünya ah ne güzel dünya
***
Sabır dedim ne güzel şey
Tanrım beni de gördü
Düşler kuruyorduk ya
Dünya ah ne güzel dünya
***
Hâlâ yüreğim sana aç
Hâlâ buralar sessiz
Olmaz adamım olmaz
Asla yapamam sensiz
***
Hâlâ yüreğim sana aç
Hâlâ buralar sessiz
Olmaz adamım olmaz
Asla yaşamam sensiz
-
Sen telafisi olmayan,
En büyük hatam benim.
Senin yüzünden dünyayı,
Bir kula satan benim.
***
Gönül bu engel dinlemez ki;
Eğer severse gelir alır.
Gurur mu laftan anlamaz ki;
Eğer severse gelir alır.
***
Benim yasaklı kalbim,
Yemin bozdu yolunda.
Bekledi bekledi;
Seni buldu sonunda.
***
Sen telafisi olmayan,
En büyük hatam benim.
Senin yüzünden dünyayı,
Bir kula satan benim.
***
Sen telafisi olmayan,
En büyük hatam benim.
Senin yüzünden dünyayı,
Bir kula satan benim.
-
Bazılarına güvenilmez
Onlardan biriymişsin
Beni acılara çiviledin
Her kötülüğü de yapabilirsin
***
Bazılarına güvenilmez
Onlardan biriymişsin
Beni yalnızlığa kilitledin
Her kötülüğü de yapabilirsin
***
Aşk kör etti gözümü
Gerçeği göremedim
***
Güldüğünde yalanmış sarılmalarında
Sevdiğinde yalanmış sevişmelerinde
Bana gelişlerin acılarından kaçışınmış
Seviyorum deyişin ağız alışkanlığıymış
-
Şimdi çok zamanın olacak
Düşün taşın hadi çık içinden
Tek başına uykunun tadını
Doya doya tat, göreyim seni ben
Şimdi çok zamanın olacak
Düşün taşın hadi çık içinden
Tek başına uykunun tadını
Doya doya tat, göreyim seni ben
Senden bana ne yâr olur ne de arkadaş
Anladım, senin yolun benim yolum değil
Daha önce seviyordum, bunu böyle bil
Gururun aşkını yeniyorsa aşkın aşk değil
Yalandı seninle geçen günlerim
Tasını tarağını topla git, eski sevgilim
Şimdi çok zamanın olacak
Düşün taşın hadi çık içinden
Tek başına uykunun tadını
Doya doya tat, göreyim seni ben
Şimdi çok zamanın olacak
Düşün taşın hadi çık içinden
Tek başına uykunun tadını
Doya doya tat, göreyim seni ben
Şimdi çok zamanın olacak
Düşün taşın hadi çık içinden
Tek başına uykunun tadını
Doya doya tat, göreyim seni ben
Şimdi çok zamanın olacak
Düşün taşın hadi çık içinden
Tek başına uykunun tadını
Doya doya tat, göreyim seni ben
-
Kimseyi sevmeden yaşayamazsın,
Yalnızken hayata katlanamazsın,
Dalında kuruyan bir çiçek gibi,
Koklanıp sevilmeden yok olamazsın.
***
Vazgeç hayallerin öylece kalsın,
Tek başına değil biriyle varsın.
Hatıralar sarar hep günlerini,
Uzundur geceler kurtulamazsın.
***
Tek başına yaşamak kolay mı sanıyorsun, aldanıyorsun.
Sen duvara bakarsın, duvarlar sana bakar, görüyor musun?
Aynalar sorarsın, aynalar sana sorar, duyuyor musun?
***
Ayrılmak çok kolay, ayrılık zor gelir,
Düşünmek istemezsin, hatıran dillenir.
Yalnızlığın seni kahreder gün gelir.
-
Kimseyi sevmeden yaşayamazsın,
Yalnızken hayata katlanamazsın,
Dalında kuruyan bir çiçek gibi,
Koklanıp sevilmeden yok olamazsın.
***
Vazgeç hayallerin öylece kalsın,
Tek başına değil biriyle varsın.
Hatıralar sarar hep günlerini,
Uzundur geceler kurtulamazsın.
***
Tek başına yaşamak kolay mı sanıyorsun, aldanıyorsun.
Sen duvara bakarsın, duvarlar sana bakar, görüyor musun?
Aynalar sorarsın, aynalar sana sorar, duyuyor musun?
***
Ayrılmak çok kolay, ayrılık zor gelir,
Düşünmek istemezsin, hatıran dillenir.
Yalnızlığın seni kahreder gün gelir.
-
Sen gitme diye hep haksız olsaydım
Bugün yokluğunu taşıyor olmazdım
Sen gitme diye gururumu yaksaydım
Bugün yalnızlığa sövüyor olmazdım
***
Gidiyorsan ben miyim seni bensiz bırakan
Bu senden duyduğum en doğru yalan
***
Yalan yalan yalan yalan
Aşk ta yalan aşktan ölmekte yalan
Yalan yalan yalan yalan
Herkes kendine hayran sevmek yalan
-
Sen gitme diye hep haksız olsaydım
Bugün yokluğunu taşıyor olmazdım
Sen gitme diye gururumu yaksaydım
Bugün yalnızlığa sövüyor olmazdım
Gidiyorsam ben miyim seni bensiz bırakan?
Bu senden duyduğum en doğru yalan
Yalan, yalan, yalan, yalan
Aşk da yalan aşktan ölmek de yalan
Yalan, yalan, yalan, yalan
Herkes kendine hayran, sevmek yalan
Yalan, yalan, yalan, yalan
Aşk da yalan aşktan ölmek de yalan
Yalan, yalan, yalan, yalan
Herkes kendine hayran, sevmek yalan
Sen gitme diye hep haksız olsaydım
Bugün yokluğunu taşıyor olmazdım
Sen gitme diye gururumu yaksaydım
Bugün yalnızlığa sövüyor olmazdım
Gidiyorsam ben miyim seni bensiz bırakan?
Bu senden duyduğum en doğru yalan
Yalan, yalan, yalan, yalan
Aşk da yalan aşktan ölmek de yalan
Yalan, yalan, yalan, yalan
Herkes kendine hayran, sevmek yalan
Yalan, yalan, yalan
Aşk da yalan aşktan ölmek de yalan
Yalan, yalan, yalan, yalan
Herkes kendine hayran, sevmek yalan
-
Senden bana ne yâr olur ne de arkadaş
Anladım, senin yolun benim yolum değil
Daha önce seviyordum, bunu böyle bil
Gururun aşkını yeniyorsa aşkın aşk değil
Yalandı seninle geçen günlerim
Tasını tarağını topla git, eski sevgilim
Şimdi çok zamanın olacak
Düşün taşın hadi çık içinden
Tek başına uykunun tadını
Doya doya tat, göreyim seni ben
Şimdi çok zamanın olacak
Düşün taşın hadi çık içinden
Tek başına uykunun tadını
Doya doya tat, göreyim seni ben
Senden bana ne yâr olur ne de arkadaş
Anladım, senin yolun benim yolum değil
Daha önce seviyordum, bunu böyle bil
Gururun aşkını yeniyorsa aşkın aşk değil
Yalandı seninle geçen günlerim
Tasını tarağını topla git, eski sevgilim
Şimdi çok zamanın olacak
Düşün taşın hadi çık içinden
Tek başına uykunun tadını
Doya doya tat, göreyim seni ben
Şimdi çok zamanın olacak
Düşün taşın hadi çık içinden
Tek başına uykunun tadını
Doya doya tat, göreyim seni ben
Şimdi çok zamanın olacak
Düşün taşın hadi çık içinden
Tek başına uykunun tadını
Doya doya tat, göreyim seni ben
Şimdi çok zamanın olacak
Düşün taşın hadi çık içinden
Tek başına uykunun tadını
Doya doya tat, göreyim seni ben
Kaynak: Musixmatch
-
Sen gitme diye hep haksız olsaydım
Bugün yokluğunu taşıyor olmazdım
Sen gitme diye gururumu yaksaydım
Bugün yalnızlığa sövüyor olmazdım
Gidiyorsam ben miyim seni bensiz bırakan?
Bu senden duyduğum en doğru yalan
Yalan, yalan, yalan, yalan
Aşk da yalan aşktan ölmek de yalan
Yalan, yalan, yalan, yalan
Herkes kendine hayran, sevmek yalan
Yalan, yalan, yalan, yalan
Aşk da yalan aşktan ölmek de yalan
Yalan, yalan, yalan, yalan
Herkes kendine hayran, sevmek yalan
Sen gitme diye hep haksız olsaydım
Bugün yokluğunu taşıyor olmazdım
Sen gitme diye gururumu yaksaydım
Bugün yalnızlığa sövüyor olmazdım
Gidiyorsam ben miyim seni bensiz bırakan?
Bu senden duyduğum en doğru yalan
Yalan, yalan, yalan, yalan
Aşk da yalan aşktan ölmek de yalan
Yalan, yalan, yalan, yalan
Herkes kendine hayran, sevmek yalan
Yalan, yalan, yalan
Aşk da yalan aşktan ölmek de yalan
Yalan, yalan, yalan, yalan
Herkes kendine hayran, sevmek yalan
Yalan, yalan, yalan, yalan
Aşk da yalan aşktan ölmek de yalan
Yalan, yalan, yalan, yalan
Herkes kendine hayran, sevmek yalan
Yalan, yalan, yalan
Aşk da yalan aşktan ölmek de yalan
Yalan, yalan, yalan, yalan
Herkes kendine hayran, sevmek yalan
-
Kimseyi sevmeden yaşayamazsın,
Yalnızken hayata katlanamazsın,
Dalında kuruyan bir çiçek gibi,
Koklanıp sevilmeden yok olamazsın.
***
Vazgeç hayallerin öylece kalsın,
Tek başına değil biriyle varsın.
Hatıralar sarar hep günlerini,
Uzundur geceler kurtulamazsın.
***
Tek başına yaşamak kolay mı sanıyorsun, aldanıyorsun.
Sen duvara bakarsın, duvarlar sana bakar, görüyor musun?
Aynalar sorarsın, aynalar sana sorar, duyuyor musun?
***
Ayrılmak çok kolay, ayrılık zor gelir,
Düşünmek istemezsin, hatıran dillenir.
Yalnızlığın seni kahreder gün gelir.
-
Sen telafisi olmayan,
En büyük hatam benim.
Senin yüzünden dünyayı,
Bir kula satan benim.
***
Gönül bu engel dinlemez ki;
Eğer severse gelir alır.
Gurur mu laftan anlamaz ki;
Eğer severse gelir alır.
***
Benim yasaklı kalbim,
Yemin bozdu yolunda.
Bekledi bekledi;
Seni buldu sonunda.
***
Sen telafisi olmayan,
En büyük hatam benim.
Senin yüzünden dünyayı,
Bir kula satan benim.
***
Sen telafisi olmayan,
En büyük hatam benim.
Senin yüzünden dünyayı,
Bir kula satan benim.
-
Sen gitme diye hep haksız olsaydım
Bugün yokluğunu taşıyor olmazdım
Sen gitme diye gururumu yaksaydım
Bugün yalnızlığa sövüyor olmazdım
***
Gidiyorsam ben miyim seni bensiz bırakan?
Bu senden duyduğum en doğru yalan
***
Yalan, yalan, yalan, yalan
Aşk da yalan aşktan ölmek de yalan
Yalan, yalan, yalan, yalan
Herkes kendine hayran, sevmek yalan
***
Yalan, yalan, yalan, yalan
Aşk da yalan aşktan ölmek de yalan
Yalan, yalan, yalan, yalan
Herkes kendine hayran, sevmek yalan
***
Sen gitme diye hep haksız olsaydım
Bugün yokluğunu taşıyor olmazdım
Sen gitme diye gururumu yaksaydım
Bugün yalnızlığa sövüyor olmazdım
***
Gidiyorsam ben miyim seni bensiz bırakan?
Bu senden duyduğum en doğru yalan
***
Yalan, yalan, yalan, yalan
Aşk da yalan aşktan ölmek de yalan
Yalan, yalan, yalan, yalan
Herkes kendine hayran, sevmek yalan
***
Yalan, yalan, yalan
Aşk da yalan aşktan ölmek de yalan
Yalan, yalan, yalan, yalan
Herkes kendine hayran, sevmek yalan
-
Bazılarına güvenilmez, onlardan biriymişsin
Beni acılara çiviledin, her kötülüğü de yapabilirsin
Bazılarına güvenilmez, onlardan biriymişsin
Beni yalnızlığa kilitledin, her kötülüğü de yapabilirsin
***
Aşk kör etti gözümü
Gerçeği göremedim
***
Güldüğün de yalanmış, sarılmaların da
Sevdiğin de yalanmış, sevişmelerin de
Bana gelişlerin acılarından kaçışınmış
Seviyorum deyişin ağız alışkanlığınmış
***
Güldüğün de yalanmış, sarılmaların da
Sevdiğin de yalanmış, sevişmelerin de
Bana gelişlerin acılarından kaçışınmış
Seviyorum deyişin ağız alışkanlığınmış
***
Seviyorum deyişin ağız alışkanlığınmış
***
Bazılarına güvenilmez, onlardan biriymişsin
Beni acılara çiviledin, her kötülüğü de yapabilirsin
Aşk kör etti gözümü
Gerçeği göremedim
***
Güldüğün de yalanmış, sarılmaların da
Sevdiğin de yalanmış, sevişmelerin de
Bana gelişlerin acılarından kaçışınmış
Seviyorum deyişin ağız alışkanlığınmış
***
Güldüğün de yalanmış, sarılmaların da
Sevdiğin de yalanmış, sevişmelerin de
Bana gelişlerin acılarından kaçışınmış
Seviyorum deyişin ağız alışkanlığınmış
***
Seviyorum deyişin ağız alışkanlığınmış