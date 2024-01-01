Boynunun kokusuna, göm orda unut beni. Şu güzel havalarda, yüzüme dolsana uyardır beni. Sarılırım, dolanırım, yavaş yavaş ısırırım, Koca gün geçse de öper öper doymam sana. *** Oy anam oy dedim, Daha önce nerdeydin? Gözlerine dalıp dalıp, Aşkında boy vereydim. *** Oy anam oy dedim, Daha önce nerdeydin? Dizlerine yatıp yatıp, Havalara gireydim. ** Kader örsün ağlarını dantel dantel, Herkes gitsin evine bir tek sen gel, Allah'ını seveyim mahrum etme lazım bu temas, Yavaş yavaş gel şu genç yaşımda kalpten mi gideyim? Artistim benim... ** Kader örsün ağlarını dantel dantel, Herkes gitsin evine bir tek sen gel, Allah'ını seveyim mahrum etme lazım bu temas, Yavaş yavaş gel şu genç yaşımda kalpten mi gideyim? Artistim benim, artistim benim, artistim benim. ** Lalalalalalala lalalalala Lalalalalalala lalalalala ** Tuttum elinden bırakmam dünya yıkılsa, Dert ederim o gül yüzün bir asılsa, Hayat bir sınavsa,sonucundan korkma, Merak etme sana mucizeler yaratırım. ** Oy anam oy dedim, Daha önce nerdeydin? Gözlerine dalıp dalıp, Aşkında boy vereydim. ** Oy anam oy dedim, Daha önce neredeydin? Dizlerine yatıp yatıp, Havalara gireydim. ** Kader örsün ağlarını dantel dantel, Herkes gitsin evine bir tek sen gel, Allah'ını seveyim mahrum etme lazım bu temas, Yavaş yavaş gel şu genç yaşımda kalpten mi gideyim? Artistim benim...