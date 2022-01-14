Onur Özdemir ya da bilinen sahne adıyla Onurr, 17 Eylül 1981 tarihinde Bursa’da dünyaya gelmiştir. Ortaokulu imam hatip lisesinde okuyan Özdemir, liseyi Bursa Fen Lisesi'nde okuduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi felsefe bölümünü kazanmıştır. Bu dönemlerde müziğe profesyonel olarak ilk adımlarını atmıştır. 2000'li yıllarda Sakin grubunun vokalisti, gitaristi ve şarkı yazarı olarak girdiği müzik dünyasına, Alper Narman ile şarkı yazarak devam etmiştir. Daha sonra Sezen Aksu, Ferhat Göçer, Ebru Gündeş, Murat Dalkılıç, Ayşe Hatun Önal, Hadise, Mustafa Ceceli, Murat Boz ve Gülşen gibi Türkçe popun önemli isimlerine şarkı vermiştir. 2015'ten sonra Onurr adıyla solo çalışmalarını yayınlamaktadır. 2015'te Ayşe Hatun Önal'ın çıkardığı Güm Güm single'ında sanatçıya düet yaparak piyasaya çıkmıştır. Aynı yıl Artist adlı ilk solo single'ını yayınladı. Bu şarkıyı Aşıklar Ölmez ve Ruj takip etmiştir. 2017 yazında daha önce İrem Derici'nin yorumladığı Özdemir-Narman şarkısı "Aşk Kışlıkları Giy"in yeni yorumu dışında yedi yeni şarkıdan oluşan Bir Kahramanlık Hikayesi adlı ilk solo albümünü piyasaya sürmüştür.