Ruj Şarkı Sözleri
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Bal gibi biliyorsun,
Ne güzel ne güzel çok güzelsin.
Leylak kokuyor sen gelirken oysa nefesinmiş
Girdin koluma oldum bir fena
Yok bizim gibi şu dünyada
Söylemeye utandım neler adadım sana
***
Hadi gel ızin ver cennetin olayım
Ama olmaz mı bir sonu bir adabı nazın
Bir ömür söz vermem bir ömrün olayım
Ama olmaz mı bir sonu adabı nazın...