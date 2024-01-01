Bal gibi biliyorsun, Ne güzel ne güzel çok güzelsin. Leylak kokuyor sen gelirken oysa nefesinmiş Girdin koluma oldum bir fena Yok bizim gibi şu dünyada Söylemeye utandım neler adadım sana *** Hadi gel ızin ver cennetin olayım Ama olmaz mı bir sonu bir adabı nazın Bir ömür söz vermem bir ömrün olayım Ama olmaz mı bir sonu adabı nazın...