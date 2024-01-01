Gene Yeşerdi Fındık Dalları Şarkı Sözleri
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Ordu Türküleri
Gene Yeşerdi Fındık Dalları
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Gine Yeşerdi Fındık Dalları,
Acep Ne Olacak Yarin Halları,
Dalgalanıyor Pembe Şalvarı.
Kız Allan Pullan Gel Gel Gel Yanıma,
Beyaz Kollarını Dola Boynuma.
Tabya Başında Kızlar Yan Yana,
İçlerinden Biri Göz Etti Bana,
Nur Olsun Seni Doğuran Ana.
Kız Allan Pullan Gel Gel Gel Yanıma,
Beyaz Kollarını Dola Boynuma.
Fındık Dalları Yerlere Değer,
Yarin Bakışları Kalbime Değer.
Ölürüm Seni Almazsam Eğer.
Kız Allan Pullan Gel Gel Gel Yanıma,
Beyaz Kollarını Dola Boynuma.