Ordu'nun Dereleri Şarkı Sözleri
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Ordu Türküleri
Ordu'nun Dereleri
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Ordu'nun Dereleri
Aksa Yukarı Aksa
Vermem Seni Ellere
Ordu Üstüme Kalksa (Sürmelim Aman)
Oy Mehmedim Mehmedim
Sana Küstüm Demedim
Beni Sana Geçmişler
Vallahi Ben Demedim (Sürmelim Aman)
Ordu'nun Dereleri
Derin Derin Çağlıyor
Kalk Gidelim Sevdiğim
Annem Evde Ağlıyor (Sürmelim Aman)
Oy Bağlamam Bağlamam,
Zerdali Dalı Mısın
Garip Garip Çalarsın
Benden Sevdalı Mısın